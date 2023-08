Oleoducto de YPF en Río Negro: cómo es el proyecto que se debate este jueves

Un oleoducto y un puerto petrolero. Así de simple es como se puede resumir el proyecto Vaca Muerta Oil Sur que tiene YPF para conducir la producción de Vaca Muerta hasta Punta Colorada y que se debatirá mañana en audiencia pública. Pero detrás de esa iniciativa están los dos grandes puntos del impacto que el plan prevé tener: un vertiginoso crecimiento de la producción de petróleo que lleva a triplicar los rindes de Vaca Muerta en un puñado de años para que se traduzcan en un salto exportador que, en una primera etapa, podría sumar 8.000 millones de dólares por año.

La iniciativa de la petrolera de bandera nacional tiene un costo estimado en unos 2.500 millones de dólares, y por su envergadura no sólo se destinará a transportar la producción de la firma estatal sino también la de otras compañías.

La propuesta es uno de los 3 ejes que YPF presentó el año pasado como base para su plan de crecimiento y es el único que a la fecha no se ha concretado ya que tanto el Oleoducto Trasandino (Otasa) fue reactivado en mayo y ya se exportan más de 40.000 barriles por día por esa línea, como el otro ducto, Vaca Muerta Norte está en la etapa final de su construcción, con fecha de posible puesta en marcha en septiembre.

Estas iniciativas son clave en el plan de desarrollo de YPF, pues la firma fijó que en el corto plazo su crecimiento provendrá de la puesta en valor del petróleo, entre este año y 2035.

Y es que la misma operadora reconoció que el otro gran proyecto que tienen en carpeta, el desarrollo de una planta de gas natural licuado (GNL), con su consiguiente gasoducto propio, está más adelante en el tiempo, a partir recién de 2027. Mientras que el hidrógeno verde y el litio deberá aguardar aún más, desarrollándose desde 2030 y trazando así los escalones que la firma deberá lograr trepar para que el petróleo financie el plan del GNL y éste, el del hidrógeno y el litio.

Pero volviendo al plan en Río Negro, la propuesta de YPF contempla tres grandes obras. La primera es un oleoducto de 30 pulgadas, similar al que tiene Oleoductos del Valle (Oldelval), que partirá desde Loma Campana, en el corazón de Vaca Muerta, tendrá una primera etapa en Allen y desde allí seguirá hasta Punta Colorada, en la costa rionegrina.

En total son 565 kilómetros, de los cuales solo 45 corren dentro de Neuquén y los 520 restantes lo hacen por Río Negro. La línea se proyectó en forma paralela a la traza que ya tiene Oldelval, de forma de reducir su impacto ambiental al utilizar por ejemplo los mismos caminos.

A la altura de la localidad de Chelforó, el oleoducto se despedirá de la línea de Oldelval y tendrá el único cruce del río Negro. En ese punto es donde se construirá la primera estación de bombeo del sistema que tendrá en total 3 puntos de presurización.

El plan contempla hacer este ducto en dos segmentos: el primero va de Loma Campaña a Allen, con un recorrido total de 128 kilómetros para empalmar con la red ya existente y 20 pulgadas de diámetro. Mientras que el segundo tiene 437 kilómetros de extensión y terminará en el segundo punto clave de la obra: la terminal portuaria a construir en Punta Colorada.

Cómo se proyecta el puerto en Río Negro

Sobre un predio de 250 hectáreas, el plan de YPF prevé que se monten 10 tanques para almacenar el petróleo con una capacidad cada uno de 629.000 barriles (100.000 metros cúbicos). Esto hará que el complejo tenga una capacidad de acopio máxima en esta primera etapa de 6,2 millones de barriles (1 millón de metros cúbicos).

Esos tanques serán los que alimentarán el tercer desarrollo del plan de YPF que la terminal marítima offshore que se proyecta que esté a unos 7 kilómetros de la costa.

Hasta ese punto es al que llegarán los buques cargueros para recibir el petróleo a través de dos monoboyas, aprovechando el calado natural que tiene el mar, que es superior a los 40 metros y permitiría así el ingreso de los buques más grandes del mercado, algo que en la actualidad no puede realizarse desde el puerto petrolero de Rosales, por su limitada profundidad.

