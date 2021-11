En Roca ganó el Frente de Todos pero el festejo fue para JSRN y JxC

El Frente de Todos (FdT) logró una victoria en Roca. La primera banca fue para el dirigente de Juntos Somos Río Negro (JSRN) Agustín Domingo y la restante para Anibal Tortoriello de Juntos por el Cambio.

Escrutado el 97,88 % de los votos en Roca, el Frente de Todos había obtenido el 34,15% (18.890) , Juntos Somos Río Negro 31,12 (17.212) y Juntos por el Cambio 24,68% (13.650).

Los primeros festejos se concretaron en el local de Juntos Somos Río Negro, en calle San Martín y Maipú. (foto: gentileza)

En tanto que el Frente de Izquierda obtuvo 4,45% (3.014), el Partido Socialista 2,28 (1.259) y el MAS 2,33% logrando 1.290 sufragios.

Los votos en blanco llegaron a los 980 y los anulados sumaron los 2.901, según las primeras informaciones extraoficiales difundidas en los últimos minutos.

“Gracias querida ciudad, queridos vecinos porque una vez más el Frente de Todos ganó por una amplia mayoría.

Quiero agradecer a todos y cada uno de los militantes, a cada uno de los 236 fiscales por un trabajo impecable. Una vez más, en una elección sumamente difícil, en esta pandemia que nos tocó atravesar. Una vez mas los vecinos de Roca saben de qué estamos hechos», fueron las primeras palabras de María Emilia Soria en el acto que realizaron pasadas las 9.

«No nos vamos a adelantar porque sabemos que en la provincia estamos hacha y hacha peleando por ese segundo lugar», dijo la jefa comunal cuando todavía no se sabía que la dirigente Ana Mark no entraría al Congreso de la Nación.

«Voto castigo a la grieta»

Minutos antes en el local de JSRN, el vicegobernador Alejandro Palmieri, destacó el trabajo realizado en toda la provincia y aseguró que este es el comienzo de un camino para el 2023.

«Parece que hoy en Rio Negro hubo un voto castigo para ambos lados de la grieta. Un voto castigo a las viejas formas de hacer política, a aquella vinculada con el resentimiento y con el odio hacia el que piensa distinto. Por eso JSRN obtuvo buenos resultados en toda la provincia y en Roca acortó mucho la diferencia que había», enfatizó en medio de la euforia de sus seguidores.