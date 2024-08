Democracia sin atenuantes

Pasó una semana de las elecciones en Venezuela y, como se esperaba, los resultados no fueron transparentes. Las autoridades electorales no habilitaron el acceso a las actas de la votación y terminaron de confirmar un clima anticipado por la oposición a Nicolás Maduro. El régimen que vive el país latinoamericano está en un punto de inflexión que no tolera la falta de definiciones.

Es innegable que en Venezuela las libertades no están garantizadas. En la historia reciente varios países tuvieron crisis políticas y grietas agudas, pero ninguno expulsó a 7 millones de habitantes. Ese debería ser el primer argumento para analizar la realidad de un país que el discurso oficialista busca tapar con persecuciones, censura a la prensa, falta de transparencia y autodenuncias más cercanas a la trama de la literatura del espionaje internacional que a la realidad.

El informe para Naciones Unidades que lideró la expresidenta chilena Michelle Bachelet dejó poco lugar a dudas, en 2019, sobre la fragilidad de los derechos humanos para los venezolanos. Pese a eso, las alianzas internacionales, que en nuestro país registraron su más estrecha vinculación con el kirchnerismo, no quisieron cambiar su mirada hasta ahora.

El primer líder de izquierda en dejar en claro sus diferencias fue el presidente de Chile, Gabriel Boric, después llegaron las críticas del uruguayo Luis Lacalle Pou como representante de la centro derecha latinoamericana. Sin embargo, la posición más determinante tuvo que ver con el rol de Brasil cuyo presidente, Lula Da Silva, siempre mostró una mirada indulgente respecto de la conducción de Maduro.

Las autoridades brasileñas se encolumnaron entre los países que le solicitaron al gobierno de Venezuela que actúe con transparencia y muestre las actas del escrutinio. Si bien para las posiciones políticas y los países que reconocieron como ganador a la oposición, sigue siendo una postura liviana, no solo es un cambio respecto de lo que venía pasando sino que también sirve, como lo hizo con la embajada argentina, de enlace para pacificar los ánimos en el país caribeño.

La autoridad electoral de Venezuela reconoció el viernes la victoria del Maduro, pese a la denuncia de fraude de la oposición y a que el Centro Carter, el instituto norteamericano que el gobierno venezolano aceptó como veedor, declaró que los comicios celebrados “no pueden ser declarados democráticos”.

El último boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE), leído por su presidente Elvis Amoroso, dio a Maduro 6,4 millones de votos (52%) frente a 5,3 millones del opositor Edmundo González Urrutia (43%), representante de la líder opositora inhabilitada María Corina Machado.

El gobierno argentino volvió a dar muestras del desconcierto que suele tener en materia de relaciones internacionales ya que el presidente Javier Milei y la canciller Diana Mondino reconocieron a González Urrutia como vencedor en las urnas, pero desde Cancillería un comunicado abogó por el pedido de transparencia y aseguró que esperará “a fin de pronunciarse en forma definitiva”.

Venezuela atravesó una semana cargada de violencia con la denuncia de 11 muertos, cientos de heridos y con los líderes de la oposición asegurando que debían mantenerse en la clandestinidad por temor a las represalias del gobierno de Maduro. Las protestas seguían convocándose durante el fin de semana en un escenario que parece que no tendrá un desenlace en el corto plazo.

La persecución a la prensa y la opacidad de los actos de gobierno que lleva adelante el régimen de Maduro no tienen justificativo alguno en una sociedad democrática. Y sería deseable que el límite a los costados políticos sean las reglas claras y la transparencia de las acciones públicas.

Varios países como Colombia, México y Brasil, así como la Unión Europea, exigen transparencia en el resultado. Que esa sea la postura, sin importar si pueden considerarse aliados o no, debería ser el marco de sensatez para una democracia sin atenuantes.