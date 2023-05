Respaldo de Nación al proyecto de hidrógeno verde en Río Negro: esperan aprobarlo antes de fin de año

Para despejar las dudas, el gobierno nacional dio un fuerte respaldo al proyecto que promueve el desarrollo en los próximos años de la producción de hidrógeno en la provincia de Río Negro. Lo hizo con gestos. También, con el compromiso de impulsar y sancionar antes de fin de año el proyecto de ley que brinde el marco regulatorio para la actividad y el desembarco de inversiones.

Por el Foro Global de Hidrógeno Verde, que organizó el Gobierno rionegrino, pasó la secretaria de Energía de la Nación, Andrea Royón, el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, que expuso mediante videoconferencia. El ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, cerró esta tarde de viernes el evento, acompañado de la gobernadora Arabela Carreras, y el CEO de Green Hydrogen Organisation (GH2), Jonas Moberg.

Cafiero destacó las potencialidades que tiene “nuestro país y, sobre todo, Río Negro”. “La transición energética es parte del debate mundial hoy”, indicó a la prensa antes de ingresar al coqueto salón donde lo esperaban los asistentes al Foro. Carreras sonreía a su lado.

El Canciller Santiago Cafiero, la gobernadora Arabela Carreras, y el CEO de Green Hydrogen Organisation (GH2), Jonas Moberg, en la clausura del Foro Global de Hidrógeno Verde que se desarrolló este jueve sy viernes, en Bariloche. (Foto: Marcelo Martínez / Patagonia)

“No solo tiene que ver con los gobiernos, sino tiene que ver con las empresas, con los modelos de desarrollo que se empiezan a adaptar y nuevas energías”, sostuvo. “En este caso, el hidrógeno verde, en particular, que vincula la transición energética también vincula el desafío sobre el cambio climático”, afirmó Cafiero.

Destacó que en el Foro se hayan reunido representantes “del sector público, con la creatividad del sector privado, con el conocimiento de las universidades. Esa es la triada que necesitamos para tener un desarrollo equilibrado, balanceado y muy positivo para la sociedad como es el desarrollo de una nueva energía”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Nación, Santiago Cafiero, destacó las potencialidades que tiene el país y, puntualmente, Río Negro. (Foto: Marcelo Martínez / Patagonia)

Precisiones sobre el proyecto de ley

Cuando se le pidió precisiones sobre el proyecto de ley para establecer el marco regulatorio de la actividad, Cafiero dijo que es un tema que “veníamos trabajando con las empresas”. “Este es un gobierno que no cree que se las sabe todas ni muchos menos”, aseguró.

“Entendíamos que queríamos trabajar con quienes llevan adelante el desarrollo técnico, pero también con quienes están dispuestos a invertir”, sostuvo. “En ese caso, necesitábamos trabajar una ley que sea balanceada, equilibrada, que se balancee entre el cuidado del recurso natural que la Argentina tiene con el desarrollo necesario para generar empleo de calidad, importaciones con valor agregado que también es lo que queremos hacer”.

Dijo que las precisiones están en el proyecto de ley. Dijo que el marco normativo “ya está terminado” y desde el Ejecutivo nacional lo enviarán al Congreso. “Vuelvo a insistir: se trabajó con las empresas en el marco de una mesa de trabajo y de intercambio. Por supuesto, el proyecto es un proyecto público”, aclaró.

La exposición del ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, marcó este viernes el final del Foro Global de Hidrógeno Verde. (Foto: Marcelo Martínez / Patagonia)

Cafiero expresó que la expectativa es que el proyecto de ley se trate en las comisiones y “abordar aquellos detalles o aquellas correcciones que hagan falta. Que se dé un debate me parece muy valioso”.

“Hablábamos con la gobernadora anteriormente la necesidad de visibilizar lo que aquí se hace, el hidrógeno verde, la potencialidad que tiene nuestro país para potenciar esta industria”, destacó Cafiero.

Confirmó que el gobierno nacional quiere que el proyecto de ley sea aprobado antes de fin de año por el Congreso. “Lo vamos a estar enviando y vamos a tener todas las energías puestas en que el Congreso lo trate con velocidad”, remató.

La gobernadora Arabela Carreras y el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, contestaron este viernes preguntas de la prensa antes del cierre del Foro, en el Hotel Llao Llao. (Foto: Marcelo Martínez / Patagonia)

“La agenda desarrollada en este Foro es de primer interés, porque la transición energética es parte del debate mundial hoy y no tiene que ver sólo con los gobiernos, sino con las empresas y los modelos de desarrollo que se empiezan a adaptar a nuevas energías. El hidrógeno verde vincula la transición energética pero también se vincula con los desafíos sobre el cambio climático”, reiteróp el Canciller ante el auditorio, que lo escuchaba con atención.

Ni Gennuso ni Weretilneck en el Foro de Bariloche

La contratacara del apoyo de Nación fueron los faltazos del intendente Gustavo Gennuso, que no se lo vio en la jornada de cierre. Solo estuvo el jueves para cumplir con el protocolo de la bienvenida. No hubo funcionarios de su gabinete. Tampoco se dio una vuelta por el Hotel Llao Llao, el senador y gobernador electo Alberto Weretilneck, que no se ha pronunciado hasta el momento si tomará la posta con el proyecto del hidrógeno verde.