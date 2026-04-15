Colapinto: 200 kilómetros en Silverstone, ¿500.000 personas en Buenos Aires?

Franco Colapinto volvió a subirse al Alpine A526 y completó 200 kilómetros en el circuito de Silversonte. El piloto argentino de Fórmula 1 permanece concentrado en el predio de Enstone, el principal de la escudería francesa, y en las primeras horas de este miércoles giró en el mítico trazado. La semana que viene, llegará al país y el domingo 26 será partir del espectáculo callejero en la zona porteña de Palermo, donde esperan una multitud.

Los directivos y técnicos de Alpine decidieron utilizar el segundo y último turno de entrenamientos y filmaciones que disponen todos los equipos para grabar imágenes de promoción y realizar trabajos sobre los autos.

Franco, a los abrazos y a las risas, antes de subir girar en Silversonte. (Alpine)

34 giros por el mítico trazado inglés

Un cielo gris y algo de lluvia recibieron a la escudería francesa, cuya base está a 41 kilómetros del trazado británico que fue la sede del primer GP de F1 de la historia en 1950. Allí, Colapinto completó los 200 kilómetros que el reglamento permite realizar durante uno de los días de filmación. Fueron 34 giros.

El primero de los días de rodaje había sido el 21 de enero, también en Silverstone, con Pierre Gasly en pista. Aunque, Franco utilizó el auto titular, lo hizo con neumáticos especiales diseñados por Pirelli para exhibiciones (no se calzan los compuestos de competencia) y el motor tiene una unidad de control que monitorea la FIA.

Rumbo a Buenos Aires: multitud a la vista

Colapinto continuará con las tareas en la base del equipo en Enstone antes de viajar a Argentina para el road show que realizará en las calles de Buenos Aires. Finalmente será a bordo de un Lotus E20 de 2012 y según estimaciones, se espera que medio millón de personas se acerquen a la zona de Palermo.

La expectativa es gigantesca. El Lotus. motorizado por un V8 atmosférico, hará temblar a la ciudad y con las entradas “oficiales” agotadas, aparecerán otras opciones, con diferentes sorteos de Alpine, Mercado Libre y otros sponsors del piloto argentino de F1.

En su sitio web, Alpine comunicó: «El equipo BTW Alpine Formula One Team ofrece la chance a dos fans de Franco Colapinto para asistir al histórico road show que tendrá lugar en Buenos Aires el domingo 26 de abril. ¿Qué se incluye en el premio? Vuelos de regreso para dos, hotel para dos en Buenos Aires, un video con un mensaje personal de Franco y vales de bebida y comida para el evento».