Neuquén adjudicó ocho áreas de Vaca Muerta y en noviembre sumará nuevos bloques a la segunda ronda

El gobernador Rolando Figueroa encabezó en Casa de Gobierno el anuncio de la adjudicación de ocho áreas de Vaca Muerta. (Foto: gentileza)

El gobierno de Neuquén adjudicó este miércoles ocho áreas de Vaca Muerta a seis empresas que se asociarán con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) para explorarlas. Las propuestas suman US$410,8 millones: US$230,1 millones de inversión exploratoria comprometida y US$180,7 millones en bonos de acceso que irán al Tesoro provincial.

El anuncio lo hizo el gobernador Rolando Figueroa en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, junto al ministro de Energía, Gustavo Medele, y al presidente de GyP, Guillermo Savasta.

Figueroa adelantó que en noviembre saldrá una segunda ronda con las áreas que quedaron sin oferentes y con otras que la Provincia está recuperando de operadoras, entre ellas tres de YPF.

«Vamos, por supuesto, a nuevamente proponer las diferentes áreas que han quedado sin ningún oferente, pero también vamos a agregar áreas que estamos recuperando de empresas», dijo el gobernador.

Quiénes ganaron las áreas de Vaca Muerta en la Ronda 1/2026 de GyP

La empresa PCR se quedó con La Tropilla I, Águila Mora Noreste y Santo Domingo II. En las tres comprometió un pozo horizontal con 1.500 metros de rama lateral y 25 etapas de fractura, además de sísmica 3D.

GeoPark ganó Corralera Noreste con el bono más alto de toda la ronda: US$ 60,5 millones, más US$ 34 millones de inversión para dos pozos horizontales.

Representantes de las seis empresas adjudicatarias participaron del acto en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. (Foto: gentileza)

Patagonia Energy hizo la apuesta exploratoria más grande en Corralera Noroeste, con US$ 78,7 millones para tres pozos horizontales de 3.000 metros de rama lateral y 150 etapas de fractura.

El resto de las áreas quedó para JPM Energía (Pampa de las Yeguas II NE), la sociedad entre Phoenix y Continental (Corralera Sur) y Selva María Oil (Chasquivil Sur).

Cuánto invertirán las petroleras y cuánto cobrará Neuquén por los bonos de acceso

Según el detalle que difundió GyP, entre las ocho áreas se perforarán 11 pozos horizontales y se harán 725 km² de sísmica 3D. Es la etapa de riesgo: los trabajos sirven para conocer qué hay en el subsuelo antes de decidir un desarrollo.

En la mitad de las áreas, el bono que pagan las empresas supera lo que invertirán en exploración. Pasa en La Tropilla I, Águila Mora Noreste, Santo Domingo II y Corralera Noreste. Para la Provincia es dinero que entra de inmediato, sin depender del éxito de los pozos.

En el otro extremo, Selva María Oil ofreció un bono de US$ 1 millón por Chasquivil Sur, pero le cedió a GyP un 15% de participación, la más alta de la ronda. En las otras siete áreas, la empresa provincial retendrá un 10%.

El pliego de la Ronda 1/2026 fijaba regalías base del 15% y permitía ofertar hasta tres puntos por encima o por debajo. Seis de las ocho áreas se adjudicaron con el 12%, el mínimo permitido. Solo JPM Energía (Pampa de las Yeguas II NE) y Selva María Oil (Chasquivil Sur) ofrecieron el 15% de base.

Siete áreas de Vaca Muerta quedaron sin ofertas en la licitación

La Ronda 1/2026 recibió 20 ofertas de diez oferentes, pero solo para ocho de las 15 áreas licitadas. Las otras siete no despertaron interés y volverán a ofrecerse en noviembre.

Figueroa calificó la convocatoria como un proceso «que no tiene precedentes» y destacó que permite sumar nuevas compañías al desarrollo de la formación.

Qué pasa ahora con los contratos y cuándo empieza la exploración en las nuevas áreas

GyP ya notificó a las adjudicatarias. El paso siguiente es firmar los contratos asociativos, que después pasarán por el Ministerio de Energía para su aprobación por decreto del Poder Ejecutivo provincial.

Según el cronograma que había informado GyP, cada sociedad tendrá un primer período exploratorio de cuatro años, contado desde ese decreto. La segunda ronda, en tanto, estará orientada a la ventana de gas de Vaca Muerta.