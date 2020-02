El viento no tuvo piedad con las casillas de la toma en Neuquén

Los métodos de abrigo y defensa que ensayaron los vecinos que tomaron tierras en Casimiro Gómez no pudieron con el viento. En la zona alta de la meseta fue más fuerte en la jornada de hoy y una nube de tierra desdibujó las siluetas. La extracción de la flora xerófila al norte de la Autovía hizo que la tierra sea arrastrada por las fuertes ráfagas.

Emanuel López, vocero de las familias, dijo que desde el viernes no tienen novedades de la ayuda prometida por funcionarios del Ministerio Público Fiscal. En declaraciones a RTN priorizó los derechos de los niños y adultos mayores en cuanto a agua potable y salud. Contó que hay un abuelo que tiene un problema de salud que requiere bolsas para evacuar y al que "sólo lo ayudaron con un colchón y una frazada".

El gobierno provincial, a través de la mediación fiscal, hizo un relevamiento y contó a 2050 familias asentadas en tres sitios determinados.

“Los vecinos de Casimiro no tenemos un buen día, no están discriminando por exigir un derecho constitucional a la tierra, todo el mundo quiere su diez por veinte”, dijo López a la radio pública provincial y listó que no existe la asistencia de Defensa Civil ni de Derechos Humanos.

Dijo que ayer, como fue feriado, le mandó mensajes al mediador fiscal a quien le recordó “casos de extrema vulnerabilidad” que requieren la atención de acción social o de salud. Utilizó metáforas verbales para indicar que no se van a ir por desgaste porque “estamos acostumbrados al viento y a la tierra” y que los que sufren eso son quienes “están sentados en el sillón de su casa”.

Agregó que, en forma diaria, se suman más integrantes a la toma y pidió la ayuda del gobierno nacional.

Los representantes de la toma y el ministerio público fiscal llegaron a un acuerdo la semana pasada para evitar el desalojo por la fuerza. Acordaron realizar el relevamiento en el lugar de la ocupación por parte de técnicos y personal de los gobiernos provincial y municipal, con participación de los referentes y delegados de los ocupantes.

Se pretende tener este relevamiento para determinar su número y posteriormente evaluar la situación social de cada uno de ellos. Héctor Sánchez, funcionario de la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, informó que se contaron 2050 familias que, hasta el viernes, ocupaban terrenos en la zona que conduce a la Autovía Norte. Indicó que a fines de esta semana se podía tener una sistematización de los datos del relevamiento.

El lunes 27 de enero se consolidó una toma en la bajada de Pluspetrol de terrenos que son privados. El silencio e inacción oficial hizo que aumentara el interés por apropiarse de lotes en sitios de atracción inmobiliaria que tenían promesas de venta con empresarios locales.

El nuevo gobierno municipal de Mariano Gaido prometió lotes con servicios para 2000 familias.