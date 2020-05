El partido de la 'bomba biológica': el DT de Atalanta tenía coronavirus cuando jugó con Valencia

El entrenador del Atalanta , Gian Piero Gasperini, reveló que sufría coronavirus en marzo, durante el último partido de su equipo en Liga de Campeones, en el estadio del Valencia, justo antes de que la pandemia obligara a suspender todas las competiciones deportivas.

"La víspera del partido en Valencia estaba enfermo. La tarde antes del partido, todavía peor", explicó el italiano. El coronavirus se propagaba ya por Europa, especialmente en el norte de Italia y en Bérgamo, una de las ciudades más golpeadas por la pandemia.

"Fue el 10 de marzo. Las dos noches siguientes casi no dormí. No tenía fiebre pero me sentía exhausto, como si tuviera 40 de fiebre", explicó Gasperini, de 62 años. "Una ambulancia pasaba cada dos minutos. Hay un hospital al lado. Parecía un país en guerra. Yo pensaba, 'si voy allí, ¿qué me va a pasar?'", continuó.

El Valencia reaccionó a través de un comunicado para denunciar que, con su actitud, Gasperini puso "en riesgo a numerosas personas durante su viaje y estancia en Valencia. Hay que recordar que este partido se disputó a puertas cerradas, rodeado de estrictas medidas al respecto, por obligación de las autoridades sanitarias españolas para prevenir el riesgo de contagio por COVID-19, precisamente ante la presencia de personas procedentes de una zona ya en esa fecha calificada públicamente de riesgo", añadió el club español.

"COMO PAN Y AGUA"

Como no tenía fiebre, el técnico no fue hospitalizado y solo se hizo un test hace diez días, que confirmó que había sufrido covid-19. Cuatro días después del partido en Valencia su estado comenzó a mejorar, pero luego perdió el gusto, uno de los síntomas característicos de la enfermedad.

Una comida acompañada de un (champagne) Dom Pérignon, regalo de un reputado cocinero, fue "como pan y agua", recordó.

El Atalanta ganó 4-1 en la ida jugada en Bérgamo, con 45.000 espectadores en las tribunas cuando el virus ya circulaba por la región. La revancha se jugó el 10 de marzo en Valencia, a puertas cerradas.

La ida del Atalanta contra el Valencia, ganada por 4-1 por el equipo local el 19 de febrero, provocó el desplazamiento de 40.000 aficionados de Bérgamo a Milán, donde se disputó. Fue señalado por varios expertos como un importante foco de contagio. El 'partido-cero' de la pandemia.

"Cada vez que lo pienso, me parece absurdo: el punto culminante de nuestra alegría deportiva coincidió con la herida más grande de nuestra ciudad", señaló Gasperini.