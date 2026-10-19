AOG Patagonia 2026 en Neuquén: quiénes visitaron el stand de Diario RÍO NEGRO en el primer día

Ricardo Hösel, CEO de Oldelval, fue uno de los referentes de la industria que visitaron el stand de Diario RÍO NEGRO en el primer día de la AOG Patagonia 2026, en Neuquén. (Foto: Emiliano Ortíz)

La AOG Patagonia 2026 arrancó este lunes 19 de octubre en Neuquén y el stand de Diario RÍO NEGRO recibió en su primera jornada a ejecutivos de algunas de las empresas más importantes de la cadena de valor de Vaca Muerta. Pasaron transportistas de crudo, proveedores de tecnología para gas, consultores, empresas de servicios petroleros y hasta representantes de un puerto chileno.

La exposición, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), reúne a más de 500 empresas en el Espacio Duam. En la jornada inaugural, el presidente Javier Milei cerró el acto de apertura, después de los discursos de Ernesto López Anadón, titular del IAPG, y del gobernador Rolando Figueroa. La muestra se puede recorrer hasta el jueves 22 de octubre, de 13 a 20.

Oldelval, Galileo Technologies y Aleph Energy, entre los visitantes del stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG

Uno de los primeros en acercarse fue Ricardo Hösel, CEO de Oldelval, la empresa que transporta por oleoductos casi todo el petróleo de Vaca Muerta hacia la costa atlántica. La compañía amplía su red para acompañar el crecimiento de la producción. Hösel será uno de los oradores del Encuentro con los CEOs II, que se hará el miércoles en el Salón Tromen junto a TGN y TGS.

Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy, en la AOG Patagonia 2026 (Foto: Emiliano Ortíz)

También pasó Emilio Weber, director comercial de Galileo Technologies. Es una empresa argentina que fabrica equipos para comprimir y licuar gas natural a pequeña escala.

Emilio Weber, director comercial de Galileo Technologies, en la AOG Patagonia 2026 (Foto: Emiliano Ortíz)

Su sistema más conocido, el Gasoducto Virtual, licúa el gas en boca de pozo y lo lleva en camiones hasta lugares que no tienen conexión a gasoductos.

Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy, fue otro de los visitantes. Aleph Energy es una consultora argentina de energía y minería que publica análisis del sector, entre ellos el Informe Mensual de Indicadores Oil y Gas Argentina.

Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy, en la AOG Patagonia 2026.

El miércoles, Dreizzen moderará el panel «Energía en Argentina y Global: contexto, perspectivas y oportunidades» y el debate sobre financiamiento para el crecimiento de Vaca Muerta.

Servicios petroleros, cargas y el corredor bioceánico: las empresas de Vaca Muerta que se acercaron al salón Tromen

Bárbara Camilletti, directora titular de TISICO, también visitó el stand. La empresa brinda servicios de mantenimiento, obras industriales y gestión de proyectos para Oil & Gas, downstream, plantas industriales, energía y minería.

Bárbara Camilletti, directora titular de TISICO, en la AOG Patagonia 2026. (Foto: Emiliano Ortíz)

Desde Chile llegó Patricio Román Lois, gerente general de Puerto Coronel, una terminal multipropósito de la región del Biobío que lidera la transferencia de carga en la zona centro-sur del país vecino.

Para Neuquén, el puerto es una salida al Pacífico, sobre todo para la fruta. Además, busca crecer con el corredor bioceánico que une a ambas regiones.

Federico Resio, CEO de ProdEng, fue otro de los ejecutivos que pasaron por el stand. ProdEng es una compañía de servicios creada en 2009 para trabajar en el upstream de la industria petrolera.

Federico Resio, CEO de ProdEng, en la AOG Patagonia 2026. (Foto: Emiliano Ortíz)

Completó la lista Sergio Cosentino, de Izajes y Transmisiones SA, una empresa argentina que fabrica elementos para levantar y sujetar cargas, como eslingas y arneses de seguridad para trabajo en altura. Tiene planta en Buenos Aires y una base en Neuquén desde la que abastece a la industria de Vaca Muerta.

Dónde está el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Patagonia 2026 y qué se puede hacer

Diario RÍO NEGRO tiene su stand en el acceso al salón Tromen. Desde ahí hace entrevistas en vivo y cubre todo lo que pasa durante las cuatro jornadas.

En el stand también se pueden gestionar suscripciones. Durante la feria se entrega el suplemento especial Energía On.

La entrada a la AOG Patagonia es libre y gratuita, pero hay que acreditarse. El trámite se puede hacer antes en el sitio oficial de la exposición o directamente en el predio, con el documento de identidad.

AOG Patagonia 2026: reviví las entrevistas en el stand de Diario RÍO NEGRO