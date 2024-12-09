Equipel
Son Líderes en soluciones integrales en energía eléctrica.
Materiales eléctricos, Energías renovables, Automatización y control, Medición e instrumentación, Integración de tableros y salas eléctricas.
Información General
- Nombre: EQUIPEL
- Dirección: Centro de Distribución E-commerce El Talar, Buenos Aires, Argentina Sucursal Neuquén Capital Félix San Martín 2322, Neuquén, Argentina Sucursal Añelo Ruta Provincial 7 Colectora Norte S/N Entre Calle 10 Y 12, Añelo, Neuquén
- Teléfono: 299 403 8000
- Sitio Web: www.equipel.com
- Correo Electrónico: ventas@equipel.com