Vaca Muerta y su efecto sobre las empresas de Neuquén: «Estamos todos en el mismo barco»

Las empresas radicadas y desarrolladas en Neuquén apuestan a aceitar su relación con Vaca Muerta y la demanda que hoy sostienen las grandes operadoras de la formación, impulsada ahora también por los proyectos de exportación que aparecen cada vez con más claridad en el horizonte.

Esta búsqueda fue descrita por Mauricio Uribe, presidente de la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE), quien fue uno de los oradores del último panel del ciclo Encuentro con los CEOs, en el contexto de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 que finalizó hoy en el espacio Duam de esta ciudad.

“Si el downstream arranca, el upstream de alguna forma nos va a apurar”, graficó el representante empresario, que afirmó que la gran meta de la entidad es incentivar el vínculo comercial con la cadena de valor hidrocarburífera y lo que exige en la actualidad la producción shale.

El acompañamiento del Estado y la reunión con YPF

Uribe valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y de la municipalidad de Neuquén, y resaltó el aporte de la ley de Compre Neuquino, que ya tiene más de 1058 firmas certificadas y en condiciones de suscribir a los términos que impone esa norma.

También mencionó el encuentro que tuvo lugar el miércoles con el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, de quien valoró la posibilidad de entablar un diálogo y favorecer mecanismos de interrelación que faciliten el ingreso de marcas neuquinas en los contratos de la petrolera.

Detalló que uno de los desafíos que enfrenta en el sector es la cuestión administrativa y los problemas alrededor de la entrega de certificaciones y la aprobación de pagos, con el consecuente impacto que esto genera sobre los plazos a cumplir con los clientes y compradores.

“Es importante que todos comencemos a entender que vamos en el mismo barco y en eso estamos viendo mucha predisposición de las operadoras”, agregó el presidente de FECENE.

Indicó que desde el área gubernamental también se está trabajando para generar nuevas herramientas crediticias para las empresas locales, una gestión que próximamente podría sumar novedades a partir de un planteo de YPF y Neuquén al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para normalizar permisos y habilitar líneas de financiamiento con bancos internacionales.

La formación profesional, una pata clave

Señaló que FECENE también está colaborando para alentar la compra de equipamiento y la formación del personal. En esa iniciativa, indicó Uribe, es clave el aporte del gobierno que encabeza Rolando Figueroa y el norte que se fijó entre los principales actores de la industria para “promover el desarrollo de las empresas de Neuquén”.

De cara a lo que viene dijo que uno de los desafíos es la capacitación de los trabajadores y las políticas que promuevan la formación local, ya que probablemente las necesidades de la industria en cuanto a recurso humano irán en aumento.

El presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, fue el encargado de moderar el panel en el que participaron, además de Uribe, Leonardo Brkusic, representante del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP), y Daniel González, quien forma parte de la conducción del Centro PYME Adeneu y también es vicepresidente de FECENE.

«No estamos alambrando Vaca Muerta»

González, al tomar la palabra durante la disertación, desarrolló las propuestas de fortalecimiento empresario que viene lanzando el organismo y aseguró que el número de empresas locales interesadas en sumarse está creciendo.

Además, se refirió a la aplicación de la ley 3338, denominada como Compre Neuquino, y dijo que la norma no busca privilegiar a las empresas de la provincia, sino incentivar su participación en la contratación sin afectar las propuestas de firmas de otros puntos del país. «No estamos alambrando Vaca Muerta», insistió.