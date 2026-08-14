Petroleros Jerárquicos denuncia irregularidades de Petróleos Sudamericanos y anuncian medidas de fuerza

Desde el Sindicato sostuvieron la medida bajo el lema "Sin trabajadores no hay producción". Foto gentileza.

El Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado, Químico y Energías Renovables de Cuyo y La Rioja a través de un comunicado de prensa informó que presentó formalmente ante la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de Mendoza una denuncia contra Petróleos Sudamericanos S.A. (PS Energy).

Según informó el Secretario general Julián Matamala y Comisión Directiva que lo acompaña, “la medida surge ante una sucesión de hechos que afectan seriamente los derechos laborales, la libertad sindical y la continuidad de las fuentes de trabajo”.

El sindicato comunicó formalmente a la autoridad laboral una medida de acción directa con afectación de la producción para el miércoles 19 de agosto de 2026, contra Petróleos Sudamericanos S.A., hasta tanto sean regularizadas las situaciones denunciadas.

“La situación ha llegado a un límite que no estamos dispuestos a naturalizar. Venimos advirtiendo una política de achicamiento que impacta directamente sobre trabajadores y empresas contratistas, muchas de ellas pymes mendocinas. La rescisión de contratos y la reducción de estructuras terminan provocando la pérdida indirecta de puestos de trabajo, mientras quienes permanecen en actividad soportan cada vez mayores responsabilidades y presión laboral”, sostuvieron en el comunicado.

Según sostuvieron, la medida garantizará las guardias mínimas indispensables para proteger a las personas, las instalaciones y el medio ambiente.

Asimismo, solicitaron a la Subsecretaría de Trabajo y Empleo una inspección urgente y de campo en las bases operativas del Clúster Mendoza Norte, “a fin de verificar la situación de las empresas contratistas, relevar al personal jerárquico en actividad y analizar las situaciones denunciadas”.

“No buscamos el conflicto por el conflicto mismo. Pero tampoco vamos a permanecer en silencio mientras se pierden puestos de trabajo, se presiona a los trabajadores y se pretende limitar el ejercicio de la actividad sindical”, aseguraron.

“La defensa del trabajo, de la seguridad, de la dignidad de nuestros representados y de la actividad petrolera mendocina exige respuestas concretas”, remarcaron.

Acontecimientos que sostienen la medida

El sindicato informó que ”A esto se suma un hecho de extrema gravedad ocurrido el 13 de agosto: representantes de nuestra entidad sindical fueron impedidos de ingresar a los yacimientos cuando se dirigían a cumplir sus funciones de representación ante la desvinculación de dos trabajadores jerárquicos de la empresa SUREN”.

El impedimento de ingreso fue constatado mediante acta notarial.

También añadiern que habían denunciado ante la autoridad laboral situaciones que consideraron persecutorias hacia trabajadores y contratistas, así como acciones que podrían afectar la libre afiliación y el ejercicio pleno de la representación sindical.

«Queremos ser absolutamente claros: no vamos a aceptar que se pretenda disciplinar a los trabajadores mediante el miedo a perder su empleo, ni que se impida al Sindicato ejercer la representación para la cual fue elegido», remarcaron.

«Defender las fuentes de trabajo no significa que hayamos podido evitar cada despido; significa haber estado presentes, denunciando, reclamando y utilizando todas las herramientas legales y gremiales disponibles frente a un escenario extremadamente complejo para la actividad», concluyeron.