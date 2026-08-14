Vaca Muerta duplica su potencial: qué dice el estudio que registra más de 30.000 millones de barriles recuperables bajo suelo patagónico

En 2013, la agencia de energía de Estados Unidos (EIA) proyectó 16.220 millones de barriles, una cifra inferior a que revela el nuevo estudio. Foto: archivo.

Nuevos resultados dados a conocer por el Gobierno nacional revelaron que Vaca Muerta tiene un potencial mucho más grande del que se creía. La formación no convencional cuenta con 30.170 millones de barriles de petróleo que pueden extraerse a lo largo de su vida útil, un volumen que casi duplica las estimaciones que datan desde hace más de una década.

El estudio «Estimación de los Recursos Remanentes Técnicamente Recuperables de Petróleo de la Formación Vaca Muerta«, fue elaborado por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), solicitado en octubre de 2025 por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación.

El análisis estuvo a cargo de un equipo multisectorial integrado por técnicos de siete de las principales operadoras del país —YPF, Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Vista, Chevron y Tecpetrol—, profesores de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata, y especialistas de la propia Secretaría y del IAPG.

Los resultados fueron avalados formalmente por el IAPG y ambas universidades, que certificaron que la metodología aplicada —un análisis volumétrico probabilístico bajo el estándar internacional PRMS 2018— es consistente con las mejores prácticas de la industria.

De esta manera, se derivó en un numeró que casi duplica la estimación que realizó la agencia de energía de Estados Unidos (EIA) en 2013, que había proyectado 16.220 millones de barriles.

Durante el AmCham Forum Energy 2026, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, confirmó los datos que arrojó el estudio, al contar que «los recursos técnicamente recuperables de petróleo alcanzan los 30.000 millones de barriles».

«Al nivel de producción de hoy, son casi 100 años de producción total solo en Vaca Muerta, y a nivel de exportaciones estamos hablando de casi 250 años. No hay duda de que el potencial es inmenso y tenemos que hacer todo para incentivar la velocidad del desarrollo», aseguró González.

En esa línea, el secretario remarcó que el impulso al upstream requiere de manera indispensable acelerar las obras de transporte e infraestructura. Por ese motivo, destacó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de desarrollos clave como el proyecto de exportación de GNL (Southern Energy SA y la propuesta de impulsada por YPF, Argentina LNG) y el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), al tiempo que confirmó que el Gobierno también habilitó la aplicación del RIGI para proyectos de desarrollo directo de producción no convencional.

Tres factores que explican el salto respecto de 2013

El Gobierno nacional enumeró tres factores técnicos que identificó el estudio, los cuales actúan de manera combinada y explican por qué el volumen total de recursos estimados casi se duplicó en poco más de una década.

En primer lugar, el área prospectiva útil —la superficie donde resulta viable perforar, una vez descontadas las zonas con limitaciones geológicas o ambientales— se amplió un 22%, con la expansión de la zona productiva hacia nuevas zonas que incluyen el sur de Mendoza y Río Negro.

En segundo lugar, el espesor útil de la formación aumentó un 39%. Vaca Muerta no es una capa uniforme sino que está compuesta por distintos niveles de roca superpuestos, y hoy se identifica un mayor número de esos niveles como aptos para perforar, con menor riesgo que hace una década gracias a la mayor experiencia acumulada.

En tercer lugar, el factor de recuperación —el porcentaje del petróleo presente en la roca que efectivamente puede extraerse con la tecnología disponible— creció un 54%, como resultado de una mejor definición de la distancia óptima entre pozos y de avances tecnológicos en la perforación y en la estimulación hidráulica, que permiten obtener más petróleo de un mismo volumen de roca.

El trabajo complementa el estudio de recursos gasíferos de Vaca Muerta que el IAPG había presentado en 2025, y quedó oficializado en la Resolución 157/2025. Con ambos informes, la Argentina cuenta hoy con una estimación actualizada y avalada institucionalmente de todo el potencial de hidrocarburos de la principal formación no convencional del país, un insumo clave para orientar la política energética y las decisiones de inversión en los próximos años.