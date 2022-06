Gasoducto a Vaca Muerta y otro frente de conflicto: mapuches reclaman consulta previa

Las comunidades mapuches ya enviaron cartas documento para exigir la consulta previa a la obra del gasoducto a Vaca Muerta. Neuquén consideró que no existen comunidades en la traza del ducto. (Foto: Gentileza)

Tras la resolución de la causa judicial iniciada en el cruce de declaraciones que determinó la renuncia del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, la construcción del gasoducto Néstor Kirchner se encamina a toparse con otro frente de conflicto: el reclamo de las comunidades mapuches de Neuquén para que sean incluidas en una consulta previa a la obra.

La posición de las comunidades mapuches ya había sido planteada en abril, cuando un grupo de referentes de la Zonal Xawvn Ko se reunió con el presidente Alberto Fernández ni bien el mandatario pisó Neuquén para realizar el anuncio político del lanzamiento del gasoducto desde las mismas tierras de Vaca Muerta.

En los dos meses transcurridos desde ese ventoso día, cuando Fernández se comprometió a escuchar a las comunidades, sucedieron no solo la polémica por la provisión de los caños, sino otros dos hechos fuertes.

El primero fue la elaboración del estudio de impacto ambiental de 239 páginas al cual accedió Energía On, y que junto a un detalle de los trabajos y la afectación que tendrá en la provincia de Neuquén se destaca en la página 236 la tramitación de un pedido de información a la provincia de Neuquén para que determine la existencia de comunidades originarias, precisamente a los efectos de cumplimentar los procesos de consulta previa que están fijados en las leyes.

Ese pedido de informe fue dirigido al ministro de Desarrollo Territorial y Ambiente de Neuquén, Jorge Lara, quien el pasado 15 de junio respondió por nota que “no existen comunidades originarias registradas sobre el trazado informado, observándose que la afectación del tramo inicial parte de una propiedad privada y luego atraviesa un lote fiscal”.

En diálogo con Energía On, Lara remarcó que “no se dónde vieron -los encargados del estudio de impacto ambiental- que había 6 comunidades. No hay comunidades ni reconocidas, ni pretendida, ni tierras usurpadas en el trazado del gasoducto, son dos campos privados nada más”.

Y agregó que “la cabecera de la obra son 50 hectáreas que compraron a Ferracioli. Ahí van a hacer la construcción y son tierras que no reclamó ninguna comunidad”.

El ministro agregó que “los Fvta Trayen -una de las comunidades mapuches que integran la Zona Xawvn Ko – están negociando con las petroleras para cobrarles, pero no tienen nada, ni territorio, ni personería jurídica. Ellos creían que iba a pasar por adentro de la zona que reclaman, pero el trazado pasa por dos campos privados que cobrarán servidumbre”.

El segundo punto que sucedió en estos dos meses es, en realidad, consecuencia de lo que no se dio. “En la reunión con el presidente se acordó, a propuesta del gobernador de Neuquén (Omar Gutiérrez) hacer una mesa para definir cómo sería la consulta previa pero a la fecha ni nos atienden las llamadas y por eso enviamos cartas documento pero ni siquiera las responden”, aseguró a Energía On el werken de la Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche, Gabriel Cherqui.

El gasoducto Néstor Kirchner, la obra de infraestructura energética más importante en este momento para el país, tendrá una extensión de 563 kilómetros que partirán desde el paraje Tratayén en Neuquén donde funciona la estación de TGS, hasta la estación de la misma transportista en Salliqueló, provincia de Buenos Aires, atravesando en su recorrido además parte de Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

En Neuquén son 30 kilómetros nada más los que tendrá de recorrido el ducto de 36 pulgadas de diámetro, pero es precisamente en la zona del “punto cero”, en la cabecera de Tratayén en donde se concentra el grueso de los reclamos ya que se trata de tierras que son disputadas por la comunidad mapuche Fvta Trayen.

Para Cherqui, la respuesta del gobierno neuquino sobre la no existencia de comunidades en la zona, “no es de extrañar, es típico del gobierno de Neuquén desconocernos”.

Y advirtió: “que raro que el caño salga de adentro del territorio de Ferracioli que fue el ministro de Tierras de la provincia en su momento y así se quedó con esas tierras con nosotros adentro porque parece que Ferracioli, Formaro y Galvan, que era el que toda la vida le hizo la campaña a Felipe Sapag, tienen derecho a tener tierras pero los mapuches no”.

