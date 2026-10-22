AOG Patagonia 2026: Tecpetrol, Bentia, IAPG y más en exclusiva en el stand de Diario RÍO NEGRO

La AOG Patagonia 2026 bajó el telón en el Espacio Duam de Neuquén tras cuatro jornadas de intensa actividad comercial, técnica e institucional. Durante este jueves de cierre, la cumbre energética diagramó una nutrida agenda que cruzó la economía real de la industria con las garantías políticas necesarias para sostener el crecimiento.

En paralelo al intenso cronograma de los salones principales, el stand de Diario RÍO NEGRO concentró la atención con entrevistas exclusivas a los protagonistas del sector.

Foto: Emiliano Ortiz.

Tecpetrol y el salto de escala para Los Toldos II

Tecpetrol avanza de forma acelerada en la construcción de Los Toldos II con tres equipos de perforación activos y un despliegue de 4.000 trabajadores en la zona. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el vicepresidente de la Cuenca Neuquina de la empresa, Martín Bengoechea, explicó que el bloque ya cuenta con 20 pozos en producción y espera alcanzar los 6.000 barriles diarios de crudo hacia noviembre o diciembre.

Foto: Emiliano Ortiz.

«Ya estamos perforando, estamos completando los pozos, y la intensión es llenar el módulo rápidamente», detalló el ejecutivo. En ese sentido, anticipó que el primer módulo de la planta de tratamiento funcionará en marzo de 2027 con una capacidad de 35.000 barriles diarios. La proyección de la operadora apunta a incorporar un segundo módulo de similares características hacia mediados de año para trepar a los 70.000 barriles diarios de petróleo en el corto plazo.

Respecto a Fortín de Piedra, Bengoechea recordó que el activo cumplirá diez años en marzo y produce 24 millones de metros cúbicos diarios de gas natural durante los picos invernales. «Desde enero de este año estamos por los 10.000 barriles de líquidos por día», precisó el referente petrolero, quien destacó además que el entramado corporativo para sostener estos desarrollos involucra a unas 800 pymes a nivel nacional.

Bentia Energy y el desafío operativo de los yacimientos maduros

El CEO de Bentia Energy, Javier Iguacel, repasó los primeros pasos de la nueva compañía petrolera, creada con el objetivo central de operar las áreas convencionales maduras de las que se está retirando YPF. «La verdad que lidiar con yacimientos bien explotados, de entre 40 y 100 años, es difícil, pero Neuquén tiene la ventaja de que siempre está el no convencional abajo», analizó el directivo durante la charla.

Foto: Emiliano Ortiz.

En su etapa inicial, la operadora logró incrementar casi un 30% la producción hidrocarburífera en Huincul y entre un 10% y un 15% en el sector de Rincón de los Sauces. Iguacel remarcó que actualmente trabajan con inteligencia artificial y herramientas de procesamiento sísmico para explorar el horizonte no convencional en el área Al Norte de la Dorsal. «Estamos viendo si podemos aplicar al RIGI; vimos de presentar una CENCH y estamos buscando financiamiento para eso», adelantó.

El IAPG confirmó la sede para 2028 y la Provincia destacó la convocatoria

El director de Relaciones Institucionales y Administración del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Martín Kaindl, confirmó que la exposición superó ampliamente las estimaciones iniciales y proyectó un piso de 20.000 visitantes para esta séptima edición patagónica. Frente al éxito de convocatoria en el predio ferial neuquino, el directivo dejó una certeza logística institucional de cara al futuro: «La edición 2028 va a seguir estando en Neuquén».

Foto: Emiliano Ortiz.

Kaindl destacó la presencia de 550 empresas expositoras en el Espacio Duam y subrayó el hito histórico que significó la visita de Javier Milei. «Es la primera vez que un presidente en uso de funciones se presenta en una de las ediciones», valoró el representante del organismo.

En sintonía con las cifras oficiales, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén, Leticia Esteves, calculó alrededor de 30.000 asistentes en las instalaciones e indicó que la feria podría llegar a descentralizarse en las próximas ediciones para descomprimir el Espacio Duam. «Se escucha mucha gente hablando en diversos idiomas; esto marca que hoy el mundo está mirando lo que sucede en Neuquén», remarcó la funcionaria.

La Provincia de Neuquén destacó la convocatoria internacional

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén, Leticia Esteves, calculó alrededor de 30.000 asistentes en las instalaciones del predio ferial. La funcionaria indicó que la exposición podría llegar a descentralizarse en las próximas ediciones para descomprimir el Espacio Duam.

