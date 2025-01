Resulta redundante, en base a la ideología del presidente, decir que Javier Milei no quiere controles. El libertario le dio la tercera oportunidad de gestión a Federico Sturzenegger para desregular todo tipo de controles que van desde el transporte, el comercio y la seguridad, pasando por otra profunda reforma del Estado. Pero una cosa son las ampliaciones de libertades para las personas y otra, muy distinta, la oscuridad de no rendir cuentas y alejarse de la transparencia.

En su discurso, en su relato, el presidente se mueve dentro de lo primero y, como suele repetir, habla del respeto irrestricto al proyecto de vida de las personas. Sin embargo, en los hechos se desenvuelve más en el terreno de la discrecionalidad y la falta de apego a las normas y la rendición de cuentas. Argumenta que debe llevar adelante su plan de gobierno a cualquier costo.

Quedó claro con su discurso de asunción, que lo realizó de espaldas al Congreso. Fue todo un anticipo de lo que vendría: la división de poderes son un contratiempo en su concepción de un gobierno democrático. El poder legislativo solo fue para Milei el trapo de piso con el que escurre todo tipo de improperios y en el que proyectó a la tan odiada casta, tanto que hasta rompió con su vicepresidenta a pocos meses de gobierno.

La confirmación de que, en caso de que no se aprueben como él desea, designará por decreto a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, muestra el avance sobre el segundo de los poderes del gobierno republicano. Es cierto que no avanzó con la misma fuerza que lo hizo con el legislativo, pero empezó a mostrar, temprano este 2025, que lo hará por igual.

La semana que terminó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, desplazó de un organismo que investiga la corrupción al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, bajo el argumento de realizar demasiados gastos para el organismo que le tocaba conducir. En la concepción del gobierno la UIF no debe extender sus funciones más allá de sus competencias y, en ese sentido, no debe ser querellante en causas donde el mandato de hacerlo es la fiscalía.

El argumento, más allá de su simplismo, sería creíble si no fuese porque una cuenta de Twitter que le adjudican a Santiago Caputo, mano derecha de Milei, le había anticipado a María Eugenia Talerico, extitular de la UIF y crítica del gobierno en temas de transparencia, que tendría novedades: quien terminó reemplazando a Yacobucci fue el exmarido de Talerico, Paul Starc.

La prórroga del presupuesto es quizá el gesto que más define la falta de apego a los controles que tiene el presidente. Pese a que había presentado un presupuesto propio, lo hizo con un extenso discurso en septiembre, nunca lo envió al Congreso con el argumento de que no tendría éxito. La decisión quedará en la historia como otro hecho contrafáctico. Pero por las dudas volvió a prorrogar un presupuesto diseñado en 2023.

La maniobra: contar con total discrecionalidad para calcular gastos e ingresos. Incluso las diferencias, por subestimación son significativas con los números que había calculado para su propio presupuesto. La asignación de partidas sin control ahora solo quedaron a la firma del presidente. Eso solo por ahora, en el futuro podrían ser revisadas por la Justicia.

Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración (ASAP) señaló que “el cálculo de recursos y el nivel de gastos para 2025 es significativamente inferior a lo contemplado en el proyecto de presupuesto 2025”. Para el nivel de ingresos se estimó un 22,5% menos y el de gastos es un 18,4% inferior.

Milei asegura, así se describe, que no es la casta, pero asegurarse fondos públicos discrecionales en un año electoral, no parece ser una gran novedad en la política argentina.