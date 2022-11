Cómo evitar el Dólar Qatar en tus viajes al exterior

Lo sabe todo argentino acostumbrado a crisis, inflación y restricciones: hecha la ley, hecha la trampa. Resulta que un sencillo artilugio financiero, permite evitar de manera legal el pago del Dólar Qatar cuando se supera la barrera de los u$s 300 al gastar en el exterior.

La escasez de dólares es uno de los grandes problemas que enfrenta la economía nacional, y el gobierno busca por todos los medios cuidar las reservas del Banco Central para evitar una devaluación. A tal fin el gobierno estableció a mediados de octubre el «Dólar Qatar», con el objetivo de desincentivar los gastos de los argentinos en el exterior.

En general, quienes viajan al exterior abonan sus en dólares gastos de hospedaje, comida y traslados utilizando la tarjeta de crédito. Al regresar, la entidad bancaria emisora del plástico traslada el cargo en dólares al resumen y llegado el día del vencimiento, convierte el saldo en dólares a pesos.

Si el gasto realizado en el exterior no supera los u$s 300, se utiliza el «Dolar Turista» que se calcula tomando el tipo de cambio oficial (hoy $174), mas un 30% de «Impuesto PAÍS», más un 45% de adelanto de Impuesto a las Ganancias. Esa cuenta hoy da $304,5.

Si en cambio el gasto realizado en el exterior es mayor a los u$s300, se utiliza el «Dolar Qatar» que se calcula tomando Dolar Turista más un 25% extra a cuenta de Impuesto a los Bienes Personales. Ese cálculo es hoy de $348.

Messi. La fiebre por la Selección llevó a miles de personas a Qatar y aumenta el gasto de los argentinos en el exterior.

Teniendo en cuenta la cantidad de argentinos que viajaron al Mundial de Qatar, y la inminencia de las vacaciones de verano en 2023, se trata de un dato crucial. Cualquier viaje al exterior implica un gasto mínimo de comida y hospedaje mayor al límite de los u$s 300, lo que encarece el costo para quienes desean salir del país. Según fuentes oficiales, en las primeras cuatro semanas de vigencia del Dólar Qatar, el volumen de gasto de los argentinos en el exterior se redujo un 33%.

No obstante, existe un sencillo artilugio financiero que permite evitar de forma legal el pago del recargo, aún si se supera el cupo de los u$s 300.

La normativa no obliga a los clientes de las tarjetas de crédito a abonar sus resúmenes en pesos. Existe la posibilidad de pagar la tarjeta utilizando los dólares que el cliente ya tiene depositados en su caja de ahorro o cuenta corriente.

En este sentido, una sencilla operación financiera que demora apenas 24 Hs. permite a los usuarios obtener los dólares necesarios para pagar su resumen, abonando un tipo de cambio sensiblemente más bajo.

Dólar MEP. Un mecanismo relativamente sencillo que permite obtener los dólares necesarios a un mejor precio.

Se trata de la compra de Dólar MEP en el mercado financiero. La operatoria requiere tener una cuenta en pesos y en dólares, y se instrumenta comprando bonos en pesos, conservando la tenencia de los mismos durante un día hábil, y luego vendiendo los mismos en dólares. Es necesario contar con cierto grado de conocimiento en relación a los bonos más adecuados para la operatoria, pero es un mecanismo que se encuentra al alcance de cualquiera.

La diferencia que se obtiene con este sencillo artilugio es del 10%. En efecto, el Dólar Turista cotiza hoy a $348, mientras que el Dólar MEP figura en pizarra a $314.

Un sencillo ejemplo sirve para poner a la vista la diferencia.

Si el gasto a abonar al regreso del viaje fuese de u$s 1.300, la diferencia que quedaría alcanzada por el Dólar Qatar sería de u$s 1.000. Al realizar la conversión a pesos, el banco aplicaría el Dólar Turista ($304,5) sobre los primeros u$s 300 y el Dólar Qatar ($348) sobre los u$s 1.000 restantes. Esa cuenta da un total de $439.350.

Si en cambio el turista se hace con los u$s 1.000 en el Dólar MEP previo al pago del resumen, abonaría los u$s 300 que le habilita el cupo al Dólar Turista (304,5) y la diferencia de u$s 1.000 al Dólar MEP ($314). Esa cuenta da $405.350.

El ahorro en pesos que se obtiene en el ejemplo es de $34000.

Dato 10% La diferencia en pesos que se obtiene al comprar los dólares al tipo de cambio MEP, evitando el recargo que impone el Dólar Qatar.