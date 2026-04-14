Techint culminó las obras de refacción en una escuela técnica de Cipolletti

En la jornada se terminó de pintar las instalaciones y se plantaron árboles en el jardín de la escuela. Foto: gentileza.

Techint Ingeniería y Construcción finalizó la renovación del Centro de Educación Técnica (CET) N°15 de Cipolletti, una obra que incluyó mejoras edilicias y la donación de equipamiento tecnológico. Para celebrar la culminación de los trabajos, se llevó adelante una jornada de voluntariado que contó con la participación de más de 70 personas.

La iniciativa comenzó a principios de febrero, cuando la empresa y el Consejo Escolar de Cipolletti definieron la intervención en el establecimiento, cuya orientación es precisamente en construcciones. El plan de mejoras culminó con una jornada comunitaria en la que colaboraron trabajadores de Techint, alumnos, docentes, directivos y familias.

“Quedamos supercontentos con el vínculo que se entabló con la empresa. Cerramos este trabajo con una jornada donde se terminó de pintar las instalaciones y se plantaron árboles donados por Techint en el jardín del frente”, señaló la directora del CET N°15, Sandra Calalesina.

La iniciativa comenzó en febrero, cuando se definió la intervención en el establecimiento. Foto: gentileza.

Además de las reformas edilicias, la empresa aportó 10 notebooks de última generación con AutoCAD, una herramienta clave para el diseño y los proyectos de oficina técnica. En total, los trabajos abarcaron la pintura completa y refacción del exterior del edificio, cubriendo una superficie de 2.400 metros cuadrados, sumado a la plantación de 10 fresnos híbridos.

“Estamos orgullosos de culminar estas acciones. Creemos firmemente en la importancia de la educación técnica, sobre todo aquí en Río Negro”, destacó el presidente de la Región Sur de Techint Ingeniería y Construcción, Alejo Calcagno. En ese sentido, aseguró que el avance de los proyectos industriales debe ir de la mano del desarrollo de las comunidades, generando empleo local y fortaleciendo a las empresas de la región.

Esta acción forma parte de un cronograma que Techint desarrolla en la provincia, que incluye el programa Aula Técnica —realizado en conjunto con la Secretaría de Trabajo de Río Negro y la UTN— y la incorporación de proveedores y empresas locales a la cadena de valor de los proyectos que Techint desarrolla en la provincia.