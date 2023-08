Aguas divididas en Río Negro, a días de la audiencia pública por el oleoducto de YPF

Con un escenario dispar, que encuentra a las localidades que abarca el Golfo San Matías con expectativas opuestas, la región se aproxima a la fecha prevista para la realización de la audiencia pública por el proyecto Vaca Muerta Oil Sur, un oleoducto y un puerto que impulsa la petrolera nacional YPF, y que tendrá lugar este jueves próximo.

Esa obra acercará el petróleo desde el corazón de Vaca Muerta hasta Punta Colorada, en Sierra Grande, donde existe un puerto mineralero que se refuncionalizaría para la actividad.

La audiencia pública se realizará en la ciudad serrana. Sus habitantes apoyan casi en su totalidad la iniciativa, mientras que en San Antonio Oeste la visión es opuesta.

Se imponen las miradas que cuestionan el proyecto, por considerar que, una vez en marcha, una posible contingencia (por ejemplo un derrame) pondría en riesgo la naturaleza de la zona, que alienta actividades como la pesca y el turismo, en las que hasta ahora los vecinos basan su economía.

De hecho, el lunes pasado la multisectorial conformada por personas, entidades y grupos ambientalistas que se oponen a la propuesta presentó un pedido para impugnar la audiencia en cuestión, ante la secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia. Consideran que el llamado realizado no cumplió con las pautas previstas por la ley (Ver Aparte).

Ese pedido todavía no recibió respuesta de parte de las autoridades, pero genera inquietud entre los distintos actores del proceso debido a que, hasta que se defina, estaría activa la posibilidad de que el evento tuviera que reprogramarse.

Sierra Grande espera más empleos

“En Sierra Grande lo que existe es un enorme entusiasmo”, aseguró Renzo Tamburrini, el intendente de esa localidad. “La ciudad abrazó el proyecto como propio y lo va a defender”, remarcó.

“Todo el arco gremial incluso (que incluye a la Uocra, el Somu, Luz y Fuerza y Asspur) participó de visitas a Vaca Muerta en las que YPF explicó el proyecto, y de las que también participaron los concejales y las juntas vecinales. Hoy el consenso es amplio, y como jefe comunal, yo no recibí la consulta de ningún grupo ambientalista o asamblea que alzara una voz disonante”, dijo.

También destacó que ese respaldo se funda en la acuciante necesidad de fuentes de trabajo que tiene el lugar, en el que el cierre de la mina de hierro y las escasas opciones productivas provocaron que el Estado sea, en este momento, el principal empleador. Un panorama que sólo se amplía ante las alternativas laborales que aportan la pesca y el turismo.

“Nosotros tenemos vigentes, como municipio, dos ordenanzas que apuntan al ‘compre local’ y también a la contratación de mano de obra serrana. Es mentira la idea que quieren impulsar algunos de que no habrá activación. Defenderemos con firmeza a nuestros vecinos”, remarcó el intendente.

“En el primer semestre del año que viene ya se vendría la construcción de la planta de tanques que necesitaría la empresa, y toda la obra civil que requieran implicará la necesidad de mano de obra que superará, según se estima, a las 1.000 personas” adelantó a RIO NEGRO.

La mirada de Provincia al proyecto petrolero

Otra de las que manifestó su entusiasmo fue la secretaria de Energía provincial, Andrea Confini. “La exportación del crudo vía una nueva terminal portuaria a construir en Punta Colorada nos involucra de lleno como protagonistas. Es un cambio en el perfil que la Argentina tiene en relación con los mercados internacionales” expresó.

Destacó sin embargo, que “es un papel que asumimos con responsabilidad, exigiendo que se concrete bajo estrictos estándares ambientales y con el cumplimiento de la normativa vigente, en una discusión que estamos dando hacia toda la sociedad con este proceso de consulta pública, del que seré parte como oradora”.

Confini señaló también los alcances de la propuesta. “Son volúmenes nunca alcanzados por la industria hidrocarburífera en el país, lo que contribuirá a mejorar la balanza comercial, incrementar las exportaciones de petróleo y reducir las importaciones de combustibles”.

La propuesta de YPF consiste en un oleoducto desde Vaca Muerta, un puerto con instalaciones de acopio y dos monoboyas a 7 kilómetros de la costa.

Y sumó que “por eso, tenemos grandes expectativas con su concreción, que entendemos que trasciende nuestras fronteras. Porque será estratégica para el desarrollo energético y productivo nacional, ya que se está discutiendo la capacidad de evacuación de la rica cuenca neuquina, de la cual Río Negro forma parte”.

