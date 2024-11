Marcelo Rucci: «Nosotros vamos a los yacimientos a ganarnos la vida, no a perderla»

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa realizó una asamblea general en Añelo para explicar los alcances del último acuerdo paritario. Su titular, Marcelo Rucci se refirió a la muerte de Miguel Férnandez, el petrolero que falleció mientras realizaba trabajos en un yacimiento. «Hay un sector que todavía piensa que los trabajadores petroleros deben ser esclavos«, señaló.

Al inicio de la asamblea, Rucci se refirió a Fernández: “tener que lamentar la pérdida de un compañero que en la asamblea anterior estaba acá duele, porque nosotros sentimos que cada uno de ustedes es nuestra familia. No solo debemos representarlos para obtener beneficios económicos, que son importantes, sino porque queremos que esto sea el futuro”, declaró.

Expresó que «hay un sector que todavía sigue pensando que los trabajadores petroleros deben ser esclavos». Recalcó la mejora de las condiciones de trabajo: «la dignidad está por sobre todas las cosas. Nosotros vamos a los yacimientos a ganarnos la vida, no a perderla«.

Recordó a los trabajadores que «cuando los quieran mandar a hacer una tarea riesgosa, no la hagan. Si detectan un riesgo, en cualquier sector en el que estén, digan que no. No quiero más tener que lamentar compañeros mutilados o compañeros que pierden la vida, porque nos duele, porque nos conocemos todos».

«No solo venimos de perder un compañero y de enfrentar numerosos accidentes, sino de dar batalla con esos personajes que explotan a los trabajadores, quienes hacen posible que ese sueño, que también es el nuestro, de Vaca Muerta, se convierta en realidad», señaló sobre el acuerdo paritario alcanzado.

Aseguró que «no vamos a obstaculizar el crecimiento de esto. Hablan de blindar Vaca Muerta, y estamos de acuerdo, pero con los trabajadores adentro, con seguridad, con respeto y con el salario que corresponde».

Petroleros: «los salarios no quedarán por debajo de la inflación»

“Dentro de los aumentos que ustedes ya conocen, está este 6%, un 6% en diciembre, 6% retroactivo. En enero tendremos la cláusula de revisión para recuperar los puntos que puedan haber quedado atrasados. Los vamos a recuperar como siempre; los salarios no quedarán por debajo de la inflación”, aseguró Rucci.

El ítem de la primera vianda de ocho horas, que perciben todos los trabajadores, incluidos quienes están en campamento, pasará de 13.500 a 28.500 pesos.

Adelantó que insistirán en el esquema uno por uno e informó que a los trabajadores de torre se les agregará una hora de seguridad remunerada a sus 12 horas de trabajo. «Explicó que se hizo un ajuste en el mínimo no imponible para que haya un incremento en el bolsillo del trabajador al aumentar una vianda complementaria de 290.000 a casi 350.000 pesos», explicaron desde el sindicato.

Además, se obtuvo un beneficio para el sector de fractura, que sumará una cuadrilla de cuatro ayudantes para el armado y desarmado.

“Le dimos importancia a esta situación que está ocurriendo. El 69% de los accidentes profesionales que llegan a nuestra obra social son de equipos y servicios especiales. ¡Basta de hacer tareas adicionales! Los trabajadores harán lo que les corresponde; no puede ser que tengamos compañeros de 35-40 años que ya no puedan trabajar”, subrayó.