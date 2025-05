Pampita llegó a Neuquén para presentar la nueva colección de una marca en el Alto Comahue shopping

Carolina «Pampita» Ardohain llegó a Neuquén para brillar en un exclusivo evento organizado por Markova en el Alto Comahue shopping . La reconocida modelo y figura de la moda presentó la nueva Colección FW25 de la marca, en un encuentro que combinó glamour y música en vivo.

Pampita desplegó su carisma y estilo característico presentando la colección otoño-invierno 2025 de Markova, siendo el centro de todas las miradas, destacándose por su elegancia y versatilidad.

Pampita compartió en sus redes sociales su presencia en Neuquén y, finalizada la presentación de la nueva colección, conectó con el público que la esperaba para sacarse fotos.

Qué dijo Pampita sobre el supuesto encuentro con Enzo Fernández

“Se te vinculó con Enzo Fernández cuando él estaba soltero y vos estabas soltera, vos tuviste un encuentro”, le comentó el cronista.

“Me enteré hoy de eso, no conozco a Enzo Fernández, lo juro por mis hijos”, le contestó.

“¿No se seguían por Instagram?”, le repreguntó. “Sí, nos seguimos en Instagram, él conoce a mi hermano, su mujer también conoce a mi hermano, pero no lo conozco en persona, no tengo nada que ocultar, lo diría si hubiera tenido un affaire, porque la verdad que nunca lo oculté. Nunca oculté nada de mi vida, todo el mundo sabe absolutamente todo, así que creo que es una información que llegó mal por una foto que publiqué cuando estuve en Londres”, explicó Carolina.

Y prosiguió: “Yo viajé a Londres con una agencia de turismo, en un viaje que era París, Londres y Edimburgo, en un trabajo. Viajé con una amiga, con Estefi, Martín me vino a visitar un fin de semana y, si todo esto se generó porque hice una foto ahí, también tengo la foto con Martín al lado como prueba, que ya hoy la mostré a algunos medios”.

“No tengo nada que ocultar y no me hace gracia, obviamente, porque no me gusta que me vinculen con gente que no salí, no me gusta porque alguien se puede preguntar ‘¿será verdad, será mentira?’. No, lo desmiento rotundamente”, siguió Pampita.

“Nunca lo vi en mi vida y nunca vi en mi vida a ningún jugador de fútbol, jamás. Por cosas de la vida, nunca salí a tomar un café con un jugador de fútbol, así que no es verdad”, cerró tajante.