El mínimo de Ganancias sube 35%

Por Cr. Gonzalo M. Gutiérrez (Chinni, Seleme, Bugner y Asoc)

Recalculando. El momento del año para saber si los empleados en relación de dependencia quedan alcanzados por el impuesto.

Cada año que inicia, trae consigo un interrogante: cuál será el piso salarial luego del cual un trabajador empieza a tributar ganancias, y cuantos serán los empleados en relación de dependencia que quedarán alcanzados por primera vez. La noticia esta semana es que al inicio del año 2021, el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias aumentará un 35,38% según el índice de actualización RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores Estables) que publica la Secretaría de Seguridad Social.

Significa que en la región patagónica, los empleados en relación de dependencia deque perciban un salario neto mensual superior a $91.300 y que no cuenten con deducciones, pagarán Impuesto a las Ganancias.

Asimismo, los trabajadores patagónicos casados, con esposa/o y con dos hijos menores de 18 años a cargo, comenzarán a tributar con un sueldo neto de bolsillo superior a $120.700.

Los nuevos valores surgen de la actualización automática de las escalas y deducciones de Impuesto a las Ganancias, en virtud de las variaciones que año a año presenta el RIPTE.

De esta manera, los nuevos importes de deducciones serían para la región patagónica:

•El Mínimo No Imponible será de $204.567,65

•La Deducción Especial equivale a $981.924,72

•Cónyuge $190.711,17

•Hijo/a $ 90.176,36.

Para el resto del país:

•El Mínimo No Imponible será $167.678,40

•La Deducción Especial $804.856,32

• Cónyuge $156.320,63

•Hijo/a $ 73.915,05.

Hacemos hincapié que se trata de valores estimados que podrían sufrir algún cambio menor, ya que a la fecha falta la resolución reglamentaria de la AFIP.

Actualmente, siempre hablando de la región patagónica, tributan Impuesto a las Ganancias aquellos solteros y sin hijos que tienen un sueldo neto mensual superior a $67.400, mientras que los casados, con esposa/o y con dos hijos a cargo tributan con sueldos superiores a $89.100.

A diferencia de los trabajadores del resto del país, los trabajadores de la Patagonia poseen un incremento del 22% en las deducciones personales, derecho adquirido por el concepto zona desfavorable.

Cabe destacar que, por tratarse de una región con actividad petrolera, en los ejemplos propuestos no se consideran los beneficios que tienen los convenios colectivos de trabajo de petroleros privados ni de jerárquicos, donde determinadas sumas pagadas en viandas, horas de viaje y zona desfavorable se encuentran exentas del impuesto.

En términos reales, el incremento de las deducciones solo servirá de alivio económico hasta que las paritarias activen los aumentos en los primeros meses del año 2021.

De hecho, salvo algunas excepciones particulares, se podría decir que durante el 2020 la movilidad salarial estuvo parcialmente paralizada para los principales convenios colectivos de trabajo, donde se observaron mayormente acuerdos de sumas fijas antes que porcentuales.

También fue publicada esta semana la resolución de Anses 433/20 mediante la cual se establecen los nuevos parámetros para las jubilaciones a partir del devengado diciembre 2020.

El aumento en general fue del 5%, disponiendo que el haber mínimo garantizado se ubique en $19.035,29 y el haber máximo en $128.089,54.

Por último, para los trabajadores en actividad, la nueva base máxima sobre el que se calculan los aportes jubilatorios y de obra social asciende a $208.357,30, mientras que el tope mínimo se ubica en $6.411,08.

Dato $91.300 Será el nuevo mínimo no imponible en la Patagonia para un trabajador soltero y sin hijos.