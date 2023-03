GNC: cuánto cuesta la nueva válvula obligatoria en Neuquén

Mañana entra en vigencia una resolución del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que establece el cambio obligatorio de una válvula del equipo de GNC (gas natural comprimido). Se trata de un dispositivo de «bloqueo de cilindro operada eléctricamente» que se colocará cuando se efectúe la prueba hidráulica obligatoria. En Neuquén, el cambio de válvula y este servicio cuestan en total 55.000 pesos.

La Resolución 375/2022, aprobada en septiembre del año pasado por el Enargas, determina que al momento de hacer la prueba hidráulica obligatoria deben cambiarse la válvula del tubo por una nueva pieza «con la finalidad de obtener una mayor seguridad del sistema».

Según disposición del mismo ente, ésta revisión se realiza cada cinco años. En ella se verifican las válvulas de seguridad y se comprueba que no existan fisuras y/o pérdidas del cilindro. También se revisan e inspeccionan las soldaduras y elementos estructurales del equipo. Si pasa la prueba, se otorga un certificado de aptitud técnica, se realiza la revisión anual y se tramita la nueva oblea.

Aunque la resolución comience a regir este jueves 23 de marzo, si aún falta tiempo para que se venza la prueba «no le corresponde cambiar la válvula» de forma inmediata, explicaron desde Taller Perito Moreno, el único habilitado por el Enargas como Centro de Revisión de Cilindros en la provincia de Neuquén.

Según explicó a Energía On el secretario general de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de Argentina (Cecha), Guillermo Lego, «la nueva válvula ya está en vigencia y es obligatorio colocarla en los vehículos convertidos a GNC cuando tienen el vencimiento quinquenal de la prueba hidráulica«.

Entonces, «existirán dos tipos de vehículos: los que hayan cambiado la válvula porque le venció el plazo para hacer la prueba quinquenal y los que aún sigan circulando con la vieja válvula porque aún no le llegó el vencimiento de la prueba quinquenal del cilindro», detalló en diálogo con este medio.

En la actualidad, la prueba hidráulica está costando entre 22.500 y 24.000 pesos en Neuquén según los talleres especializados consultados por Energía On. Mientras que la válvula tiene un valor de 32.500 pesos. En total, ambas operaciones estarían costándole a los conductores alrededor de 55.000 pesos.

El tema resulta controvertido por el contexto actual inflacionario según uno de los talleres consultados. «No me dan precios justos, me lo varían, me suben con el dólar, bajan. Estimamos que la válvula dobla el valor de la prueba. Calculá unos 30.000 por la válvula y 24.000 por la prueba. Estaríamos hablando de 54.000 pesos», explicó la fuente que prefirió mantenerse en anonimato.

«Es una barbaridad. Y obligatoria, porque forma parte de la prueba hidráulica. Y ese precio no se va a mantener en el mercado, va a ir aumentando«, marcaron desde el taller Perito Moreno. El ente le dió 90 días a los talleres a partir de publicada la resolución para que adecúen sus instalaciones en pos de la nueva medida.

En la resolución, el Enargas citó que las válvulas que están siendo utilizadas tienen «defectos en su funcionamiento» ante la incapacidad de liberar de manera correcta el gas natural almacenado ante diversas situaciones como un incendio o altas temperaturas.

En esta línea, Lego subrayó que «ambas válvulas son seguras aunque la nueva incorpora otro corte que es por aumento de temperatura en el cilindro debido a un foco ígneo exterior al cilindro, por ejemplo, cuando el auto se incendia».