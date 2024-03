Palermo Aike: tres verdades y tres mentiras que tenés que saber

La «hermana menor de Vaca Muerta», el apodo que ya se le ha dado a la formación shale Palermo Aike ha capturado la atención de muchos ante la posibilidad de que el país cuente con un segundo foco de desarrollos en shale. En este artículo pondremos blanco sobre negro acerca de sus avances y desarrollos, ya que junto a la realidad también se han difundido algunos hechos que no son reales.

Comencemos con las tres verdades clave de Palermo Aike. La primera es su enorme potencial productivo. La formación no convencional de la Cuenca Austral tiene una superficie de 12.600 kilómetros cuadrados, algo así como un tercio de la superficie de Vaca Muerta.

Según las estimaciones realizadas, se cree que en su interior la roca madre tiene unos 6,6 billones de barriles de petróleo y unos 130 TCF de gas natural, también cerca de un tercio del estimado para Vaca Muerta.

La segunda verdad es que desde la Compañía General de Combustibles (CGC) se llevan más de cinco años estudiando esta formación, un trabajo que los llevó al tercer punto de la información real, que es el resultado positivo de los primeros dos pozos de estudios.

Estos dos primeros pozos no fueron perforados exclusivamente para conocer Palermo Aike, sino que la empresa lo que hizo fue utilizar viejos pozos para reingresar en los mismos (reentry) y realizar una fractura en cada caso en el lugar donde se encuentra la formación shale.

El primer pozo horizontal hacia Palermo Aike comprende una inversión de 28 millones de dólares.

Esas fracturas permitieron obtener producción específica de la roca madre, en caudales bastante constantes. En un caso se obtuvo gas y petróleo y en el otro solo petróleo.

Y esos resultados llevaron al plan que actualmente tienen en marcha CGC junto con YPF en el bloque El Cerrito, que consiste en estos momentos en la realización del primer pozo exclusivamente perforado para estudiar a la Vaca Muerta de Santa Cruz, un pozo que tiene una rama horizontal de 1.000 metros y que tendrá 20 etapas de fractura.

Los mitos entorno a Palermo Aike

Llegado a este punto es claro entonces que muchas cosas que se han dicho y publicado sobre Palermo Aike son mentiras. La primera y más clara es que hoy no hay ninguna producción de petróleo o de gas de esta formación shale.

Los dos pozos que ensayó CGC no están actualmente en producción, y el pozo que se está realizando con YPF está precisamente en proceso, tiene previsto ser fracturado en abril.

Esto deja en evidencia la segunda mentira que pulula en el país: los datos de producción de este pozo ubicado en el yacimiento Cañadón Deus no se conocieron ayer, ni lo harán en los próximos días por una cuestión muy simple: el pozo aún no fue fracturado.

La fractura o fracking es el paso previo para poder poner en producción un pozo no convencional. Se trata de la inyección a alta presión de agua y arena que permite romper la roca madre y generar una suerte de canales para que por ellos puedan fluir el gas y el petróleo.

En este pozo las fracturas están previstas que se realicen el mes que viene, por lo cual no solo no hay ninguna producción para estudiar, sino que además, un pozo de este tipo -de estudio- es normal que sea ensayado, es decir que se estudie las características de su producción durante, no menos, de seis meses.

Y la tercera y última mentira que también se ha generado en torno a Palermo Aike es que hay muchas empresas e inversiones en marcha. La realidad es que este es el primer trabajo de intensidad hacia la formación shale luego de los estudios realizados por CGC y precisamente las dos empresas que están encarando esta roca generadora son CGC e YPF.

Los resultados que arroje este primer pozo horizontal serán la clave para determinar cómo continúan los planes hacia Palermo Aike, que podrían ser muy interesantes, pero que aún están en una etapa inicial, ya que por ejemplo vale contrastar que en Vaca Muerta se llevan más de 10 años de trabajos con una cantidad de pozos perforados y puestos en producción cercana a los 2.500.