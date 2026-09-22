Vaca Muerta empuja a Argentina a un récord histórico de producción de petróleo: casi 1 millón de barriles

Vaca Muerta aumentó más de 26.000 barriles por día su producción en solo un mes y explicó el auge argentino. Foto gentileza.

Lo que a principios de año parecía un objetivo no solo difícil de alcanzar, sino casi utópico, hoy está a la vuelta de la esquina. La producción de petróleo tuvo un agosto para festejar, pues se marcaron tres récords históricos a nivel de Vaca Muerta, Neuquén y el país en general, que dejan a la Argentina a un paso de llegar a la meta del millón de barriles por día.

De acuerdo a los registros de la Secretaría de Energía de la Nación procesados por EnergíaON del Diario Río Negro, durante agosto Vaca Muerta se aceleró a toda máquina y fue la razón que impulsó todos los demás récords.

En tan solo un mes, la producción de shale oil -el petróleo específico de la formación- trepó un 4%, sumó más de 26.000 barriles diarios sobre el volumen que había mostrado en julio, e hizo que por primera vez se extraigan desde Vaca Muerta 671.609 barriles de petróleo por día.

La provincia de Neuquén fue la que más capitalizó este salto del shale, dado que concentra casi todos los desarrollos. Es así que estiró el total de su producción al nivel histórico de 685.316 barriles diarios, concentrando casi el 74% de toda la producción argentina.

Pero precisamente, el auge de Vaca Muerta impulsó al total nacional, puss tras compensar el declino natural de los viejos pozos convencionales, llevó a que por primera vez en la historia, Argentina llegue a una producción petrolera de 926.925 barriles por día.

Tras la meta del millón de barriles por día

La producción alcanzada en agosto marca que el país está a un paso de alcanzar la meta -casi psicológica- que tiene el sector, de 1 millón de barriles diarios para fines de este año. Un hito que claramente podrá ser alcanzado, no solo por su cercanía, sino por la cantidad de desarrollos en marcha que buscan aprovechar los altos precios de exportación y las mayores capacidades de transporte.

Para dimensionar la importancia de este récord productivo, vale señalar por un lado que implica que casi la mitad de la producción de petróleo está en condiciones de ser exportada. Esto se desprende del nivel de demanda de las refinerías argentinas, que promedia los 500.000 barriles diarios, con lo cual son más de 420.000 los barriles que a diario están en condiciones de exportarse.

Pero además, este nivel de producción posiciona a Argentina como el cuarto productor de petróleo de Latinoamérica, peleando incluso el tercer puesto con Guyana. En el ranking, Brasil lidera por lejos el sector gracias a su producción offshore que le permite rozar los 4 millones de barriles diarios.

México, también impulsado en gran medida por el offshore, produjo en julio 1.850.000 barriles por día, siendo el claro segundo puesto. Y aquí es donde el país entra en la pelea, dado que Guyana y su offshore produjeron en julio 950.000 barriles diarios, apenas por arriba de Argentina que se posionaría en el cuarto lugar, relegando a Venezuela que registró unos 900.000 barriles diarios el mes pasado.

Producción de gas y concentración en Neuquén

La producción de gas natural también tuvo un mes destacado, pues en agosto se llegó a los 153,38 millones de metros cúbicos diarios, un valor alto pero que marca un descenso del 2,8% en relación con el mismo mes del año pasado.

Esta baja, que también se registró en Neuquén con 115,47 millones de metros cúbico versus los 116,49 del año pasado, no se debe a un efecto negativo en la producción, sino a una menor demanda de gas, derivada por un lado de la menor actividad industrial, pero en especial por registrarse temperaturas más templadas durante el mes.

El último dato fuerte que dejó agosto es que cada vez es mayor la concentración de la producción en los desarrollos de Vaca Muerta. En el caso del gas natural, el 75% de la producción de agosto provino de los pozos neuquinos, y en el caso del petróleo la concentración fue casi idéntica, del 74%.

Un fenómeno de doble pinza, en el que mientras se espera que los campos maduros del convencional continúen mermando sus aportes, la producción de Vaca Muerta está marcadamente en crecimiento de cara a los grandes proyectos para exportar gas natural licuado (GNL) y petróleo a gran escala desde el puerto rionegrino que se inaugurará en enero del año que viene.