El perfil de las 12 diputadas que ingresan a la Legislatura neuquina

La Legislatura de Neuquén tendrá por primera vez una composición casi paritara en el recinto de los próximos cuatro años. De los 35 representantes que asumieron el 10 de diciembre, 17 son mujeres: 12 ingresaron y cinco renovaron su banca. Hoy presiden cinco de las 11 comisiones: Presupuesto, Educación, Medio Ambiente, Energía y Parlamento Patagónico. También hay tres que son jefas de bloque: Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda.

No llegaron hasta allí porque los dirigentes de sus partidos desistieron voluntariamente de competir en las elecciones ni porque hubo renunciamiento histórico. En 2016 se aprobó la reforma electoral que incorporó la paridad en las listas legislativas. No alcanzó con establecer boletas 50% / 50% y este año se sancionó una norma que garantiza el mecanismo de reemplazo para evitar candidaturas “testimoniales”. A nivel nacional se llegaron a judicializar casos en los que se discutía si las bancas correspondían o no a las legisladoras. Habrá que ver si en 2023 se da un paso más y asumen diputadas trans y/o travestis, a las que esta Cámara les debe el cupo laboral.

Aún con normas que empiezan a garantizar la participación de mujeres en el ámbito político, sus trayectos no están exentos de situaciones de hostigamiento, acoso o abuso sexual. La ley 26.485 incorporó este año la modalidad de violencia público-política contra las mujeres que abarca cualquier acción que desaliente o menoscabe su actividad en partidos, sindicatos, instituciones estatales y recintos de votación.

¿Con qué agenda llega esta nueva oleada de mujeres a la Legislatura? RÍO NEGRO habló con ellas para conocer sus perfiles:

VER PERFIL >

Cargos públicos anteriores: Fue abogada asesora en el ministerio de Gobierno y en la subsecretaría de Derechos Humanos y Justicia. Es vicepresidenta de la seccional Plottier del MPN. En la Legislatura Preside la comisión de Medio Ambiente e integra las de Presupuesto, de Asuntos Municipales y de Derechos Humanos.

Tres proyectos que impulsará durante su mandato: Se mostró interesada en los vinculados al acceso a la justicia, los mecanismos de democracia semidirecta, la prevención de la violencia y de género y la trata de personas y los derechos de tercera generación como los ambientales. [Ocultar info]

VER PERFIL >

Cargos públicos anteriores Trabajó en las áreas del ministerio de Gobierno, Educación y Justicia. Tuvo a su cargo la coordinación general de la subsecretaría de Desarrollo Social de la provincia. En la Legislatura Secretaria de la comisión de Derechos Humanos. Integra las de Asuntos Constitucionales y Justicia, Medio Ambiente y la de Desarrollo Humano y Social. Tres proyectos que impulsará durante su mandato Los ejes principales de su trabajo serán juventud, desarrollo social y género. Dijo que considera importante “la declaración de octubre como el mes de sensibilización del cáncer de mama y la consecuente concientización y difusión en miras a la detección preventiva.” [Ocultar info]

VER PERFIL >

Cargos públicos anteriores Prosecretaria administrativa de la Legislatura entre 2007 y 2015. Hasta 2019 ocupó los cargos de subsecretaria de Hacienda y de Ingresos Públicos. En la Legislatura Preside la comisión de Presupuesto e integra las de Educación y de Energía. Tres proyectos que impulsará durante su mandato Los impulsados por el Poder Ejecutivo. Seis de los siete presentados en la asunción serán trabajados en la comisión de Presupuesto y son “herramientas que demanda el gobernador para la mejora en el diseño de políticas públicas”. “Es mi intención darles tratamiento en beneficio último de las neuquinas y los neuquinos”. [Ocultar info]

VER PERFIL >

Cargos públicos anteriores De 2004 a 2005 fue secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Loncopue. De 2006 a 2010 coordinadora zona norte (viviendas rurales ADUS). De 2014 a 2019 presidió la Corporación Cuenca del Agrio. De 2018 a 2019 ocupó la vocalía del directorio Termas. De 2011 a 2019 fue intendenta de Loncopué. Actualmente es vicepresidenta de la convención del MPN. En la Legislatura Es la vicepresidenta primera de la Cámara. Preside la comisión de Educación e integra las de Asuntos Municipales, Derechos Humanos y Trabajo. Tres proyectos que impulsará durante su mandato - Violencia de género.

- Participación ciudadana en las políticas públicas.

- Equinoterapia. [Ocultar info]

VER PERFIL >

Cargos públicos anteriores De 2007 a 2011 fue diputada provincial. De 2011 hasta 2016 se desempeñó como intendenta de Zapala. En la Legislatura Integra las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, Educación, Asuntos Municipales y Trabajo. Tres proyectos que impulsará durante su mandato - Reforma del régimen electoral para eliminar el sistema de voto electrónico.

- Reglamentación de la Defensoría del Pueblo de la provincia. El organismo se incorporó en la última reforma constitucional de 2006, y nunca se puso en marcha.

