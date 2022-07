La imagen de Bariloche que ganó el primer premio

Como a muchos, a Marianela Muñoz la pandemia le hizo recalibrar todo. Esa puesta a punto, en su caso y a sus 31 años, significó dejar Buenos Aires a comienzos de este año, y mudarse a Bariloche, como dice ella, “ en la búsqueda de una vida más tranquila y más en contacto con la montaña”. Fue un buen comienzo. Llegó y se anotó para participar del Concurso Imágenes de un nuevo tiempo, organizado por la Fundación Bunge y Born, sobre el escenario actual a partir de la pandemia. Sacó la foto, y ganó el primer premio.





“La foto la hice exclusivamente para el concurso, siguiendo la temática pandémica. El lugar donde está tomada la foto es cerca de donde vivo, acá en Las Victorias, uno de los barrios del este de Bariloche. Decidí hacer un autorretrato, siguiendo con mi práctica artística actual donde el eje es el trabajo con mi propio cuerpo como herramienta discursiva. Me imaginé a este personaje sin género abatido por un contexto un tanto distópico, tratando de acercarle las sensaciones que he tenido estos últimos años de pandemia”, cuenta a RÍO NEGRO, la flamante ganadora.

Marianela se mudó en enero de este año. Pero la decisión se fue macerando durante la cuarentena del 2020, “ luego de varios meses de encierro junto a mi pareja en un dos ambientes del barrio de Villa Crespo. Mi compañero es un nic barilochense y luego de todos esos meses de mirar hacia paredes de edificios de monoambientes, pensamos en hacer un cambio de vida para estar más en contacto con la naturaleza. Claro que todo gran cambio tiene su costo, yo tuve que dejar mi trabajo en relación de dependencia y luego de una larga carrera en televisión. Pero son los sacrificios que hay que hacer para lograr ese “movimiento”. Los últimos días del mes de enero, cargamos los muebles en el camión de la mudanza y nosotros hicimos el viaje en el auto junto a los dos gatos. Toda una odisea”, recuerda.

Marianela Muñoz tiene 31 años, y es Diseñadora de Imagen y Sonido de la UBA. Trabajó muchos años en televisión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como productora y luego como asistente de cámara y camarógrafa. También hizo la dirección de fotografía de un largometraje, varios cortos, y videoclips. Expuso en muestras colectivas, y sigue formándose.



Marianela Muñoz, ganadora del primer premio



“El cambio de territorio significa un desafío para mi trabajo como artista, de a poco voy explorando los nuevos paisajes mientras me adapto a la nueva vida. Se que en este lugar en particular existe un abanico muy amplio de posibilidades para inspirarme y seguir creando. El premio para mí es como una luz verde que se enciende y me dice: dale, es por acá!”

En la categoría Fotografía, además del primer premio a “Autorretrato en blanco”, de Muñoz, recibieron segundo y tercer permio, Max Varela Jones (Temperley, Buenos Aires), con Sin título, y Mariana Heredia (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con Lealtades, respectivamente.

“Se observa en el conjunto de presentaciones que la pandemia nos ha llevado a trabajar más en soledad, muchas de las imágenes tienen un eco de ese gesto o buscan representar climas, escenas o elementos significativos que pasaron a conformar el paisaje cotidiano”, concluyeron los artistas integrantes del jurado Florencia Blanco, Fernando Farina y Julio Sánchez Baroni.

“Estuve viendo los demás trabajos seleccionados y son excelentes. Es un orgullo para mí formar parte de este grupo de artistas”, dijo Marianela, que disfruta ahora de su premio y de su nueva ciudad.