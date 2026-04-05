Elecciones en la UNCo: el oficialismo reivindicó que ante «la adversidad» la universidad «no se cerró» y se expandió

«Tiene equipo profe», le dice una joven a Lorena Higuera mientras camina por un pasillo de la facultad de Humanidades. La candidata a vicerrectora de la Universidad Nacional del Comahue, geógrafa, agradece y pide que la sigan en redes sociales, en la cuenta Futuro UNCo, el nombre que llevará la lista del oficialismo en las próximas elecciones.

La fórmula la encabeza Christian Lopes, secretario de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la universidad desde hace seis años. Valora la gestión actual y plantea que es necesario hacer «algunos ajustes de cosas que no salieron tan bien». El espacio está integrado por Convergencia y ECU (Encuentro para cambiar la UNCo), además de un sector de independientes.

P: ¿Por qué se presentan a esta elección?

L: La verdad que nosotros transitamos la vida universitaria como docentes desde hace más de 25 o 26 años. Somos graduados de la universidad y vemos que la situación actual, lo que es el ataque del gobierno nacional, la falta de financiamiento, que eso repercute tanto en el funcionamiento como en los sueldos, sobre todo en el personal docente y no docente de la universidad, la verdad que no nos podemos quedar de brazos cruzados.

P: ¿Ustedes representan una continuidad de la actual conducción?, ¿tienen diferencias?

H: En mi caso en particular yo vengo hace 28 años trabajando en docencia y trabajando en investigación en esta facultad, en Humanidades, vengo participando de la vida universitaria, de la política universitaria, tanto en la integración de consejos directivos, 12 años como consejera directiva, cuatro años en el Consejo Superior, también fui directora de departamento de Geografía. Lo digo esto porque me parece que la vida universitaria no es sólo la candidatura a espacios de decanato, espacios a rectorado, sino la vida universitaria también se hace con la participación en los co-gobiernos, con la participación en las direcciones de departamento, con la participación en la investigación, en la extensión.

También fui secretaria adjunta y secretaria gremial de la Asociación de Docentes Universitarios, Adunc.

L: Somos una continuidad. Nosotros reconocemos muchas cosas que trabajamos muy bien en esta gestión de la universidad. Y le pusimos justamente a este espacio Futuro UNCo porque creemos que hay que dar un paso más, hay que seguir apostando, y hay que hacer algunos ajustes de cosas que no salieron tan bien durante estos años.

P: ¿Por ejemplo?

L: Y… hay muchas, a nosotros nos interesa mucho lo que son las relaciones institucionales, ¿no? Las relaciones entre el personal, o sea, tuvimos situaciones puntuales de algunos problemas y nosotros creemos que hay que trabajar en equipo, que hay que escuchar. No quiere decir que no se haya hecho, ¿no? Pero hay que mejorar algunos aspectos respecto de eso.

P: ¿La relación entre el personal?

L: Las relaciones interpersonales, porque la situación hoy, actual, nos genera esa, no sé si agresividad, pero esa sensación de que está todo mal, de que vengo a trabajar y necesito alguien que me acompañe, que esté, que me escuche, me tengo que sentir en un lugar contenido, en mi espacio, tiene que ser un espacio agradable. Entonces, quizás falta un poco de trabajo en ese aspecto. Eso nos parece importante, trabajar en las relaciones humanas.

H: Desde el punto de vista académico trabajar en dos puntos: la carrera docente, venimos de los procesos de regularización y venimos también de trabajar en el Consejo Superior la reglamentación para concursos regulares docentes. Bueno, un paso que hay que hacer es iniciar y fortalecer la carrera docente. Eso hay que instrumentarlo. Y otra cosa es el tema de las trayectorias educativas.

L: En todas las universidades nacionales, la verdad, lo que pasa es que muchos de los chicos, un gran porcentaje, abandona durante el primer año, sobre todo en Argentina. Hay que atacar eso, que nosotros llamamos las trayectorias educativas. Ya como que no se habla tanto de ingreso en sí, sino de los inicios. Ese primer año la verdad que es un cambio grande para los chicos que vienen específicamente del secundario, directo, porque tenemos estudiantes más grandes. Para nosotros es importante que esos chicos lleguen a terminar la carrera. Y si no llegan a terminar la carrera, nosotros pensamos que hay estrategias que se están dando que son de reconocimiento de trayectos formativos.

