«No pagarán Ingresos Brutos»: Rolando Figueroa anunció exenciones para empresas que contraten proveedores de Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa anunció la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos a partir de 2028, un beneficio que aplicará de forma exclusiva a las empresas que contraten proveedores y trabajadores radicados en Neuquén.

La medida se comunicó este miércoles en el Centro de Convenciones Domuyo, durante el “Encuentro Vaca Muerta: Visión de escala, eficiencia y el futuro de Neuquén”. Este evento contó con la presencia del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, a representantes de las cámaras empresariales y a más de 700 firmas neuquinas de la cadena de valor del petróleo y el gas.

“Las empresas que contraten empresas neuquinas, incluso las que contraten a otras empresas neuquinas, y aquellas que incorporen neuquinos no pagarán Ingresos Brutos”, afirmó Figueroa.

El mandatario vinculó la decisión financiera con el control del gasto provincial. “Cuando decimos que contraten empresas neuquinas es porque estuvieron en las malas. Ahora que proyectamos que nos vaya mejor, tenemos que generar las condiciones para que les vaya bien a todos”, agregó.

Foto: Emiliano Ortiz.

La participación en Vaca Muerta y los números de YPF

El encuentro buscó acercar a la operadora estatal con el entramado productivo de la provincia para anticipar las demandas vinculadas al gas natural licuado (GNL). “Esta reunión surgió para vincular a nuestros principales aliados, especialmente YPF, con los actores locales. Nada se puede lograr si no existen empresas neuquinas involucradas”, sostuvo Figueroa.

Por su parte, el presidente de YPF, Horacio Marín, se comprometió a habilitar mesas de seguimiento. “Una vez por trimestre, nos vamos a juntar con las Cámaras neuquinas y a través de ella vamos a mostrar todas las litaciones que hicimos, cómo fueron las participaciones de las pymes neuquinas y de esa forma, va a ser todo mucho más transparente”, aseguró el directivo.

Marín detalló el volumen de operaciones de la compañía en la cuenca con tres datos:

El 95% de la producción de YPF es Vaca Muerta.

de la producción de YPF es Vaca Muerta. YPF es la sexta empresa a nivel mundial con cantidad de pozos no convencionales para perforar.

con cantidad de pozos no convencionales para perforar. En Neuquén hay 525 pymes contratadas por la operadora.

Foto: Emiliano Ortiz.

Financiamiento para maquinaria y el «día después»

Para que las firmas de la región respondan a las exigencias de la industria, el Estado habilitará líneas de financiamiento mediante el banco provincial. “El Estado provincial podrá financiar a los emprendedores neuquinos con préstamos a tasas más económicas para que adquieran maquinaria y sean más competitivos”, indicó Figueroa.

El gobierno busca que las compras permanezcan dentro de los límites provinciales. “No alcanza con contratar a un proveedor neuquino si después compramos los insumos a otra provincia. Tenemos que generar una rueda virtuosa entre las empresas locales”, advirtió el gobernador.

Finalmente, el mandatario planteó la necesidad de diversificar la economía para sostener un ritmo de crecimiento demográfico de 30.000 habitantes por año.

“Queremos que las cámaras conozcan el Neuquén que ya empezamos a construir después de Vaca Muerta, con nuevas industrias, más hectáreas bajo riego y una mayor apuesta al turismo”, concluyó.

Cómo certificar tu pyme en Neuquén

Para acceder a las futuras exenciones impositivas y competir con ventaja en las licitaciones de Vaca Muerta, las empresas deben estar certificadas bajo la Ley de Fortalecimiento de la Cadena de Valor Neuquina (N.º 3338).