«Algo vamos a tener que cambiar para la próxima AOG, pero esto refleja cómo está viendo el mundo a Neuquén», analizó Esteves sobre la magnitud del evento. A su vez, remarcó: «Se escucha mucha gente hablando en diversos idiomas; esto marca que hoy el mundo está mirando lo que sucede en Neuquén y toda la expectativa que está generando en nuestra provincia».

Muguerza pide cautela ante el crecimiento regional

La gerente comercial del Depósito Fiscal y Aduanero de Neuquén y actual presidenta de ADINEU, Natalia Muguerza, conversó con Diario RÍO NEGRO y confirmó la sostenida expansión logística que atraviesa el predio. La referente empresaria detalló que están incorporando 1.000 metros adicionales de naves industriales, junto a nueva tecnología y sistemas de videovigilancia, para anticiparse a la demanda de Vaca Muerta.

Muguerza señaló que las importaciones registraron un pico histórico en agosto a causa de las dificultades climáticas en el Paso Internacional Cristo Redentor, coyuntura que derivó en la llegada repentina de más de 1.500 camiones de carga. Tras este fenómeno, la ejecutiva proyectó el verdadero despegue operativo de la cuenca neuquina para los meses de febrero o marzo, apalancado fuertemente por la conexión del ducto VMOS.

Foto: Emiliano Ortíz.

«Tenemos que ser responsables y comunicar eso, que la curva está comenzando recién», alertó la titular de ADINEU. Bajo esa perspectiva de mesura operativa, Muguerza pidió especial cuidado a las compañías externas que arriban a la provincia para no generar falsas expectativas laborales y solicitó que los desembarcos corporativos se articulen siempre a través de las cámaras sectoriales locales.

Clusterciar lanza una nueva app y proyecta su desembarco en Río Negro

El CEO de Clusterciar, Carlos Etcheverry, analizó el dinámico presente del grupo empresario que cuenta con más de 80 millones de facturación y nuclea a unos mil trabajadores. A través de la ejecución del denominado Plan Delta y una alianza con socios de Japón enfocada en inteligencia artificial, la firma afianza sus procesos operativos en el ecosistema petrolero.

En el frente de innovación tecnológica, el directivo celebró la favorable respuesta del mercado hidrocarburífero ante el lanzamiento de la aplicación Verix, una plataforma diseñada exclusivamente para vincular a las grandes operadoras con su cadena de empresas de servicios. A su vez, resaltó el impacto social de la Fundación Potenciar CIAR en su vigésimo aniversario de vida, subrayando una tasa de terminalidad educativa superior al 97% y la posterior inserción laboral del total de sus egresados técnicos.

Carlos Etcheverry CEO de Cluesterciar. Fotos Emiliano Ortíz.

Por último, Etcheverry anticipó el inminente desembarco operativo de la compañía en la provincia de Río Negro, de la mano de la megaobra Vaca Muerta Oil Sur. «Ya tenemos gente trabajando en Sierra Grande, Punta Colorada. La idea es tener el año que viene una base para poder operar y crecer», indicó el ejecutivo, al remarcar que ya trabajan coordinadamente con el gobierno rionegrino para dictar capacitaciones que permitan cumplir con las exigencias del cupo laboral local.

Ingeniería SIMA y la planificación a mediano plazo

El vicepresidente ejecutivo de Ingeniería SIMA, Diego Manfio, remarcó que el extenso horizonte geológico de Vaca Muerta otorga la previsibilidad que las pymes necesitan para organizar sus equipos. «Vaca Muerta ya se conoce hace mucho, pero cada vez mejor, y eso nos da seguridad de tener continuidad», afirmó el directivo.

«Planificamos a mediano plazo más que a corto. Está muy bueno para proyectar», reconoció ante Diario RÍO NEGRO. A su vez, Manfio le sugirió a los profesionales más jóvenes que no duden en nutrirse del entorno: «Que se atrevan, que pidan consejos. Hay mucha experiencia: la gente mayor con experiencia nos va a dar un montón de conocimiento que de joven no tenés».

Foto: Emiliano Ortiz.

La Sociedad de Ingenieros de Petróleo resalta el foco mundial

La directora de Comunicación de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo (SPE), Mariana Piazza, explicó el diferencial de su institución internacional que agrupa a 140.000 miembros. La referente aclaró que, a diferencia de otras organizaciones, sus integrantes son los profesionales y no las empresas, consolidándose como el lugar central para la construcción del conocimiento científico de la industria.