- Creación del fondo anticíclico: una asignación de la renta extraordinaria de la actividad hidrocarburífera cuyo destino será diversificar la matriz productiva. [Ocultar info]

VER PERFIL >

Cargos públicos anteriores No tiene. Militante territorial e integrante de la agrupación CFK que reivindica el proyecto “nacional, popular y feminista”. En los 90 trabajó en espacios solidarios en vinculación con la Iglesia y ONG’s. En la Legislatura Integra las comisiones de Presupuesto, de Educación, de Energía y de Parlamento Patagónico. Tres proyectos que impulsará durante su mandato - Promoción industrial para generar valor agregado a través de la ciencia y la tecnología para los recursos naturales.

- Democratización del acceso a los servicios públicos y la vivienda.

- Atender la educación en nivel medio, con mayores índices de deserción. [Ocultar info]

VER PERFIL >

Cargos públicos anteriores Docente de nivel inicial. Asesora del concejal de la ciudad de Neuquén, Marcelo Zuñiga (2018-2019). Secretaria General del Movimiento Evita y vicepresidenta del PJ Neuquén capital. En la Legislatura Integra las comisiones de Desarrollo Humano y Social, Producción, Derechos Humanos y Medio Ambiente. Tres proyectos que impulsará durante su mandato - Creación de un programa estatal para trabajadores de la economía popular de acceso a la tierra, y autoconstrucción o mejoramiento de sus viviendas.

- Promotoras territoriales contra la violencia de género.

- Sistema General de Cuidados, como política pública integral. Señaló: “recuperando las buenas experiencias que se han hecho en la provincia.” [Ocultar info]

VER PERFIL >

Cargos públicos anteriores Jefe de División de Control Canino de la Dirección de Zoonosis y Vectores de 2017 hasta 2019. En la Legislatura Secretaria de la comisión de Energía. Integra además las de Hacienda, Desarrollo Humano y Social, y Asuntos Municipales. Tres proyectos que impulsará durante su mandato - Ley provincial de tenencia responsable de mascotas.

- Observatorio de Obra Pública. Obligará al Estado provincial a publicar todos los datos del proceso, desde el inicio hasta la finalización.

- Adhesión a la Ley de Narcomenudeo. Explicó: “Los consumos problemáticos son un gran flagelo en nuestra sociedad y Neuquén es la Provincia donde mas cocaína se consume.” [Ocultar info]

VER PERFIL >

Cargos públicos anteriores De 2013 a 2019 fue concejal de la ciudad de Neuquén. Preside actualmente el CC-ARI Neuquén. En la Legislatura Integra las comisiones de Asuntos Constitucionales, Asuntos Municipales, Derechos Humanos y Energía. Tres proyectos que impulsará durante su mandato - Sobre Violencia de Género, hay que asegurar la aplicación efectiva de la normativa para conseguir que los dispositivos de prevención, y contención funcionen desde el primer momento.

- Adecuación normativa para promover mejores condiciones de tránsito a las familias trashumantes.

- Marco integral para el reconocimiento, protección y equiparación de derechos de las personas migrantes. [Ocultar info]

VER PERFIL >

Cargos públicos anteriores No tiene. Militante del Movimiento Popular Neuquino y secretaria general del partido durante la presidencia de Jorge Sobisch. En la Legislatura Integra las comisiones de Desarrollo Humano, de Derechos Humanos y de Parlamento Patagónico. Secretaria en la de Asuntos Municipales. Tres proyectos que impulsará durante su mandato Los que estén en línea “con el trabajo hecho por Jorge Sobisch”, a quien definió como su “conductor”. Trabajará temas vinculados al desarrollo humano y social, seguridad, viviendas y educación. Acompañará a la concejal Nadia Márquez con el proyecto para crear un Instituto de la Vivienda de carácter municipal. [Ocultar info]

VER PERFIL >

Cargos públicos anteriores Secretaria de Obras Públicas, Planteamiento y Catastro de Plottier durante siete años. En la Legislatura Integra las comisiones de Desarrollo Humano, de Asuntos Municipales, de Energía y de Derechos Humanos. Es secretaria en la de Parlamento Patagónico. Tres proyectos que impulsará durante su mandato - Actualización o reforma de la ley de coparticipación municipal que incorpore la realidad de las ciudades que más crecieron.

- Nueva ley de Deportes que incluya la perspectiva de género y los derechos de las personas con discapacidad.

- Ampliación de los ejidos municipales, especialmente el de Plottier. [Ocultar info]

VER PERFIL >

Cargos públicos anteriores No ocupó. En la Legislatura Integra las comisiones de Presupuesto, de Desarrollo Humano, de Educación, de Derechos Humanos y de Medio Ambiente. Tres proyectos que impulsará durante su mandato Estarán vinculados “a la familia y a salvar las dos vidas” y también a la lucha contra las adicciones, “dando respuestas concretas a quienes las padecen”. Trabajará por los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en respuesta a las demandas sociales. Hará hincapié “en el resguardo de los derechos de las minorías en toda su dimensión”. [Ocultar info]









Las que siguen



Cinco legisladoras provinciales renovaron sus bancas en las elecciones del 10 de marzo. Tres presidirán sus bloques





Historia 2011 fue en el año en el que juraron 12 diputadas, el mayor úmero que tuvo la Cámara hasta 2019.