El impacto esperado en la producción de petróleo

Como bien marcó YPF, el segmento de la producción de Vaca Muerta que más rápidamente está creciendo no es del gas, sino justamente el del petróleo. La compañía estimó que en los próximos 5 años la producción de petróleo de Vaca Muerta se multiplicará por 3, llegando la cuenca a casi 1 millón de barriles por día.

Este ritmo de crecimiento elevará el total de la producción del país a más de 1.100.000 barriles diarios, dejando así cerca de 600.000 barriles por día en condiciones de ser exportados pues el consumo nacional no supera los 530.000 barriles diarios.

Pero para que esa proyección pueda alcanzarse es necesario ampliar la capacidad de transporte, sino sucederá lo que se vio con el gas de Vaca Muerta hasta que se construyó el gasoducto Néstor Kirchner.

En este año la capacidad de transporte de petróleo ya tuvo una pequeña mejora con la puesta en marcha del oleoducto a Chile que sumó espacio para unos 40.000 barriles por día. Hacia septiembre, cuando se inaugure el oleoducto Vaca Muerta Norte los envíos a Chile podrán llegar a los 70.000 barriles diarios.

Y un mes más tarde se espera una ampliación parcial en la línea de Oldelval que adicione otros 20.000 barriles por día.

Luego de esto habrá que esperar hasta mayo del año que viene, cuando se finalice la primera etapa completa de la ampliación de Oldeval y de la terminal portuaria de Ebytem Oiltanking. Siendo el último salto previsto el de marzo de 2025 cuando Oldelval pondrá en marcha toda la ampliación de su red.

Estas mejoras permitirán a la Cuenca Neuquina, y en especial a Vaca Muerta, escalar la producción a unos 750.000 barriles por día. Y marcarán que a partir de ese momento se necesitará otra obra, como esta de YPF, si se busca elevar aún más la producción.

La propuesta de YPF es que el sistema Vaca Muerta Oil Sur se sume a estos planes de ampliación ya en marcha, incorpore una capacidad de acopio de 190.000 barriles por día para enero de 2026 y de 370.000 para mayo de 2027.

El potencial económico: una mini Pampa Húmeda

Mientras en la construcción de estas obras YPF previó el empleo de 800 personas por mes en la terminal portuaria y 700 en la obra del oleoducto, el mayor beneficio estará en las exportaciones que desde este nuevo puerto se podrían concretar.

Tan solo si se exporta el mínimo de 190.000 barriles por día se trata de unos 4.500 millones de dólares al año los que se generarán.

Si esas exportaciones llegan al nivel esperado de 350.000 barriles diarios, se arriba a una suma de 8.000 millones de dólares que es a la que apunta YPF ya que presenta multiplicar por cuatro el actual nivel de exportaciones del sector, con el beneficio que esos dólares traerán aparejados al país.

Pero si el complejo portuario logra alcanzar todo su potencial y convertirse así en uno de los puertos petroleros más grandes de Sudamérica, la posibilidad de exportaciones podría llevar a Vaca Muerta a representar casi medio complejo agrario de la Pampa Húmeda, con una generación de exportaciones de más de 16.000 millones de dólares al año, y un fuerte impulso en el desarrollo de Vaca Muerta que también tendrá incidencia en toda la cadena de valor del sector.

Más de un centenar de oradores en la audiencia

Desde las 9,30 mañana en el gimnasio Vuta Mahuida de Sierra Grande se realizará la audiencia pública convocada por la secretaría de Ambiente de Río Negro para analizar el proyecto presentado por YPF para la construcción de un oleoducto, un complejo portuario en tierra y dos monoboyas a 7 kilómetros de la costa.

El debate contará con más de un centenar de oradores, ya que si bien hubo 151 inscriptos, muchos de ellos fueron descartados por no cumplir con el requisito territorial, es decir por no declarar un domicilio en la provincia.

La audiencia promete ser acalorada, ante las posturas enfrentadas que hay en la región en donde un vasto grupo se opone al proyecto, con eje en la falta de información precisa y el daños ambiental que podría causar.

Sin embargo, la audiencia pública no tendrá un efecto de fondo, dado que no tiene carácter vinculante sobre la decisión que deberá tomar el gobierno de Arabela Carreras de autorizar o no el plan petrolero de YPF en Río Negro.