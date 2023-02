Empresarios de Canadá y Neuquén realizaron un seminario sobre no convencionales 

En el marco del Memorándum de Entendimiento que se firmó entre el gobierno de Neuquén y Alberta, se realizó un seminario de no convencionales con empresarios locales y de Canadá. Se trató de una jornada de «intercambio» sobre la curva de aprendizaje del desarrollo del shale.

Hoy a la mañana desembarcó en la ciudad una delegación de empresarios de Canadá liderado por el embajador para Argentina y Paraguay, Reid Sirrs. Fueron recibidos por el gobernador, Omar Gutiérrez.

Las actividades fueron organizadas de forma conjunta por el gobierno provincial y la Cámara de Comercio Argentino Canadiense, en alianza con la Embajada de Canadá en Argentina y Paraguay.

El seminario que realizaron las partes fue sobre «know how y tecnologías para no convencionales y convencionales«. Empresarios de ambos países realizaron un intercambio de experiencias.

Además del embajador, la apertura del evento estuvo a cargo del ministro de Energía y Recursos Naturales, Alejandro Monteiro, y del director ejecutivo de Comercio y Desarrollo de las Exportaciones del gobierno de Alberta, Dennis Schultz.

Monteiro definió que la jornada fue una «instancia de intercambio para aprender del conocimiento que tiene Canadá respecto a los trabajos que hacen a la sustentabilidad de la actividad hidrocarburífera y el sector energético». Y agregó que también sirvió para «compartirles cómo ha sido el desarrollo de los no convencionales en la provincia de Neuquén en los últimos años en los que se han consolidado niveles de eficiencia y calidad de excelencia».

Al finalizar el seminario, se realizó un espacio de vinculación con la realización de 100 rondas de negocios entre empresas locales y canadienses. Fueron coordinadas por el Centro PyME-ADENEU con el objetivo de generar intercambios comerciales y alianzas estratégicas.