H: Otro punto importante que le reconocemos a esta gestión es, por un lado, la expansión territorial que ha tenido la UNCo. La UNCo se ha fortalecido expandiéndose con los dos centros regionales, que se crearon en la Asamblea Universitaria, el complejo universitario zona atlántica y también la creación de la facultad de Ciencias Marinas. Bueno, ahora hay que pensar en dar una vuelta de tuerca en el sentido de pensar carreras profesionales que tengan vinculación con el medio. Lo estamos haciendo, ya por ejemplo, la tecnicatura en diseño web, la tecnicatura en farmacia, está pasando, pero bueno, hay que fortalecerlo.

P: Ustedes hablaron de docentes, estudiantes ¿y en cuánto a los no docentes?

L: Es lo que te comentaba inicialmente de las relaciones. Nosotros tenemos que ofrecer un lugar de trabajo que sea agradable. Hay que reconocer el trabajo no docente, no sé si el público en general conoce lo que hace un no docente. No es solamente poner sellos, darte una llave. La labor no docente es muy importante y cada vez más importante en la universidad.

Hay un montón de áreas donde se necesita personal técnico y capacitado y para nosotros es sumamente importante poder ofrecer capacitaciones, perfeccionamiento, tanto para docentes, pero también para no docentes.

El gobernador y el día después del comicio

P: ¿La idea es que la lista lleve representantes en todas las facultades, en todos los claustros?

H: La idea es que lleve representantes en todas las facultades, en todos los claustros, pero como te mencionábamos hay sectores independientes. Nosotros no vamos a obligar a que en todos aparezca con la figura de Futuro UNCo. Futuro UNCo va aparecer en la candidatura a rector y a vicerrectora, en la fórmula. Pero después en cada unidad académica vamos a dejar que cada espacio que entienda necesario presente sus candidaturas. Una construcción política que nos estamos dando es tener reuniones con todas las candidaturas que se están gestando en las unidades académicas hacia la figura de decanato, hacia los consejos directivos y hacia la participación de los claustros estudiantil, no docente y docente.

P: Frente a esta situación en la que el gobierno nacional se niega a aplicar la ley de financiamiento, ¿qué alternativas o qué propuestas hay para que la universidad siga funcionando?

H: La mejor respuesta la encontras en la gestión ahora. Una gestión que vino estableciendo vínculos institucionales con el gobierno de Río Negro, con el gobierno de Neuquén, con los municipios de Cipolletti, de Allen, de Regina, de Neuquén, y cada uno de estos distintos gobiernos, tanto locales como provinciales, entienden, yo creo que desde su mirada política que la situación es muy difícil y muy adversa, pero que las comunidades locales eligen la universidad para estudiar. Entonces se ven en el desafío y en la responsabilidad de acompañar financieramente a la universidad.

P: ¿Creen que eso va a continuar si ustedes ganan las elecciones?

H: Yo no dudaría en eso.

L: Los gobiernos provinciales, municipales no van a pagar los sueldos de los docentes y no docentes. Eso realmente lo tiene que pagar el Estado y por eso es uno de los grandes problemas que tenemos, porque eso va a ser muy difícil de combatir. El éxodo de docentes y no docentes hacia otros trabajos lo vemos cotidianamente. Pero sí para un montón de otras actividades, de funcionamiento de la universidad es clave y nuestra idea es seguir fortaleciendo esos vínculos.

H: Uno de nuestros puntos de campaña es «más universidad pública para la región», porque los gobiernos locales y los gobiernos provinciales ven que sus comunidades están insertas en la universidad.

P: Lo menciono por qué ustedes conocen las declaraciones del gobernador Figueroa sobre su voluntad de jugar en esta elección. No sé si a él le interesa que haya una continuidad del oficialismo al frente de la universidad.

H: El gobernador por supuesto puede tener su candidato o su candidata y eso me parece que está bien, porque hace a la vida democrática. Una cosa es una decisión personal que él puede tener y otra cosa es pensar la gobernanza. La gobernanza es mucho más compleja y requiere de muchos actores institucionales. Entiendo que después que finalice el proyecto electoral, quién gane, cualquiera de los gobiernos va a apostar a esa gobernanza, independientemente de sus deseos personales.

L: También se eligen decanos, decanas en las unidades académicas y para nosotros es lo mismo. Nosotros tenemos que trabajar con aquel decano o decana que sea elegido por cada una de las facultades o centros regionales, o complejos. Las puertas tienen que estar abiertas.

Lopes tiene 49 años y es doctor en Biología. Higuera, de 51 años, es geógrafa, con especialización en Sociología de la Agricultura Latinoamericana. Foto Cecilia Maletti.

«Eso sí lo podemos gestionar»

P: ¿Cómo retener a docentes y no docentes ante el deterioro salarial?