Por último, desde la multisectorial que rechaza la obra, alertaron acerca de las irregularidades que detectaron en el estudio de impacto ambiental que dio a conocer la empresa.

“Es un trabajo que incluye páginas en inglés y está escrito con lenguaje técnico. Se habla de instancia de participación ciudadana y lo hicieron público con un mínimo de tiempo para su estudio, y consta de 4.250 fotos, porque el documento ni siquiera permite habilitar herramientas de interacción y búsqueda”, explicó Fabricio Di Giácomo, uno de los referentes del grupo. Y remarcó que “esa es una de las causas que motivó nuestro pedido de impugnación de la audiencia”.

Una comunidad mapuche asegura que no fue consultada

La comunidad mapuche Kintul Folil (buscando raíces) de Sierra Grande manifestó que la provincia de Río Negro aún no realizó la consulta libre previa informada que fija la ley para los proyectos que, como el oleoducto que pretende construir YPF, afectarían a territorios donde están asentados.

Esta inquietud también fue planteada formalmente desde el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI), que se dirigió por nota a la secretaria de Ambiente de la provincia, Dina Migani, para reclamar que se cumpla con este requisito.

El puerto de Punta Colorada, utilizado durante la época dorada de la minería en Sierra Grande, ahora se proyecta como ubicación para el puerto petrolero.

“Nosotros hasta que no tengamos toda la información en mano no podemos expedirnos sobre esta iniciativa (por el oleoducto), y nuestra consulta es vinculante. Teniendo en cuenta esto, le pedimos incluso al intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini, que actuara como intermediario para pedir que la Provincia cumpla con este requerimiento, pero hasta ahora no fuimos convocados”, dijo Doris Cañumil, que es la lonko de esa comunidad serrana.

“Acá siempre todo se da así. De hecho en temas como el hidrógeno verde nuestra comunidad fue convocada cuándo la ley ya estaba para salir”, planteó.

Y destacó que “no se puede avanzar con riesgos climáticos sin tener la participación y el acuerdo ciudadano. Nosotros como pueblo tenemos una cosmovisión, y sabemos que los alcances de este proyecto no sólo atañen a nuestros hermanos, sino que involucran a todos”.

Presentaron un pedido para impugnar la audiencia

“La audiencia incumple con los presupuestos mínimos de efectivo acceso a la información pública, y también con la efectiva participación ciudadana. Por eso a los fines de evitar una declaración de impacto ambiental sin una participación eficaz, y cuyo procedimiento administrativo estará absolutamente viciado de nulidad, pedimos su suspensión”. Bajo estos términos los integrantes de la multisectorial que se oponen a la construcción del oleoducto de YPF solicitaron la suspensión de la audiencia pública que se fijó para este jueves 17.

El pedido se presentó el lunes pasado, mediante la entrega de sendas notas a la secretaria de Ambiente provincial, Dina Migani, y a la Fiscalía de Estado. Además en Chubut también se efectuó un pedido similar, teniendo en cuenta que una posible contingencia en el Golfo San Matías afectaría también al golfo San José, porque un 40% del recambio diario de las aguas de este último depende del San Matías.

En la nota el grupo expresó que “el estudio de impacto ambiental carece de explicaciones en forma clara de las implicancias que el proyecto puede traer a la población, al ambiente y a las comunidades. No contiene, dentro de la documentación provista un resumen en palabras simples de las medidas de mitigación ante posibles desastres. No se halla nada de eso en forma sistematizada. Este punto es fundamental pues tiene por objeto brindar conclusiones sencillas sobre qué consecuencias traerá ”.

Viajar cientos de kilómetros, desde distintos puntos de la provincia, para solo 5 minutos de exposición, no tiene sentido», plantearon desde la multisectorial.

Alegaron que se presentó sin el tiempo suficiente requerido para su análisis. Y destacaron algunas irregularidades. “Hay páginas que contienen datos de vital importancia que son ilegibles. O están en inglés. Esto da cuenta, una vez más, de la intención del organismo (por la secretaría de Ambiente) de simular que abre la participación, cuando lo que se ofrece es un mero trámite”.

Destacaron que “el proyecto de referencia presenta tres estudios de impacto, realizando un análisis parcializado -por tramos- de una obra de gran magnitud. Esto es porque la empresa YPF, mediante la contratación de tres consultoras ambientales, desconoce la homogeneidad de la iniciativa, desvirtuando su naturaleza y haciendo valoraciones inexactas y parciales de sus consecuencias sociales y ambientales”.

Cuestionaron lo reducido del plazo de exposición -de 5 minutos- y que no se sumó la posibilidad de participar también en forma virtual.