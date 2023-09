Presupuesto 2024: Aseguran que la empresa para operar las hidroeléctricas «es un parche»

Como parte del presupuesto 2024, Nación fijó la decisión de crear la empresa Energías Hidroeléctricas S.A.U. para operar las represas. El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Cesar Gass señaló en RÍO NEGRO RADIO que la medida «es un manotazo, un parche». Subrayó que no se hicieron las auditorías necesarias para determinar el estado de situación.

«Soy autor de varios proyectos que tenían como finalidad el artículo 124 de la Constitución Nacional reformada en el ’94 que decía que los recursos naturales son propiedad de las provincias que no se fue respetando«, indicó Gass en diálogo con el programa radial «Vos Al Aire». El diputado subrayó la necesidad de hacer auditorías por «las complejidades que tienen las hidroeléctricas«.

«Nada de esto se hizo. Sabía que iba a una prórroga y ahora son manotazos, son parches«, remarcó. Las concesiones que se vencían en agosto fueron prorrogadas hasta diciembre. Incluye la Hidroeléctrica Alicurá, El Chocón, Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Esta última vence a fines de diciembre.

El diputado recordó que trabajó el tema con ex secretarios de energía, por ejemplo Jorge Lapeña, que fue funcionario durante la presidencia de Raúl Alfonsín. «Veíamos que esto no tenía ninguna seriedad. Ahora según el presupuesto lo va a tomar la Nación. No se informó de qué manera, cómo, cuáles son las contraprestaciones, las demandas que hay en el medio. No es serio absolutamente nada», advirtió.

«Creo que hay que hacer un borrón y cuenta nueva y poner a las provincias que son las verdades dueñas de estos recursos en la negociación que debe llevarse a cabo junto al Gobierno Nacional», subrayó. Sin el recurso natural «las represas no existen. Con los más de 30 años que se está utilizando este recurso, están recontra amortizadas y nunca generaron riqueza extra para la provincia«, comentó.

A mediados del 2022 se creó el grupo Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (Etahc) dedicado a estudiar el estado de situación de cada concesión en sus aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales. Al respecto, Gass señaló que «nosotros no tuvimos acceso y creo que los estudios que se hicieron fueron muy livianos».

Según el diputado, la decisión de una empresa nacional puede derivar en un planteo de inconstitucionalidad. Sin embargo, «no me quiero aventurar porque tal vez se alinean los planetas, se clarifican las ideas, y se tome una decisión mucho mejor». Las elecciones serán «determinantes para ver cómo se sigue«, marcó.

Más allá de la espera a los resultados, subrayó que «no abandono el tema. Estamos trabajando con el diputado nacional Pablo Cervi. Vamos a ver como es el curso de todo esto y sabiendo que las elecciones y los resultados le dan un vaivén que no muestra una línea muy clara y definida«. Expresó no haber dialogado con Patricia Bullrich, la candidata presidencial del bloque, sobre su postura en el tema.

Escuchá al diputado provincial, Cesar Gass, en RÍO NEGRO RADIO:

