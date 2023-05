Falla en la planta nuclear: después de casi nueve meses Atucha II volverá a operar 

Tras la falla mecánica que detectó Nucleoeléctrica Argentina (Nasa) en el reactor de la central nuclear Atucha II en octubre pasado, la planta se prepara para volver a operar. La empresa operadora de las centrales del país informó que apuntan a que en julio vuelva a generar energía.

La planta, que está ubicada en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires, dejó de operar, en primer lugar, por una parada programada. Luego, hace unos siete meses, personal de Nucleoeléctrica detectó que un componente interno del reactor se había desprendido y desplazado de su lugar de diseño. Tras inspecciones de rutina, se descubrió la falla que no implicó riesgo para el personal o ambiente.

La empresa informó inmediatamente el desperfecto y aseguró había capacidad instalada, herramientas y know how en el país para llevar adelante la reparación, pero que no iba a ser una tarea rápida.

Dentro de las alternativas que se barajó para su reparación, una implicaba desarmar el reactor por completo para cambiar la pieza, tarea que implicaba dejar fuera de operación a Atucha por cinco años.

La segunda, más razonable, pero compleja: realizar cortes hasta poder acceder a donde estaba la pieza a cambiar. ¿El problema? Que el reactor es diseño único, con lo cual, Nucleoeléctrica tuvo que construir de cero todas las partes que se intervinieron.

Para ir adelante con esta opción, se tuvo que fabricar una herramienta de corte bajo agua de tipo electroerosión, que se manipulará remotamente, a través de cámaras.

El mes que viene será clave porque, una vez que estén todas las herramientas y piezas a cambiar, se realizará el procedimiento que implica realizar cortes milimétricos, retirar lo que se descartará e instalar las nuevas partes que hoy se están probando en una maqueta que copia el modelo original.

Si sale todo como está planeado, y la Autoridad Regulatoria Nuclear da el visto bueno de todos los procedimientos realizados, la planta volverá a operar en julio. Un mes en el que la demanda de energía es elevada, por las bajas temperaturas.