H: Hay que ser claro en esto, me parece que es fundamental. Nosotros como futuros candidatos a cubrir los cargos de rector, y vicerrectora en mi caso, no vamos a negociar salario, eso es así, no está en nosotros. No tenemos la llave de mejorar el salario de los no docentes y el salario de los docentes. Eso no lo vamos a poder hacer, porque depende del presupuesto nacional y depende de la lucha que demos como docentes, como no docentes y en combinación también con el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), que también los rectores y rectoras están trabajando fuertemente en eso. Tal vez nuestra injerencia sea en ese ámbito, en el CIN. De hecho, la actual rectora ha tenido una participación muy protagónica en eso, pero otra de las respuestas yo creo que es así como dice Christian. Ante esta adversidad salarial, lo mejor que podemos dar nosotros es mejores condiciones de trabajo y una mejora de infraestructura. Y eso sí lo podemos gestionar. A eso sí tenemos que atender. Y allí hay que gestionar, pero esa gestión es necesariamente en articulación con las unidades académicas.

P: ¿Cómo se imaginan la relación entre la universidad y el desarrollo Vaca Muerta?

H: Me parece que es un muy buen desafío. Creo que tanto la provincia de Río Negro como la provincia de Neuquén están generando condiciones de vinculación institucional con el gobierno nacional y con sus gobiernos locales. Creo que nuestro desafío tiene que ser en manos de la incorporación de profesionales, qué profesionales puede generar la universidad para que se inserten a este desarrollo de modelo productivo, desde el desafío es formativo. Después, por supuesto, hay unidades académicas con una mayor vinculación que otras.

L: Sí, nuestros profesionales, tanto de grado como de posgrado, claramente son requeridos por Vaca Muerta. Nuestros grupos de investigación también tienen que estar asociados a los desarrollos, las necesidades de Vaca Muerta. Pensemos que, aunque formamos profesionales de todo tipo y para integrarse en distintos ámbitos productivos y sociales, sabemos que Vaca Muerta es un gran motor económico de la región y ahí tenemos que estar nosotros ofreciendo lo que requiera la sociedad.

H: Estamos pensando que Vaca Muerta se desarrolla estratégicamente en localidades de una población con densidad demográfica baja. Pero esa densidad demográfica baja ha generado crecimiento de población en ciudades intermedias y crecimiento de población en ciudades como Neuquén y en toda la región, Cipolletti, Centenario, también la universidad genera instancias de investigación para pensar estas nuevas ciudades ¿Cómo articulamos estas nuevas ciudades? Yo creo que también va por ahí, no tan solo desde el punto de vista de los profesionales, sino para generar un análisis de cómo se emplazan las ciudades en este modelo de desarrollo.

P: ¿Qué los diferencia a ustedes de la otra lista (la fórmula Carlos Espinosa y Ana Basset, decanos de Turismo e Ingeniería respectivamente)?

L: La verdad que no conozco la propuesta de los otros candidatos. Nuestra idea es tomar lo que ya demostramos que se hizo bien y avanzar, avanzar hacia el futuro, hacia brindar esa esperanza de que vamos por el camino correcto, de sumar a nuestros jóvenes, de ofrecerles un lugar para desarrollarse, que les cuesta terminar la carrera, ayudarlos, acompañarlos, para nosotros ese aspecto es clave porque sabemos que muchos se van, y acompañar a nuestro personal docente y no docente de la universidad.

H: Los conocemos, nos conocemos con Ana y con Carlos y tenemos una cordial relación. Tenemos esta coyuntura que nos perfila… me parece que la principal diferencia es que venimos de espacios de organizaciones y de militancias distintas. Por lo menos yo lo veo así. Yo vengo de una militancia, de un recorrido con una gran participación como docente, como investigadora, pero también con la participación sindical, en donde también venimos proyectándonos desde ECU desde hace mucho tiempo, y tenemos una mirada de la universidad en la cual demos cabida a todos los claustros, que todos los claustros se sientan representados, pero se sientan representados también con voz y participación, que no sea una representación de que «voy a buscar el voto» y listo.

Nos pueden señalar algunas cuestiones en las cuales tenemos que mejorar, por supuesto. Ahora, con toda la adversidad que tienen las universidades nacionales, la UNCo no se cerró. La UNCo, como dice Christian, se expandió territorialmente, creó nuevas carreras a demanda incluso de municipios locales.

L: Eso es lo que para mí llevamos. Demostramos que hay cosas que se pueden hacer, que se puede gestionar aún en estas condiciones y encima crecer.