Un traje a medida para cada localidad

El gobernador Rolando Figueroa tiene en sus manos las definiciones para el 2027 (Matías Subat)

En el tablero político neuquino se configura un escenario en el que cada movimiento adquiere un sentido estratégico. De cara a las próximas elecciones, se proyecta un esquema de 57 “trajes a medida”, uno por cada gobierno local, en una lógica que combina acuerdos, rupturas y reconfiguraciones de poder.

El gobernador Rolando Figueroa traza su camino con una decisión inicial que marca el rumbo: cortar el vínculo con el Movimiento Popular Neuquino. En ese recorrido, se fortalecen alianzas que resultan determinantes en abril de 2023.

Espacios como el PRO y el Frente Grande aportan estructura y volumen electoral, mientras el peronismo resuelve su propia interna con un resultado que modifica el equilibrio previo. En la elección de autoridades del PJ, el sector considerado más rígido pierde conducción y se impone el espacio alineado con el oficialismo provincial.

Este desenlace ordena formalmente al partido y lo integra con mayor claridad al esquema político del Ejecutivo. Sin embargo, el armado no avanza sin costos. Se registran pérdidas como la salida de Desarrollo Ciudadano y el distanciamiento de la Unión Cívica Radical. A ello se suma la fragilidad de algunos liderazgos territoriales.

Equilibrios Políticos y la Estrategia Territorial

En paralelo, el acuerdo con el intendente Mariano Gaido aparece como un punto de equilibrio dentro de un esquema en tensión. A la par, el jefe comunal fortalece su propia estructura política, denominada Primero Neuquén, desde la cual despliega una estrategia territorial.

El intendente envía referentes al interior con el objetivo de construir una radiografía precisa de cada distrito. La decisión de respaldar al candidato que surja de ese espacio refuerza una lógica pragmática de gobernabilidad.

El mapa provincial exhibe, en términos aproximados, 35 municipios bajo influencia del MPN, 18 alineados con Comunidad y cuatro en manos de otras fuerzas.

Resulta pertinente recuperar el análisis del historiador Gabriel Rafart, quien tras la derrota del MPN sostiene que un sistema se quiebra. En su interpretación, las democracias requieren liderazgos concretos y, en esa disputa, Figueroa ofreció un plus adicional cuando ganó.

El Plus de Conducción en un Contexto de Fragmentación

Esa idea del “plus” se instala como clave interpretativa del presente: no se trata solo de sumar estructuras, sino de construir conducción con capacidad de articular poder en un escenario fragmentado.

Romper un sistema implica asumir el desafío de rearmarlo. La experiencia reciente aporta señales mixtas. Las elecciones legislativas dejan un saldo agridulce, aunque Neuquén se posiciona a nivel nacional con un provincialismo que se mantiene competitivo.

De cara al futuro, se perfila una estrategia diferenciada por municipio. No existe una fórmula única. En algunos casos, el MPN podría ceder espacios frente a fuerzas nacionales; en otros, prevalecen expresiones locales o alianzas circunstanciales.

Incluso dentro del oficialismo provincial, cada gestión debe validar su propio desempeño ante el electorado. El desafío central radica en encontrar ese “plus” en un contexto más exigente.

Gobernanza y Desafíos del Nuevo Modelo

La política nacional reduce transferencias y limita márgenes de acción que durante décadas resultan habituales. El modelo de pactos de gobernanza impulsado por la actual administración introduce otra lógica: acuerdos condicionados, fondos específicos y una administración más focalizada.

Se deja atrás un sistema que articula recursos estatales con construcción política territorial. El escenario que se abre no admite simplificaciones. Cada distrito presenta particularidades, y cada alianza requiere calibración precisa.

Los 57 “trajes a medida” responden a la necesidad de adaptar estrategias en un sistema que deja de ser uniforme.

Neuquén ingresa, de este modo, en una etapa donde la estabilidad no depende de una estructura dominante, sino de la capacidad de conducción para interpretar un mapa político en constante transformación.