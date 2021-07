El juicio La Escuelita ingresa en la fase final tras la feria judicial de invierno

Pedro Maidana le dijo a los jueces que, mientras permaneció preso por su militancia política, ejercitó su memoria con todos los detalles que pudiera recordar, para dar testimonio sobre lo que había ocurrido durante la dictadura al momento de pedir justicia.

Fue secuestrado a los 19 años en junio de 1.976. Conoció por primera vez la tortura de golpes y picana en un camión afuera de la comisaría de Cutral Co horas después de que los militares lo sacaran de la ENET, donde cursaba el secundario.

Por el maltrato, el viaje a Neuquén fue en ambulancia, y aún así, a tres días de haber sido depositado en la U9, fue llevado en un vuelo clandestino a Bahía Blanca, al centro de torturas que el comandante Adel Vilas (fallecido) bautizó como “La Escuelita”.

El mismo nombre -bajo el mismo mando- le dio al lugar de torturas que funcionó en Lanín y Chaco (de Neuquén capital) y allí también fue a dar Pedro Maidana cuando fue regresado por los militares a la zona, en un avión que lo trasladó atado y con los ojos vendados.

En septiembre fue trasladado a Rawson y recuperó la libertad a los 24 años en 1.981, con una vigilancia estrecha de un policía federal en Cutral Co que le hizo perder varios trabajos.

Desde la celda en Rawson vio que a la hora de la siesta del 4 de noviembre de 1976 - dijo- se llevaron a Miguel Pincheira, Orlando Cancio, Javier Seminario Ramos y José Méndez; quienes aún permanecen desaparecidos.

“Cuando salí en libertad y volví a Cutral Co, sentí como una desolación; la juventud estaba en otra, no quería saber nada de lo que nos había pasado porque el mensaje instalado era que éramos peligrosos; y la gente no quería saber ni de la política ni de nosotros, que veníamos como ex presos políticos”, dijo.

En Bahía Blanca reconoció claramente la permanencia de Carlos Chaves, secuestrado en Cutral Co el 14 de junio sin que se sepa hasta hoy, de su paradero.

Maidana estuvo allí 15 días. En una de las sesiones de tortura, Santiago “El tío” Cruciani lo enfrentó a una mujer que él conocía como Angela (Mónica Morán) y que había dejado de ver en Cutral Co desde mayo. Era la responsable política de su grupo en el PRT, y a partir de allí se relacionó con “Cacho” Galarza, que en la primera semana de junio de 1.976 le dijo que había que ocultarse, debido a los secuestros en Neuquén.

“Yo negué conocerla, y se ve que ella no me había mencionado, porque El tío Cruciani no nos vinculó”, conjeturó ayer Pedro Maidana, a los 64 años frente al Tribunal Oral de Neuquén.

Agregó que supo del “impulso sádico de los torturadores” de seguir golpeando y aplicando picana en busca de nombres. “Yo no le daba respuestas, decía que los conocía del pueblo y nada más y al cabo de un tiempo torturaban por dar nomás” hasta que se desmayaba.

De regreso a la comarca “noté cómo el discurso de la dictadura había influenciado en la gente. Conocí del terrible dolor de los familiares de desaparecidos ante tantas mentiras, la falta de respuestas y la ausencia”, destacó.

Cómo continúa el juicio

Con las declaraciones de Elias Monjes de Huincul y Pedro Maidana de Cutral Co finalizó la exposición de las 20 denuncias por las que se lleva a cabo el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén.

Las denuncias tuvieron en común los secuestros ilegales y violentos en Neuquén, Cutral Co y Cinco Saltos. En al menos tres o cuatro viajes, las y los detenidos fueron llevados en vuelos clandestinos que salieron del aeropuerto de Neuquén en junio de 1.976 hacia el V Cuerpo del Ejército.

Ocho de las desaparecidas de este tramo no regresaron de las torturas, mientras que Miguel Ängel Pincheira (que sobrevivió a los vuelos y a dos centros clandestinos) fue retirado de la U6 de Rawson en noviembre por un grupo de tareas y sus familiares no conocen aún su destino.

De los 15 acusados por los 20 secuestros, torturas, desapariciones forzadas y homicidio estuvieron presentes ayer por Zoom Oscar Reinhold, Osvaldo Páez, Walter Tejada, Juan José Capella, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín, Jorge Soza y Desiderio Penchulef.

Tras la feria judicial, la fiscalía propuso el testimonio de sobrevivientes de Bahía Blanca para aportar la descripción del lugar de torturas del V Cuerpo, y profesionales de equipo de antropología forense que realizaron la reconstrucción digital y arquitectónica de lo que fue el lugar, derribado hasta los cimientos por los militares.

Al término de las pruebas planteadas por la fiscalía, los equipos de las defensas públicas presentarán los testimonios para las audiencias del mes de agosto.

Ayer, el presidente del Tribunal Oral Federal, Alejandro Cabral, informó que los jueces de Bahía Blanca que se ocuparán de la sentencia para el caso de Alicia Pifarré, seguían el debate por Zoom, ya que hasta ahora, recibían los videos de cada jornada.