Ahora son 12 comunidades

En una suerte de redoble de apuesta, el referente de las comunidades elevó la vara y señaló que “para nosotros se deben considerar no solo las comunidades de la zona en la consulta previa, que son Fvta Trayen, Kaixipayiñ, Campos Maripe y Huircaleo, sino las 12 comunidades de toda la región y hasta la Zonal de Zapala, porque de las tierras de todas estas comunidades va a estar saliendo el gas para llenar este nuevo gasoducto”.

Cherqui detalló que “mandamos cartas documento a la provincia y al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, atentos a la situación y la amenaza, y haciendo charlado con el gobernador y el presidente, solicitamos de forma inmediata sentarnos a hablar por la instrumentación de la consulta previa para evitar conflictos”.

El dirigente mapuche sostuvo que “es muy fácil discutir este tema, hoy con un amparo federal para ver el caso de consulta un juez de primera instancia lo resolvería inmediatamente, pero no le haría bien a la provincia porque la idea no es parar la actividad sino que se reconozcan nuestros derechos”.

Sin embargo, también advirtió que actualmente se están realizando lo que calificó como “llamados de atención en los territorios”, en referencia a reclamos que vienen ejecutando y que incluso han paralizado obras que estaban realizando diversas operadoras.

En esa línea, Cherqui reiteró el pedido de avanzar con la consulta previa pero alertó que de no hacerse “cuando llegue el momento, se van a encontrar con las comunidades en esa zona”.

Los antecedentes de YPF y la Corte

Si bien el antecedente judicial más fuerte es el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la urbanización de Villa Pehuenia, que marcó el reconocimiento del máximo tribunal nacional al derecho a consulta previa de las comunidades originarias de la zona, hay al menos otros dos antecedentes judiciales mucho más vinculados con el desarrollo de Vaca Muerta.

El primero data de febrero de este año cuando YPF arribó a una conciliación en el ámbito de la Fiscalía General de Neuquén por una protesta que impedía la realización de trabajos en una zona muy cercana al “punto cero” del gasoducto.

En ese acuerdo que fue avalado por Fiscalía, YPF le reconoció a la comunidad mapuche interviniente el derecho a consulta previa en los futuros trabajos que realizara, a pesar de tratarse de una comunidad que no está reconocida formalmente como tal.

El segundo antecedente judicial es prácticamente idéntico y se dio hace menos de una semana, cuando nuevamente YPF dio el derecho a consulta previa a la comunidad Fvta Trayen, la misma que reclama las tierras desde las que partirá el gasoducto.

En abril las comunidades protesaron en el ingreso a Loma Campana (YPF). Al día siguiente fueron recibidos por el presidente Alberto Fernández.

Cherqui sostuvo que “no estamos en contra de la actividad, sino en el atropello de nuestros derechos. Pedimos que se respeten los derechos constitucionales, que se incorpore el desarrollo del pueblo neuquino también, porque cuántas hornallas enciende este gasoducto en Neuquén que es solo para llevarse todo”.

Y remarcó que “los mapuches somos una realidad viva que guste o no existimos y tendrán que aceptar los derechos que están consagrados en la Constitución Nacional y provincial que además, no son derechos que escribimos nosotros. Y agregó que “no queremos un país aparte, una nación aparte, nuestros derechos están en la constitución, solo queremos que se cumplan, somos ciudadanos argentinos de nacionalidad mapuche y exigimos que se cumpla la Constitución Nacional”.

En la vereda opuesta, Lara consideró que “ellos -por los mapuches- están pidiendo la consulta previa pero entre estados, porque acá no es con una empresa y la comunidad, la licitación la hace el Estado nacional por lo que no hay que hacer consulta previa”.

Con posturas enfrentadas, y la posibilidad no solo de protestas en el horizonte sino de un recurso de amparo que pueda nuevamente frenar el avance de la obra, el futuro del gasoducto Néstor Kirchner aparece nuevamente ante una encrucijada en la que la única certeza es que cada día que el ducto no esté operativo en el invierno del año que viene, implicará que tendrán que inyectarse entre 10 y 20 millones de dólares para la importación de gas o líquidos.