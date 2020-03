El comercio de Bariloche ya siente el efecto del aislamiento

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Eduardo Caspani, dijo que el impacto de la crisis por la pandemia del coronavirus “va a ser severo, realmente grave, porque las medidas son cada vez más disruptivas” y es imposible predecir hasta cuándo se van a mantener.

“Esto afecta mucho a toda la economía, pero mucho más a una ciudad turística, donde hay una gran red de actividades que dependen de ese ingreso, no sólo la hotelería o los servicios directos”, agregó.

Caspani aclaró que no está en desacuerdo con las restricciones impuestas por el gobierno, porque “son para cuidar el sistema de salud y evitar contagios masivos a los que no se podría dar respuesta”.

Dijo que en distintos niveles “y también en Bariloche” el reclamo es por medidas inmediatas de alivio fiscal. Citó el caso de Ushuaia, “donde el municipio ya impuso un mes de eximición en las tasas y quita del 50% en el segundo mes”.

Opinó que las medidas deberían ir desde la eximición a la postergación de vencimientos “en la medida de lo posible, porque el Estado también necesita recursos para prestar los servicios”.

En relación con el empleo, descontó que “el gobierno está al tanto de lo que ocurre” y trabaja en paliativos. Dijo que “el impacto va a ser inevitable, porque un hotel o un comercio vacío no pueden pagar los sueldos”.

Admitió que un régimen de planes Repro, como se implementó en 2011 durante la crisis del volcán Puyehue/Cordón Caulle sería muy útil. “El costa fiscal es alto, pero también sería alto el costo social si no se toma una medida de ese tipo”, advirtió.

Para Caspani, “la parálisis del turismo va a ser más grave que la ocurrida con el volcán, aunque medirlo ahora no es fácil y va a depender de cuánto se extiendan las restricciones”.

El empresario Roberto Gilio, titular de la distribuidora mayorista Puelche y los supermercados Todo, también vaticinó que “la economía local se va a resentir notablemente y lo va a sufrir mucho el comercio minorista, porque la recirculación que genera el turismo es importante”.

Dijo que en Bariloche “hay muchos pequeños productores de dulces, chocolates y otros artículos cuyo destino es el turista, y que no van a vender. Es dinero que no ingresa y consumos que no se hacen”.

“No hay que dramatizar ni generar alarma, pero hay una preocupación que no es particular sino de todo el sistema”, afirmó.