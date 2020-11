Reviví la entrevista a Narda Lepes en Yo Como: comparte 201 tips para "no comer como el OR**!!"

Todo empezó casi como un chiste cuenta Narda Lepes a propósito de su último libro, “201 tips para no comer como el OR**!!”, de editorial Planeta.

“Una tarde, medio aburrida en casa, disparé un par de tuits y la cosa pegó bien. Rebotó por todos lados. A partir de ese momento se transformó en algo que creció tanto de un lado como del otro de la red. Y es que, a veces, los que estamos todo el día en la cocina damos por hecho o por sabidos muchos temas básicos o de sentido común. Por eso, me pareció una buena idea bajar y juntar estos tips, tuits, consejos, ideas y comentarios –o como quieran llamarlos– en un libro. Porque comer bien es mucho más que preparar grandes recetas o saber un montón de técnicas. Comer bien, y no como el or**, es algo de todos los días, todo el día, 24/7”, comenta la consagrada chef.

Este jueves 5 de noviembre a las 18:30 Nardá presentará en vivo su último libro en el ciclo "Yo Como Meet & Greet".

Su primer libro, Comer y pasarla bien (2007), fue un bestseller inmediato que con el correr de los años se convirtió en un clásico indiscutido. Algo similar sucede en 2017 con la publicación de Ñam Ñam, un trabajo que se mete de lleno con la alimentación infantil.

Y ahora, a este último libro la chef lo presenta vía zoom en nuestra región en el ciclo “Yo Como Meet & Greet – Narda Lepes”, de la sección digital de gastronomía de editorial “Río Negro”. Este libro le va a venir más que bien, especialmente, a quienes se están largando a vivir solos o tienen planes próximos a hacerlo.

Ejemplos.

Una buena alacena se hace de a poco. Comprá conservas, especias y salsas. Poca cantidad, mucha variedad.

Lo que crece junto queda bien junto. Combina entre sí. En estación, hongos y zapallos, espárragos y alcauciles, duraznos y tomates.

Usá vegetales, probalos en crudo. Aprendé de la materia prima. Tocá, olé, probá.

Terminá los platos más simples con hierbas frescas, quesos, crocantes. Suman textura y perfiles de sabor. Pensalos como capas.

Si la cocción es larga, poca sal de entrada (el agua se reduce y la sal se concentra).

Estos tips son buenos orientadores hacia una alimentación más saludable y fresca. Ideal para quienes quieren repensar sus comidas diarias y darle una vuelta de tuerca novedosa y sana. Ejemplo de esto:

Hacé las compras en la verdulería. Arrancá por ahí. Pensá tu plato desde la guarnición, el resto sale solo. Así vas a comer más variado.

Narda sabe desde hace años que cada vez más la gente quiere saber qué están consumiendo como una forma de tener mayor autonomía y control sobre su salud. El nuevo consumidor reclama a las marcas compromiso y transparencia en búsqueda de una vida más sana y plena; en esta tendencia, donde milita a full recomienda:

Antes de darle galletitas a tu hijo/a leé la etiqueta de los ingredientes. El orden determina la proporción. Del primero de la lista hay más cantidad.

Y agrega por si no quedó claro:

Leé las etiquetas de lo que comés todos los días.

Recuerden que son 201 los tips para no comer para el OR**. Entre esa cantidad están estos:

Para cualquier carne (pollo, cerdo, pescado): Nunca va directo de la heladera al fuego. Antes dejarla al menos 10 minutos a temperatura ambiente.

Y al revés, cómo sería la cosa. Narda recomienda: sale del horno, reposa. Siempre. Carne, papas, pollo, lo que sea. Al menos 5 minutos.

¿Esto lo sabías? Genial. ¿No lo sabías? Ahora sí.

A lo largo del libro la chef va haciendo preguntas a quienes está leyendo y de inmediato va la respuesta. ¿Querés saber si estás comiendo bien? ¿Cómo hacer un buen braseado? ¿Cómo recuperar la frescura de las verduras tras días de tenerlas en la heladera? ¿Cómo elegir bien un corte e a la hora de comprar en la carnicería? ¿Querés flambear? ¿Qué hierbas usar y qué comidas? Los tips van y vienen con locura, chispa, gracia y conocimiento.

Leer su última obra gusta porque es un gran servicio a la hora de planear nuestra alimentación en casa. Gusta tanto como las ganas de verla y escucharla hoy.