La «gran renuncia» que nació con la pandemia ¿se mantiene o los trabajadores están mejor?

Más de una cuarta parte (27%) de los trabajadores de todo el mundo dejarán sus puestos de trabajo en los próximos 12 meses, y el 45% de ellos están atentos al mercado laboral y solicitan nuevos puestos y posibilidades.

Además, 2 de cada 10 encuestados afirman haber sido captados por reclutadores de otras empresas, lo que sugiere que los reclutadores y las organizaciones se están aprovechando de La Gran Renuncia y de una fuerza de trabajo global en constante cambio para atraer el mejor talento. Además, hay un 60% de los encuestados que están abiertos de forma pasiva a nuevas posibilidades que puedan surgir. Los datos surgen de un nuevo trabajo realizado por el Grupo Adecco a nivel global, del cual participó Argentina. Fueron encuestadas más de 30.000 personas en todo el mundo, de las cuales 15.000 son trabajadores de oficina y la otra mitad no.



Otros datos que dejó el estudio: Un 42% está al tanto de las oportunidades laborales, pero no se presenta a ellas; un 29% está solicitando activamente otros trabajos; un 17% busca alternativas dentro de la misma compañía; un 17% fue contactado por reclutadores de consultoras u otras empresas.



Estos porcentajes de abandono son los que originaron el debate en torno a La Gran Renuncia que ha tenido lugar en los últimos dos años, y la investigación sugiere que esta tendencia no está disminuyendo. Sin embargo, las tasas de abandono son sólo una pieza del rompecabezas.

Éxito y satisfacción



Primero, debemos considerar la definición de “éxito” y “satisfacción” en el trabajo. ¿Qué es lo que quieren los trabajadores? Antes de considerar los resultados de la encuesta, reconocemos que el éxito y la satisfacción son aspiraciones. Las empresas suelen cometer el error de correlacionar la satisfacción de sus trabajadores con los resultados empresariales, pero los profesionales de una empresa son más que números en una hoja de cálculo y sus aspiraciones deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar las estrategias para fidelizar talento y crear equipos de trabajo resilientes y motivados.



La encuesta descubrió que, a nivel mundial, la satisfacción laboral es alta, estando el 69% satisfecho con su trabajo en general. La carga de trabajo, poder mantener una buena salud mental, salario y progresión de la carrera son los factores que más valoran los trabajadores que están menos satisfechos. Los profesionales que no trabajan en oficina están significativamente menos satisfechos con su capacidad de mantener su salud mental y bienestar (52% frente al 65%). El 74% de los trabajadores están satisfechos con sus relaciones con los compañeros de trabajo, que es la calificación más alta de todos los factores estudiados.



Por otra parte, se considera éxito el tener una vida laboral satisfactoria, un buen equilibrio entre el trabajo y la vida privada, seguridad laboral, entre otras. El trabajo significa para los trabajadores algo más que una simple transacción de producción a cambio de un salario. Ellos entienden el impacto del trabajo en su vida en general, por lo que lograr un buen equilibrio entre ambas partes es fundamental y prioritario.

El contagio



El auge del #Quitfluencer: El contagio del abandono del trabajo sigue creciendo impulsado por el aumento de los llamados quitfluencers. Ver a los compañeros renunciar provoca que el 70% de las personas se planteen abandonar sus empleos, y el 50% de los trabajadores que han visto a otros renunciar han actuado y han decidido abandonarlos en los siguientes 12 meses.



Este contagio del abandono del trabajo es mayor entre las generaciones más jóvenes. La generación Z es 2,5 veces más propensa a renunciar que los Baby Boomers. Lo respaldamos con otras investigaciones, como la del Índice de Confianza de la Fuerza de Trabajo de LinkedIn publicado a principios de año, en el que se afirma que la Generación Z está cambiando de trabajo a un ritmo 134% mayor que en 2019, mientras que los Baby Boomers están cambiando un 4% menos.

Renuncia sileciosa



La Gran Renuncia ha sacado a la luz el “quiet quitting” o “renuncia silenciosa”, una reciente tendencia viral adoptada por aquellos que rechazan la idea de que el trabajo debe ser la principal prioridad en sus vidas, como un intento de evitar el agotamiento. La renuncia silenciosa no se contempla en las cifras de abandonos que comunican los departamentos de RRHH, pero si no se detecta, tiene el potencial de promover una cultura tóxica en la que los trabajadores sienten que no pueden hablar, y en su lugar deciden desvincularse de las empresas. Las empresas deben estar atentas a este fenómeno, que puede verse estimulado cuando los trabajadores ven a otros renunciando. Una de las principales recomendaciones de fidelización para las empresas que se enfrentan a esto es proporcionar espacio, formación y procesos para mantener conversaciones abiertas y sinceras. Los directivos que no actúen pueden ser culpables de la “renuncia silenciosa”.

Confianza en la carrera:

6 de cada 10 trabajadores (61%) confían en poder encontrar un nuevo empleo en menos de seis meses, incluso en estos tiempos de incertidumbre económica. Aunque la recesión puede sembrar la duda, el 54% de los trabajadores todavía cree que tiene el poder sobre los empleos que puede elegir. Esto se observa especialmente entre los millennials (60%) y la generación Z (58%), los cuales están de acuerdo en que, como aspirantes, tienen más poder y opciones para elegir dónde trabajar.

El antídoto contra la inflación salarial:



Los empresarios podrían verse tentados a hacer frente a la rigidez de los mercados laborales y el contagio de abandono con salarios más altos. El salario es la principal razón por la que los trabajadores cambian de trabajo, y casi la mitad de los que quieren hacer un cambio durante el próximo año, afirman que el salario es su principal motivo. El equilibrio entre el trabajo y la vida privada, el deseo de probar algo nuevo, la infelicidad en el trabajo actual y la falta de progreso en la carrera profesional también ocupan un lugar destacado.



Sin embargo, el salario es menos importante entre los trabajadores que están comprometidos. Todos los trabajadores que dicen que permanecerán en su empresa actual durante los próximos 12 meses lo harán porque (1) están contentos; (2) el trabajo les proporciona estabilidad; (3) tienen un buen equilibrio entre la vida laboral y la personal; (4) disfrutan trabajando con sus compañeros; y (5) la flexibilidad. El salario ocupa el sexto lugar en la clasificación. Esto significa que los empresarios no pueden confiar únicamente en el aumento de los salarios para mantener a los trabajadores comprometidos.



Los empresarios no pueden dar por sentado que los trabajadores no vayan a renunciar. El 60% de los trabajadores de todo el mundo afirma que quiere permanecer en su actual empresa en los próximos 12 meses. Sin embargo, casi la mitad de esas personas (44%) lo harán con la condición de que se les ofrezca formación y vean progresión en su trabajo.