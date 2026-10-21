Southern Energy avanza con las obras para iniciar la exportación de GNL desde Río Negro

En el marco de la AOG Patagonia 2026, el CEO de Southern Energy (SESA), Rodolfo Freyre, dialogó con Diario RÍO NEGRO sobre los avances del proyecto de gas natural licuado (GNL) que la compañía desarrolla frente a las costas de Río Negro y que tiene como objetivo convertir al país en un nuevo exportador de gas licuado.

SESA está integrada por Pan American Energy (PAE), con una participación del 30%; YPF, con el 25%; Pampa Energía, con el 20%; Harbour Energy, con el 15%; y Golar LNG, con el 10%.

El proyecto ya cuenta con la habilitación dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para exportar hasta 6 millones de toneladas anuales de GNL mediante dos unidades flotantes de licuefacción que estarán ubicadas a unos kilómetros de la costa de Fuerte Argentino, al sur de Las Grutas.

El primer buque fábrica será el Hilli Episeyo, que se conectará inicialmente con el Gasoducto San Martín. Para 2028 está prevista la incorporación del segundo barco, el MK II —renombrado Esperanza—, que permitirá dar un nuevo paso en la escala del proyecto y comenzar a tomar el gas proveniente de Vaca Muerta a través del Gasoducto San Matías.

Avanza el tendido del tramo offshore

Freyre destacó que las obras de infraestructura terrestre presentan un grado de avance significativo, mientras que continúan los trabajos vinculados con el gasoducto offshore. El cronograma contempla avanzar primero con el ducto que abastecerá al Hilli Episeyo y luego con una segunda conexión destinada al Esperanza.

«Todavía estamos trabajando en la exploración, estimamos a mediados de noviembre poder comenzar con el tendido del gasoducto offshore», explicó el CEO de SESA.

En paralelo, la compañía avanza con las obras en las plantas compresoras de San Antonio Este. Allí ya arribó el primer turbocompresor, hace aproximadamente un mes, mientras que el segundo y el tercero están previstos para llegar entre diciembre y enero.

Otro de los componentes centrales del proyecto será el sistema de amarre del Hilli Episeyo. Según el cronograma informado por la compañía, está previsto que llegue a fines de febrero para comenzar con su instalación en el fondo marino.

El buque tiene prevista su llegada a Río Negro en junio de 2027. A partir de entonces comenzará una etapa de aproximadamente cuatro meses de comisionado, durante la cual se probarán progresivamente los trenes de licuefacción mediante la inyección de volúmenes crecientes de gas.

El objetivo es que, una vez finalizado ese proceso, los cuatro trenes de licuefacción estén operando a plena capacidad. Con esa etapa cumplida, el proyecto podrá avanzar hacia la operación comercial, prevista para octubre de 2027.

Un contrato con SEFE para respaldar las exportaciones

En este escenario, Freyre volvió a destacar la importancia del acuerdo alcanzado en marzo de este año entre SESA y la compañía alemana SEFE (Securing Energy for Europe), que permitirá darle mayor previsibilidad a las exportaciones del proyecto, especialmente de cara a la etapa invernal europea.

El ejecutivo explicó que, en contratos de largo plazo para la comercialización de GNL, lo habitual no es establecer un precio fijo, sino utilizar fórmulas vinculadas a distintos índices de referencia.

«Generalmente vos no vendés a precio cerrado, más a tan largo plazo. Lo que hacés es vender a un indexador, una referencia, como el Brent por ejemplo», señaló.

En el caso del acuerdo con SEFE, la fórmula contempla dos indicadores: uno asociado al Henry Hub, referencia del mercado de gas estadounidense, y otro al Brent, el precio internacional del petróleo.

Además de los contratos de largo plazo, SESA contará con una parte del volumen destinada al mercado spot, lo que permitirá comercializar cargamentos en función de las condiciones que presente el mercado internacional.

«Estamos a un año de empezar la operación comercial. Generalmente lo que uno hace en este tipo de situaciones es armar los contratos marco con distintas contrapartes para después poder operar rápidamente», indicó.

El salto hacia Vaca Muerta

El año 2028 aparece como otro momento clave para Southern Energy. La compañía espera concretar durante abril o mayo la finalización del Gasoducto San Matías, que será el primer gasoducto dedicado específicamente a un proyecto exportador de estas características en Argentina.

A ese hito se sumará la llegada del segundo buque fábrica, el MK II, ahora denominado Esperanza. Con ambas piezas en funcionamiento, el proyecto podrá comenzar a abastecerse con el gas de Vaca Muerta.

«Ya con el gasoducto terminado comenzamos a tomar el gas de Vaca Muerta, inicialmente tomamos el gas de la cuenca Austral», detalló Freyre.

La incorporación del segundo barco y del nuevo gasoducto permitirá incrementar de manera significativa el volumen de gas que podrá ser procesado y exportado desde Río Negro.

«Es que es un hito importante, ya que son casi 27 millones de metros cúbicos de gas entre los dos barcos, lo que es casi dos tercios de las partes que demanda el mercado industrial argentino», concluyó.