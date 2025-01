Donald Trump advierte que prohibirá nuevos parques eólicos: «Desastre ambiental»

A pocos días de asumir en el cargo, Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos, reforzó los dichos durante su campaña y advirtió que firmará una orden ejecutiva para prohibir la construcción de nuevos parques eólicos en el mar «desde el primer día». Indicó que estudiará la posibilidad de implementar “una política en la que no se construyan molinos de viento».

En la campaña presidencial de 2024, Donald Trump expresó su intención de no avanzar con la instalación de aerogeneradores en el mar Estados Unidos una vez que asumiera. El 7 de enero brindó un discurso en Florida en el que suma también a la energía eólica terrestre, ya que buscará implementar una política en la que no se fabriquen más turbinas eólicas en el país.

En la conferencia, Trump dijo que los aerogeneradores “se convierten en basura después de un tiempo y ensucian el país«, y se refirió al tamaño de los componentes de las turbinas eólicas. Para el presidente electo, la energía eólica es «la energía más cara de la historia (…) muchas veces más cara que el gas natural limpio».

Marcó que «solo funciona cuando está subvencionada. No queremos energía que necesite subsidios. La energía es un buen negocio, no deberían ser necesarios«. Prevé avanzar en una política de no parques eólicos en su segundo mandato, lo que pone serias dudas en los proyectos ya planificados.

Trump ha demostrado en varias ocasiones su rechazo por esa fuente de energía, sobre todo antes de su primer mandato. En 2014 se expresó en contra de la construcción del parque eólico marino de Aberdeen Bay en los tribunales del Reino Unido, ante el impacto a la vista desde su complejo de golf en Aberdeen.

El Tribunal Supremo del Reino Unido falló a favor del proyecto en diciembre de 2015 y el parque eólico marino se construyó y comenzó a operar en 2018. El senador Ron Wyden, demócrata de Oregon expresó que «Trump está en contra de la energía eólica porque no entiende las necesidades energéticas de nuestro país y no le gusta ver turbinas cerca de sus clubes de campo privados».

«Están llenando nuestro país de basura, Nadie los quiere y son muy caros. Los aerogeneradores son un desastre económico y ambiental«, señaló Trump en su discurso, citado por Forbes.

En el país, la energía eólica representa el 10% de la generación de electricidad de Estados Unidos. Ahora se generan dudas sobre los proyectos que desarrollan EDF Renewables Inc. y Shell PLC. Según medios locales, otras empresas que podrían ver peligrar sus iniciativas son Avangrid Inc., Orsted AS e Invenergy LLC.