SUSCRIBITE Diario papel
Energía Guía de Servicios

Equipel

Son Líderes en soluciones integrales en energía eléctrica.

Materiales eléctricos, Energías renovables, Automatización y control, Medición e instrumentación, Integración de tableros y salas eléctricas.

Información General

  • Nombre: EQUIPEL
  • Dirección: Centro de Distribución E-commerce El Talar, Buenos Aires, Argentina Sucursal Neuquén Capital Félix San Martín 2322, Neuquén, Argentina Sucursal Añelo Ruta Provincial 7 Colectora Norte S/N Entre Calle 10 Y 12, Añelo, Neuquén
  • Teléfono: 299 403 8000
  • Sitio Web: www.equipel.com
  • Correo Electrónico: ventas@equipel.com


Últimas noticias