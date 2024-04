La extraña falla fantasma que deja sin luz a la Línea Sur de Río Negro: «Nunca me tocó ver algo similar»

“Es una situación extraordinaria, que nunca había pasado en la Línea Sur, y en ninguna región de la provincia donde Edersa tiene la responsabilidad de la distribución eléctrica. Estamos trabajando sin descanso hace días y lo seguiremos haciendo hasta que el servicio vuelva a la normalidad”. La explicación del gerente de Operaciones de la empresa, Leonardo Iriarte, corresponde a la falla fantasma que no pueden detectar en el tendido de media tensión (33 kilovoltios, kV) que abastece la zona oeste del corredor de la Ruta 23.

«Desde las 6 de la madrugada de hoy, Los Menucos y Sierra Colorada se encuentran abastecidos por un grupo generador que Edersa hizo traer desde Buenos Aires para que trabaje en ‘isla’, generando de manera independiente para poder continuar realizando análisis y ensayos sobre la línea de abastecimiento troncal en media tensión, que recurrentemente manifiesta una falla imperceptible, desde el viernes pasado», comunicó la empresa.

La línea en cuestión nace en Pilcaniyeu y se nutre del tendido de alta tensión que lleva energía de Alicurá a Bariloche.

No son tantos los kilómetros ni escarpado el terreno; tampoco hay nieve en el territorio. Los técnicos han pasado los últimos días en procura de la falla y la falla no aparece, no se detecta, no da señales de vida. Circunscribieron la contingencia a unos pocos kilómetros y aún así la falla no aparece.

“Todos nuestros mejores hombres, ingenieros, técnicos y profesionales, se encuentran en la Línea Sur trabajando para encontrar una falla que es invisible, que no se ve pero se manifiesta. Yo trabajo en Edersa desde hace más de 30 años, y nunca me tocó ver algo similar. Pusimos a disposición 8 equipos de operativos y profesionales, grúas, camionetas, un equipo generador para que trabaje de ‘back up’ y sea el respaldo ante una nueva potencial contingencia, y también se encuentra en la zona otro grupo de profesionales contratados, especializado en detección de fallas, para trabajar de manera complementaria con nosotros”, detalló Iriarte.

«Mientras las localidades de Los Menucos, Sierra Colorada y Aguada de Guerra continúan abastecidas en por el grupo generador de 1,2 MVA de potencia, todos esos equipos de profesionales continuarán con los recorridos, análisis y ensayos en la línea troncal de 33 kV, que nace en Pilcaniyeu y recorre más de 300 kilómetros hasta Sierra Colorada», añadió la empresa.

Dónde está la falla fantasma de la Línea Sur

“Después de larguísimas horas de ensayos, de día y de noche, parando en cada piquete, haciéndolo punto por punto, columna por columna, logramos detectar que la falla se ubica en el tramo entre Maquinchao y Aguada de Guerra. Ahí es donde estarán los trabajos más finos durante la jornada de hoy.

A la vez, en los últimos días hemos literalmente barrido los cientos de kilómetros de esa línea, reemplazando todos los artefactos que pudiesen estar en potencial falla -aisladores, seccionadores, etcétera-, y continuaremos en esa labor de hormiga”, agregó el gerente de Operaciones.

Por último, envió un mensaje a la comunidad de la región sur. “Entendemos el enojo, la bronca, el malestar de cada uno de los vecinos y comerciantes de esas localidades. Han sido muchas horas sin servicio eléctrico y eso complejiza cada una de las tareas cotidianas que todos realizamos. Ni que hablar la comercial. Sabemos que prestamos un servicio que es esencial, que es con el que se mueve mucho de la vida social y económica, y por eso lo hacemos con responsabilidad y compromiso. Esta situación ha sido realmente extraordinaria, fuera de lo común, una serie de hechos desafortunados que estamos intentando con todos nuestros equipos, poder subsanar. Queremos decirle a la comunidad que estamos trabajando sin descansar por una solución definitiva, y que pondremos hasta el último recurso que tengamos para hacerlo”.