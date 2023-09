Paro petrolero en Vaca Muerta: empresas irían a la justicia por los bloqueos

El bloqueo realizado por personal del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa en los yacimientos de las empresas internacionales que no forman parte del consorcio que financia el helicóptero de evacuaciones médicas que comenzó a funcionar este lunes podría derivar en una denuncia judicial ya que desde las operadoras se asegura que no solo la medida de fuerza carece de legalidad sino que incluso se dejaron instalaciones sin guardias mínimas y se bloqueó a una empresa que ya tiene contratado un sistema aéreo.

Puntualmente las empresas que desde la madrugada se encontraron con bloqueos en los accesos a sus yacimientos y el retiro del personal que estaba trabajando son TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron y Shell. Se trata en su totalidad de compañías internacionales que no forman parte del consorcio que financia el helicóptero pero que, en diálogo con Energía On, explicaron por qué no se sumaron a esa iniciativa.

«Las empresas internacionales tenemos todas protocolos muy detallados sobre la contratación de sistemas de evacuación aérea que marcan por ejemplo que debe realizarse una auditoria desde nuestras casas centrales al helicóptero que se contrate», indicaron desde una de la compañías.

Mientras que desde otra remarcaron que «nuestro protocolo indica que solo se pueden contratar helicópteros bimotores que no es el caso del que se contrató que tiene un solo motor y por eso no puede volar de noche».

Pero además de esto, desde las empresas advirtieron que el bloqueo carece de sustento legal y es por esto que en este momento están definiendo una denuncia penal. «Acá tenemos un bloqueo porque el gremio nos está exigiendo que contratemos a esta empresa aérea sin que eso sea obligatorio porque todos los estudios de evacuación indican que los actuales sistemas que tenemos están bien», detallaron desde otra de las firmas afectadas.

Chevron tiene un avión sanitario contratado

La firma norteamericana Chevron es una de las operadoras que desde las 5 de la mañana está siendo afectada por un bloqueo en el acceso al yacimiento El Trapial, pese a que la firma cuenta desde hace algunos meses con un sistema contratado para la evacuación aérea.

Según se explicó, la operadora contrató hace un par de meses un avión sanitario para atender a su nuevo desarrollo sobre Vaca Muerta, precisamente el área El Trapial Este.

No obstante contar con ese sistema el yacimiento está siendo bloqueado por el gremio, afectando tanto a los equipos de perforación, de fractura como así también a las instalaciones de procesamiento.

Este es un punto relevante, dado que desde una de las firmas consultadas, se alertó que «retiraron en la madrugada a todo el personal de la CPF (central de procesamiento), incluso al personal de guardia mínima, y dejaron la planta funcionando sin nadie que la controle».

La medida de fuerza está previsto que se extienda hasta el mediodía y no afecta a las firmas que financian el helicóptero y que son Vista -la titular del contrato- YPF, PAE, Tecpetrol, Pluspetrol, Pampa Energía y Aconcagua.

«Esto se podría haber organizado a través de la CEPH», la cámara de empresas operadoras, «porque de esta forma se podía haber evitado tener que aplicar los protocolos internacionales, pero no lo hicieron desde la CEPH sino medio a las apuradas, y sin consultarnos«, reclamaron desde una de las firmas.

Y sumaron que «acá se resolvió un bloqueo por un servicio que no es obligatorio y sin siquiera sentarse con las empresas que hoy estamos afectadas para ver qué podemos hacer, porque tenemos toda la voluntad de contratar un sistema, pero así como lo resolvieron a las apuradas, no es posible».