Un dirigible solar dará la vuelta al mundo en 20 días sin usar combustible

El dirigible Solar Airship One tardará 20 días en volar alrededor de la línea del ecuador, unos 40.000 kilómetros, sin parar y sin usar combustibles. La operación está prevista para 2026. La generación eléctrica para su propulsión proviene de 2 fuentes: el sol y el hidrógeno. Durante el día con paneles solares y a la noche con baterías.

La aeronave de 151 metros de largo tendrá toda su superficie superior cubierta por una película solar, serán unos 4.800 metros cuadrados. En el día, los paneles solares harán funcionar los sistemas de propulsión eléctrica de la aeronave.

Al mismo tiempo, acumularán energía adicional para el recorrido nocturno al electrolizar el agua en hidrógeno. Así, por la noche, el hidrógeno pasará por una pila de combustible, lo que brindará la energía para seguir funcionando.

La energía que utilizará el Solar Airship One es renovable, pero un componente clave no lo es. Su estructura rígida está llena de 15 sobres separados que contienen un total de 50.000 metros cúbicos de helio. Este elemento es uno de los únicos que no es completamente reemplazable, ya que cuando escapa al aire, se eleva fuera de la atmósfera y se expulsa al espacio.

Será pilotado por un equipo de tres personas: el ex astronauta francés y piloto de la Fuerza Aérea, Michel Tognini, la superviviente parapléjica de un accidente aéreo y piloto acrobático, Dorine Bourneton, y el aeronauta suizo, Bertrand Piccard, que realizó el primer vuelo sin escalas exitoso.

Piccard recorrió el mundo en 1999, y también piloteó el Solar Impulse 2, el primer vuelo solar alrededor del mundo durante 16 meses y medio en 2015 y 2016. El equipo de Euro Airship espera una velocidad promedio de poco más de 83 km/h, lo que equivale a menos de una décima parte de la velocidad promedio de un avión de pasajeros convencional.

Proyectos como el AirYacht y Airlander apuestan a reimpulsar el dirigible como una forma de viaje de pasajeros. Otros consideran que los dirigibles impulsados por hidrógeno son el futuro del movimiento de carga sin emisiones, ya que pueden trasladar entre 8 y 10 veces la carga útil de un avión de carga, a una cuarta parte del precio.

El equipo de Euro Airship se está preparando para emprender su marcha sin emisiones de carbono en 2026, manteniéndose cerca de la línea del ecuador y a una altitud de unos 6.000 metros.