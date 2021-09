El conductor radial Pancho Casado deja su programa

Pancho Casado deja LU5 y se especula que se mude a otra emisora de Neuquén.

El conductor de "Línea Abierta" abrió su programa radial de hoy hablándole a su audiencia. "Hoy vengo a contarles que he decidido retirarme de LU5", señaló Francisco "Pancho" Casado. No precisó cuál será su próximo destino radial, pero se especula con que siga en la radio regional en otra emisora.

Tras rememorar cómo fueron los comienzos de Línea Abierta hace más de 30 años, Pancho Casado anunció: "hoy vengo a contarles que he decidido retirarme de LU5, tengo 67 años y el cambio es necesario. Creo que he llegado a ese momento de la vida en que uno empieza a apreciar otras cosas y necesito escuchar lo que mi familia y yo consideramos oportuno para esta nueva etapa, pero después de 30 años compartidos, sepan que la decisión no ha sido fácil y si no la tomé en gran medida tiene que ver con ustedes con esta Línea Abierta".

"Sepan que la decisión no ha sido fácil, nada fácil. Por más que hace años vengo considerándola, hoy se volvió impostergable, pero sepan que no es nada fácil despedirme de ustedes", agregó el conductor que no contó como seguirá su vida laboral aunque dejó abierta la puerta a que nueva emisoras lo llamen.

Casado también recalcó que su relación con la audiencia más allá del programa fue lo que "me da valor para tomar la determinación".

"El jueves 30 será mi último programa al frente de Línea Abierta", señaló de forma tajante y advirtió que es una decisión tomada.

"Nuestro lazo perdurará más allá de mi amada LU5, me llevó recuerdos increíbles", agregó el conductor radial que, luego, aclaró no saber cuál será su destino, aunque trascendió que se incorporará al equipo de otra radio neuquina.