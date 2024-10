«Lo que asfixia la producción, es el ‘dineroducto’ de las provincias al Estado nacional», criticó Torres frente a los empresarios de IDEA

Con la intención de debatir propuestas concretas para el desarrollo del país y bajo el lema “Si no es ahora, cuándo. Transformar. Invertir. Sostener” se desarrolla la segunda jornada del 60º Coloquio de IDEA en la ciudad de Mar del Plata.

En medio de la discusión por el Presupuesto 2025 y tras el veto presidencial a la movilidad jubilatoria y al presupuesto universitario, la mirada de los gobernadores es esencial, en tanto son actores clave que tienen en sus manos los resortes legislativos para sostener u obstruir el devenir de las iniciativas enviadas al Congreso por el Poder Ejecutivo.

En ese marco, los 1.000 empresarios congregados en IDEA escucharon la voz del los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, de Catamarca, Raúl Jalil, de Chubut, Ignacio Torres, y de Corrientes, Gustavo Valdés. Se trata de cuatro de los mandatarios provinciales que que se han mostrado más cercanos al gobierno nacional en los primeros diez meses de gestión.

El periodista José del Río fue moderador de la charla, e inició con una pregunta incisiva acerca de «qué es» cada uno de los espacios políticos representados en el escenario: el PRO, el PJ y la UCR. «El PRO es la idea de que la Argentina hace falta sentido común para resolver los problemas, no las discusiones ideológicas. Que necesitamos reconciliar a la política con la gente. Si la política no sirve para resolver problemas, entonces no sirve para nada», afirmó Frigerio.

«El peronismo es generar empleo, esa es la base de sustentación histórica del justicialismo desde Perón» resumió Jalil . «En el radicalismo a veces somos de derecha y a veces somos de izquierda, de acuerdo a desde dónde nos ven los peronistas», afirmó Valdés, y agregó que «quizá nos hemos convertido en un partido esencialmente federal y nos falta conducción desde Buenos Aires o desde la Capital Federal».

En referencia a la irrupción de Javier Milei y el espacio libertario, el gobernador Ignacio Torres indicó que «Hay un hartazgo generalizado y una crisis de representación donde surgen liderazgos personalistas, y el presidente supo capitalizar eso».

Los mandatarios diagnosticaron el momento actual de la Argentina, y valoraron las reformas que el gobierno ha emprendido como urgentes y necesarias, en una clara señal de respaldo al rumbo del gobierno de Javier Milei. No obstante, señalaron las dificultades que genera el esquema actual de distribución de recursos entre nación y provincias, y la falta de diálogo y consenso.

«La voracidad recaudatoria que asfixia la producción y el trabajo, es ese dineroducto que tiene el Estado nacional hacia la zona centro del país, que financian las provincias, el campo, el petróleo». Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

«En la Argentina hay un cambio cultural. La gente es la primera que se dio cuenta que no hay plata. Al menos no hay plata para gastarla mal. Los políticos parece que algunos todavía no se enteran«, afirmó Frigerio adhiriendo a la consigna célebre del presidente Javier Milei.

«Tenemos una cancillería que no sabe de qué se trata la economía de las provincias argentinas, no saben que ofrecer al mundo, y eso obliga a que muchos gobernadores tengamos que asumir esa función e ir a buscar nuestros productos y ver cómo comercializamos», criticó Valdés.

Pero el capítulo más álgido llegó al momento de hablar de impuestos, y el más crítico fue el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. «Cada vez que hemos tenido una crisis económica siempre hacemos lo mismo y hablo de todos los gobiernos, se crea un impuesto nuevo que supuestamente es transitorio y después queda eternamente», indicó.

«La voracidad recaudatoria que asfixia la producción y el trabajo, es ese dineroducto que tiene el Estado nacional hacia la zona centro del país, que financian las provincias, el campo, el petróleo» criticó Torres, y se quejó «nosotros de cada 100 que aportamos, recibimos 40». La referencia del mandatario de Chubut fue una respuesta directa a un tweet del presidente respecto a un recorte real del 82% en las transferencias directas a las provincias.

«Para los imbéciles que dicen que no hubo ajuste a la casta. Sigan participando mentirosos…», twiteó el presidente en referencia al ajuste del envío de fondos a las provincias, junto a un gráfico que compartió el economista Salvador Vitelli.

Para los imbéciles que dicen que no hubo ajuste en la casta…

Sigan participando mentirosos… https://t.co/91oOBZQkip — Javier Milei (@JMilei) October 17, 2024

Los gobernadores además reclamaron diálogo y consenso entre la nación y las provincias, para poder lograr el despegue productivo. «Si no tenemos estrategia, podemos bajar impuestos pero eso no hará aparecer el desarrollo. Tiene que haber estrategia, objetivos y financiamiento» afirmó Valdés.

«Y esa mesa es la que estamos necesitando, no la mesa del insulto, porque insultar todos sabemos insultar. Los gobernadores necesitamos dialogar con aquellos que estan encargados del desarrollo y la industrialización de la Argentina», cerró el gobernador de Corrientes.

El 60º Coloquio de IDEA culmina el día viernes 18, con la presencia del presidente Javier Milei, que volverá a disertar ante los empresarios luego de dos años, y tras el faltazo de 2023, cuando prefirió organizar un encuentro paralelo en la misma fecha y en la misma ciudad.