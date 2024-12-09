Son Líderes en soluciones integrales en energía eléctrica.

Materiales eléctricos, Energías renovables, Automatización y control, Medición e instrumentación, Integración de tableros y salas eléctricas.

Información General Nombre: EQUIPEL

EQUIPEL Dirección: Centro de Distribución E-commerce El Talar, Buenos Aires, Argentina Sucursal Neuquén Capital Félix San Martín 2322, Neuquén, Argentina Sucursal Añelo Ruta Provincial 7 Colectora Norte S/N Entre Calle 10 Y 12, Añelo, Neuquén

Centro de Distribución E-commerce El Talar, Buenos Aires, Argentina Sucursal Neuquén Capital Félix San Martín 2322, Neuquén, Argentina Sucursal Añelo Ruta Provincial 7 Colectora Norte S/N Entre Calle 10 Y 12, Añelo, Neuquén Teléfono: 299 403 8000

299 403 8000 Sitio Web: www.equipel.com

www.equipel.com Correo Electrónico: ventas@equipel.com



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