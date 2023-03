Sobreprecios y desabastecimiento: desafíos de una estación «blanca» en Neuquén

Las estaciones de servicio «blancas», es decir sin bandera de una refinería, del interior de Neuquén se enfrentan a desafíos varios. En la ciudad de Andacollo, la única estación se llama CyS y abrió hace dos años y medio. Su dueño, Luis Fernández, indicó que en la actualidad atraviesan dos problemas: uno relacionado al envío de combustibles y otro al sobreprecio que les aplican.

«Soy un emprendedor y tengo una estación de servicio blanca. No hay casi rentabilidad, estamos muy, muy complicados debido a dos problemas que se generan: el envío de los combustibles y que no te lo bajan por un precio normal, como bajan a todas las estaciones de servicio. Son muy elevados y queda poco margen de ganancia«, subrayó Fernández en diálogo con Energía On.

Los costos del abastecimiento son un gran desafío. Fernández expresó que «hay una sola estación que me pasó precios normales, que es Shell de Neuquén». Sin embargo, la estación en Andacollo no cuenta con la capacidad para depositar todo el combustible que se transporta: «los camiones más chicos traen 38 metros cúbicos. Por una cifra menor, no te lo traen», remarcó.

Ante esta situación, está normalizado el desabastecimiento total que puede durar «hasta una semana». Para resolverlo, explicó que buscan «compartir los viajes con otra estación. Estoy tratando de cerrar para ver si ellos me pueden abastecer».

En particular, durante esta temporada estival Fernández contó que «estuvo muy complicado, más complicado que el año pasado. En ese entonces yo tenía combinación con una estación de Bahía Blanca, que estaba ahí a pedido, y no estaba desabastecido». Agregó que para ellos, la clave es «lograr una cadena, así no hay problema para la descarga».

La estación es la única en la localidad. Foto: gentileza Luis Fernández.

Los pagos a los comerciantes suelen acordarse. Los de Bahía Blanca «me daban un par de días«, detalló. Sin embargo, «el sobreprecio que se cobra es muy alto. Si me pongo a comparar, sale unos 180 pesos el litro de combustible en la estación de servicio. A mí me la dejan 185 puesta acá. Entonces vos tenés que llevar un combustible a 220. Es mucha la diferencia«, explicó.

La estación de servicio más próxima a Andacollo se ubica en Chos Malal, a 59 kilómetros. «Allí cargan muchos. Si seguís la unión con Bahía Blanca, no vas a tener venta porque los precios te quedan elevados», contó. Ante esta situación, señaló que tiene clientes que no cuentan con «la movilidad necesaria (para llegar a Chos Malal), y los que tienen vehículos de uso diario para trabajar acá«.

En la actualidad, la estación abastece a vehículos del municipio de Huinganco y de Villa Nahueve. «Gracias a Dios, me están esperando a que me acerque para continuar comprando», celebró.

Las instalaciones incluyen un mini kiosko, donde «vendemos cigarrillos, jugos, algunos artículos de acá de la zona y cosas hechas a mano», detalló. Sin embargo, por ahora no pueden establecer alguna proveeduría como proyectan porque no cuentan con la «habilitación del alquiler».

Fernández señaló que quiere una estación más grande y con nuevos servicios. Para ello, está buscando apoyo político. «Es mi sueño. Voy a bajar más combustible, y poner una buena estación de servicio en la zona norte», marcó como meta. Por el momento, está presentando la documentación necesaria: «falta que me respondan la segunda nota. Hoy proyectamos a más«, cerró.