Foto: Ceci Maletti.

«Estamos en un momento donde la infraestructura para que esto avance es mayor que en la década del 90», ponderó Piazza. Para cerrar su análisis, la representante de la SPE aseguró: «Ahora, gracias a la tecnología y a las políticas públicas, estamos en un momento de crecimiento que nos pone en foco mundial».

NAO fortalece la refinación y los combustibles a nivel local

Luciano Villanueva, manager de Capital Humano de NAO, detalló el rol estratégico de la compañía en la cuenca neuquina como proveedores de la industria energética y elaboradores de combustibles. «Nosotros somos una empresa local con 26 años en la región», presentó el directivo durante su paso por el stand.

La empresa posee una estructura de negocios focalizada directamente en Vaca Muerta. Villanueva precisó que NAO cuenta con una dotación de 70 personas, de las cuales 50 están radicadas en Neuquén, y operan una refinería de petróleo con un puesto de inyección y bombeo en la localidad de Challacó, además de sus oficinas comerciales en la capital provincial.

Ingesud y la ingeniería geotécnica para la infraestructura

Ramiro Montupil, socio fundador de Ingesud, relató el crecimiento de esta pyme rionegrina que recientemente cumplió ocho años en el mercado. «Hemos crecido bastante este último tiempo de la mano de esta industria y de estos proyectos que están trayendo y abriendo muchas oportunidades de trabajo y negocio para la región», analizó el referente de la firma.

El foco principal de la compañía está puesto en los estudios preliminares fundamentales para las obras que demanda el sector. «De los rubros en los que trabajamos, el más importante es la ingeniería geotécnica: todo lo que tiene que ver con estudios de suelo y diseño de obras de infraestructura», detalló Montupil.

Ingeniería 7M y el auge del montaje eléctrico industrial

Matías Defilpo, socio gerente de Ingeniería 7M, aportó la visión de las empresas especializadas en tecnología e instrumentación dentro del ecosistema petrolero. «La empresa es una pyme; nos dedicamos a la parte de instrumentación y control, montaje de instrumentos, montaje eléctrico y armado de tableros de control y eléctricos», enumeró el ejecutivo.

La firma neuquina, que cuenta con cuatro años de trayectoria en el rubro, funciona además como representante de una marca de instrumentación industrial, un segmento clave para la automatización de los procesos que requiere la escala actual de Vaca Muerta.

Grupo Integrum y el análisis del ecosistema de la cuenca

El recorrido de entrevistas en el Espacio Duam se completó con la participación de Gastón Córdoba Bernal, socio de Grupo Integrum.

El directivo expuso la visión de esta consultora radicada en Neuquén que se encuentra enfocada enteramente en el análisis y el desarrollo del ecosistema energético de la Cuenca Neuquina.

Así fue el cierre de la AOG Patagonia 2026

El plato fuerte de la última jornada estuvo a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. La funcionaria presentó en el Salón Tromen el plan «Seguridad Productiva: base para el crecimiento y el desarrollo argentino», acompañada por el subsecretario de Intervención Federal, Martín Culiatto, en un panel enfocado en la necesidad de operar sin bloqueos ni sobresaltos.

Antes del cierre institucional, la lupa se posó sobre la cadena de valor y el salto de escala corporativo. El vicepresidente de Supply Chain de YPF, Walter Actis, encabezó una disertación central para debatir con los proveedores locales la hoja de ruta que deben trazar las pymes para seguirle el ritmo acelerado a la petrolera de bandera.

Inmediatamente después, el cronograma oficial le dio paso al clásico Encuentro con los CEOs. En esta tercera edición del panel, directivos de empresas de peso como Techint (Alejo Calcagno) e Ingeniería SIMA (Diego Manfio) discutieron los cuellos de botella logísticos y financieros de cara al 2025 junto a los representantes de FECENE, el Centro Pyme Adeneu y GAPP.

La grilla de conferencias del día también incluyó debates estratégicos impulsados por el IAPG sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la gestión de recursos humanos y el trazado de una agenda verde común para toda la industria. A su vez, los especialistas advirtieron sobre «la amenaza silenciosa» en instalaciones enterradas y se desarrolló un panel dedicado a la diversidad, la equidad y la inclusión.

AOG Patagonia 2026: reviví las entrevistas en el stand de Diario RÍO NEGRO