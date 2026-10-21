María Pasqualini, ante inversores de Texas: «Dejamos de ser una ciudad intermedia para transformarnos en una ciudad grande»

María Pasqualini, secretaria de la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, durante su exposición ante empresarios locales y extranjeros. (Foto: gentileza)

La secretaria de la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, destacó ante empresarios locales y extranjeros las oportunidades de inversión que genera el desarrollo energético en la ciudad. Lo hizo durante la Energy Trade Mission Summit, la cumbre internacional organizada por la Cámara de Comercio Argentina-Texas (ATCC) en el Polo Científico Tecnológico.

La funcionaria remarcó el crecimiento que experimenta Neuquén. También planteó la necesidad de acompañar la expansión de la actividad económica con una planificación urbana que garantice tanto las condiciones para las inversiones privadas como la calidad de vida de los vecinos.

«Estamos en la ciudad que más crece. Dejamos de ser una ciudad intermedia para transformarnos en una ciudad grande, y eso nos obliga a tomar decisiones», expresó.

El encuentro forma parte de la misión comercial internacional que reúne a empresarios, inversores, representantes de compañías energéticas y funcionarios de Argentina y Estados Unidos. El objetivo es analizar las oportunidades de negocios vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta.

El desafío de ordenar el crecimiento urbano de Neuquén frente a la expansión de Vaca Muerta

Pasqualini señaló que uno de los principales desafíos de la gestión municipal es ordenar el crecimiento urbano. También destacó que hay que generar las condiciones necesarias para que las nuevas oportunidades económicas se traduzcan en desarrollo para toda la comunidad.

Empresarios, inversores y funcionarios de Argentina y Estados Unidos participaron de la Energy Trade Mission Summit, organizada por la Cámara de Comercio Argentina-Texas. (Foto: gentileza)

«El mayor desafío que tenemos es la planificación. Lo peor que le puede ocurrir a una ciudad es crecer desordenadamente. Nosotros trabajamos permanentemente para que esta ciudad crezca ordenada y acompañe el desarrollo que tenemos por delante», sostuvo.

La funcionaria explicó que Neuquén trabaja para consolidarse como un polo energético y de servicios en articulación con el sector privado. Al mismo tiempo, busca fortalecer su perfil como una ciudad preparada para vivir, trabajar y desarrollar nuevos proyectos.

«Somos una ciudad para invertir, pero también somos una ciudad para vivir. Generamos las condiciones para que el sector privado invierta, pero también las condiciones necesarias para que se pueda vivir armónicamente», afirmó.

Parque Industrial de Neuquén: ya se inscribieron 606 empresas para radicarse en el nuevo polo

Pasqualini repasó las principales iniciativas que impulsa el municipio para acompañar el crecimiento de la actividad económica. Entre ellas mencionó el desarrollo del Parque Industrial, el Distrito Científico Tecnológico y las políticas orientadas a atraer nuevas inversiones.

La funcionaria destacó la importancia de generar condiciones favorables para la radicación de empresas y el crecimiento del entramado productivo local. Este contexto está marcado por la expansión de la industria hidrocarburífera y por la demanda de servicios asociados a Vaca Muerta.

Sobre el Parque Industrial y las iniciativas para promover la llegada de nuevas compañías, dijo que el objetivo es ampliar las oportunidades laborales y fortalecer la economía de la ciudad. Además, precisó que ya se inscribieron 606 empresas que formarán parte del nuevo polo industrial.

Presupuesto para obras públicas y un nuevo edificio en el Polo Científico Tecnológico

Sobre la planificación de la infraestructura urbana, Pasqualini destacó que el presupuesto municipal contempla una importante asignación de recursos para obras públicas. Según explicó, la idea es acompañar la expansión de la ciudad con infraestructura y servicios que respondan a las necesidades actuales y futuras de la población.

También puso en valor el desarrollo del Polo Científico Tecnológico, donde avanza la construcción de un nuevo edificio vinculado con la investigación, la innovación y el conocimiento. «Entendemos que la tecnología y la innovación son las herramientas del futuro, no solamente para desarrollar el talento que nos hace falta, sino también para acompañar el crecimiento de esta ciudad», señaló.

El Instituto Vaca Muerta y la formación de trabajadores para la industria energética

Por último, la funcionaria subrayó el valor de la formación y la capacitación de los recursos humanos para responder a las necesidades de la industria energética. Destacó la puesta en marcha del Instituto Vaca Muerta como una herramienta para formar trabajadores calificados y acompañar las demandas de un sector en expansión.

«Esa es la ciudad que queremos: una ciudad con crecimiento, con capacitación, que genere oportunidades para el sector privado, pero que bajo ningún punto de vista deje de ser una ciudad para vivir«, concluyó.

La Energy Trade Mission Summit forma parte de la misión comercial de la Cámara de Comercio Argentina-Texas. La misión se desarrolla del 18 al 22 de octubre en Neuquén, en paralelo con la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026. La agenda incluye encuentros empresariales, visitas técnicas, espacios de vinculación comercial y actividades dedicadas a la innovación, la tecnología y las oportunidades de inversión entre Argentina y Estados Unidos.