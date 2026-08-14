Oportunidad para las empresas locales: cómo registrarse para ser proveedor de la Planta Compresora Allen

OPS brindó los detalles para ser proveedor de la obra. Foto: Gobierno de Río Negro.

El desarrollo de la Planta Compresora Allen, a cargo de Oilfield Production Services (OPS), es una de las obras centrales del gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro para abastecer el proyecto de GNL de Southern Energy (SESA). Este proyecto abre una nueva oportunidad para que empresas y prestadores de servicios de la provincia se incorporen a la cadena de proveedores del sector energético.

Durante la Jornada de Desarrollo de Proveedores realizada en General Roca, representantes de OPS detallaron cuáles serán las principales necesidades de la obra y qué deben hacer las empresas interesadas para ser consideradas en futuras contrataciones.

Las necesidades estarán vinculadas con las distintas etapas de construcción de la Planta Compresora Allen. En el comienzo de los trabajos, la demanda estará concentrada en servicios y equipos necesarios para preparar y desarrollar el terreno.

A medida que avance el montaje de las instalaciones y el tendido de cañerías, se incorporarán otros servicios más especializados, principalmente vinculados con soldadura y montaje mecánico.

La oportunidad no se limita a empresas radicadas en Allen. El objetivo de la Provincia es ampliar la participación de firmas de distintas localidades rionegrinas y generar una cadena de valor alrededor de las inversiones energéticas que están llegando al territorio.

Una de las principales herramientas para las empresas interesadas es el Registro Provincial de Proveedores Energéticos, creado para identificar a las firmas rionegrinas que pueden ofrecer bienes y servicios a los grandes proyectos que se desarrollan en la provincia.

La Ley Provincial 5805 establece el Régimen de Promoción y Desarrollo de Proveedores de Bienes, Servicios y Obras Rionegrinos, con el objetivo de fortalecer la participación de empresas locales en los grandes proyectos productivos de la provincia.

En este marco, las empresas concesionarias o permisionarias de los sectores energético, minero e hidrocarburífero, junto con sus contratistas y subcontratistas, deberán cumplir dos condiciones fundamentales: garantizar al menos un 60% de sus contrataciones con proveedores rionegrinos, e invitar obligatoriamente a ofertar a empresas que estén inscriptas en el Registro Provincial de Proveedores Rionegrinos.

Por este motivo, es fundamental que las empresas de Río Negro se registren para poder participar en futuras oportunidades de contratación.

Cómo incorporarse al registro provincial

En primer lugar, los interesados deberán realizar una preinscripción a través del sistema digital, al que se puede acceder mediante este enlace.

Según indica la página web del Gobierno de Río Negro, la documentación requerida para todos los casos es la siguiente:

Constancia de Inscripción ante ARCA (ex AFIP)

Constancia de Inscripción ante la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro (ex Rentas) Fotocopia de certificado de no inscripción en el registro de deudores alimentarios-REDAM

Fotocopia de antecedentes penales provincial o nacional

Libre deuda ante la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro (ex Rentas)

Habilitaciones y/o Certificaciones de organismos pertinentes (Licencia Comercial, habilitaciones provinciales o nacionales según corresponda)

Descargar DDJJ Ley 3550

Solo para EMPLEADORES: Certificado de Libre Deuda de la Secretaría de Trabajo.

Adjuntar solo si posee: Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de Río Negro-COMPR.AR

Adjuntar solo si posee: Constancia de inscripción en el Registro Permanente de Licitadores del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro.

Por otra parte, según el tipo de empresa se añaden los siguientes requisitos:

Personas humanas o sociedades de hecho deberán presentar: fotocopia del DNI del titular o titulares y, si actúa mediante apoderado, una fotocopia certificada del poder.

Personas Jurídicas deberán presentar fotocopias: del Contrato Social o Estatuto y sus modificaciones; del Acta de designación de autoridades; de la inscripción definitiva; de la última memoria y balance del último ejercicio, firmado por Contador Público Nacional; de DNI de las autoridades designadas; y si actúa mediante apoderado, una fotocopia certificada del poder.