En tres meses el pasivo de EDVSA superó los $1180 millones

Si en lugar de un pasivo fueran inversiones estaríamos hablando de una de las más importantes del año, pero la realidad muestra un triste escenario que dejó a un centenar de pequeñas y medianas empresa en el abismo.

La deuda de Electrificadora del Valle S.A. (EDVSA) no dejó de crecer desde que se conoció el débil estado financiero de la compañía y según el Banco Central de la República Argentina (BCRA) hoy supera los 1.180 millones de pesos y no parece que fuera a frenar en el corto plazo.

Su crisis no comenzó por el aislamiento obligatorio que decretó Nación por el avance del coronavirus, pero fue allí -casi cronometrado- cuando la situación no dio para más y la olla se desbordó.

“Siguen ganando tiempo a costa de la angustia y el quebranto de la gente que le deben. Porque la gente que no tiene la plata está sufriendo, ellos están hoy trabajando facturando, con la empresa más organizada y se sacaron de encima el personal que no les servía, se sacaron de encima los pasivos y dejaron de pagar costo financiero. Están ahorrando una fortuna”, indicó uno de los empresarios pymes que se vio afectado por la maniobra financiera de la compañía que consultó Energía On.

En abril, la empresa presentó un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), un mecanismo legal para licuar deuda y evitar la quiebra. “Hoy no hay dialogo, la empresa solo negocia con un estudio de abogados y el Centro Pyme. Y hasta ahora solo hicieron propuestas inaceptables. Pero con nosotros no habla nadie”, expresó otra de las fuentes consultadas por este medio.

En ese entonces, la firma registró exactamente un pasivo de $ 546.176.214,36 acumulados en 1.132 cheques rechazados. Hoy, a tres meses, la compañía tiene 2.698 cheques rechazados por un total de $1.181.818.260,26.

Esto significa que en 90 días se duplicaron los rechazados y el dinero en rojo. Desde que tomó estado público su situación, la firma incrementó su pasivo en más de 640 millones de pesos.

“Nunca consiguieron los avales para homologar el APE, pero eso les importa. La trampa del APE, como está escrito por ellos, dice que, aunque no se homologue es válido en las partes. Entonces en la medida que pasa el tiempo van logrando que firmen algunos, y les dan nuevos trabajos con la promesa de pagar lo que les deben con los términos que ellos eligen”, indicó la fuente.

El largo listado que presenta el banco central registra montos impagos singulares de todo tipo que van desde 11 mil pesos hasta 4 millones y medio. En los 2.698 casos figuran pagos no realizados y la causa es que no se registra fondos.

El empresario local y líder de la compañía, Osvaldo Nunzi, dialogó una sola vez con un medio nacional y la firma envió un solo comunicado oficial desde que la situación tuvo eco en todo el país.

Lo que dejó en claro el propietario de la empresa es que su crisis comenzó en 2018, con las fuertes devaluaciones de la moneda local durante la gestión de Mauricio Macri y el parate de las actividades en la industria petrolera fueron el revés final para la firma.

“Estos tipos empezaron a rechazar cheques el 20 de marzo, pasó abril, mayo y junio, pasaron 90 días sin poner un peso. Toda esa plata se la ahorraron y en el medio echaron a mucha gente. La estiran un mes más, y si no les homologan el APE, no les va a importar. Ya licuaron más de 800 millones”, agregó.

Las fuentes consultadas, y que representan a un grupo de empresas que pelean aparte de las que están nucleadas en el Centro Pyme Adeneu y del estudio de abogados, aseguraron que no realizaran medidas de fuerza como las que se vieron en mayo.

“Primero por la prohibición decretada por la pandemia, y principalmente porque estamos preparando una presentación penal contra el directorio de EDVSa porque no vemos una la intención de pago real”, concluyeron.