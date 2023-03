YPF duplicará su producción de petróleo para 2027 y exportará cerca del 40% de sus barriles

“Unlocking Argentina’s energy potencial”, o desbloqueando el potencial energético de Argentina, es el nombre que se le dio al Día de YPF que hoy se celebró en la Bolsa de Comercio de Nueva York en conmemoración de los 30 años que la firma cumplió de cotización en el organismo. Las autoridades de la petrolera realizaron la presentación del balance 2022 y comentaron sus próximos proyectos con gran foco en Vaca Muerta y otras fuentes de generación.

Luego de una descripción de las actividades que YPF realiza en el país, desde la producción de hidrocarburos, su cadena de estaciones de servicios, refinerías, generación eléctrica y el avance en el segmento del litio, el presidente de YPF, Pablo González, brindó el detalle del balance del 2022 en español.

El plan 2027 de YPF tendrá foco en Vaca Muerta

El CFO de la firma, Alejandro Lew dio detalles de cómo proyecta YPF crecer en los próximos años y, entre los principales hitos, se destaca que esperan duplicar su actual producción de petróleo para 2027 y exportar hasta el 40% de ese nivel.

Para alcanzar esa producción, esperan cuadriplicar la producción de petróleo que tienen hoy en Vaca Muerta. Estiman que las exportaciones le permitirán a la empresa generar 1 tercio de los ingresos antes de impuestos (Ebidta) en 2027.

En números 40% de la producción total de petróleo espera exportar YPF en 2027.

“Nuestro foco seguirá en petróleo, creemos que en los próximos años seguiremos creciendo en el segmento para lograr una buena caja”, precisó Lew y aclaró que el objetivo es tener la espalda suficiente para luego avanzar con inversiones fuertes en el segmento del gas, con la planta de GNL como foco.

Precisamente en el segmento del gas esperan incrementar un 30% la producción actual de la empresa y para alcanzar esos niveles duplicarán las extracciones actuales que tienen en Vaca Muerta.

Entre otro de los puntos que sobresalió de la presentación del CFO de YPF se detalló que esperan nivelar la producción convencional de toda compañía de la mano de proyectos de recuperación secundaria y terciaria.

En númerios US$ 6.000 millones es el techo de inversiones anuales que la empresa necesitará para cumplir su plan hasta 2027.

En lo que hace a inversiones, Lew aseguró que con inversiones entre 5.000 y 6.000 millones de dólares por año será posible cumplir con su hoja de ruta planteada. Se trata de un nivel similar al que la firma desembolsará este año.

Según precisó Pablo González, el directorio de la firma aprobó un presupuesto de 5.500 millones de dólares para el período 2023, pero se proyecta que se invertirán 5.200 millones de dólares inicialmente y puede ser ajustado más adelante en el año.

Lew definió que el plan de inversiones de este año es “ambicioso” y detalló que el grueso seguirá puesto en el segmento del upstream con un fuerte foco en los recursos no convencionales de Vaca Muerta.

“En este año vamos a tener una porción más grande en la inversión de instalaciones, y se destinará cerca 30% de las inversiones. Será para hacer las obras que necesitamos en el corto plazo, pero también para los próximos años”, dijo Lew.

El plan para Vaca Muerta: 3000 pozos en el core hub

El CEO de YPF, Pablo Iuliano indicó en inglés que “pasó un tiempo desde que YPF presentó un plan estratégico y en este aniversario era el momento para compartir nuestros proyectos por venir”. Fue así que detalló que “desde que iniciamos nuestros viaje en Vaca Muerta hace 10 años entendimos que teníamos un tremendo potencial por delante, hemos invertido más de 10.000 millones de dólares y logramos que el sueño se vuelva realidad, probando la calidad del recurso y alcanzando una competitividad a niveles similares con Estados Unidos”.

Y destacó ésto para marcar que la prioridad de la firma será la producción de petróleo de cara al mercado exportador y remarcó que “los principales pilares de nuestro plan de monetizar el petróleo están en focalizarnos en Vaca Muerta no solo en el core hub (las áreas fuertes) sino también expandiendo a otras áreas en el norte y sur de Vaca Muerta”.

Pero enfatizó que «nuestra mayor oportunidad en 5 años es el desarrollo eficiente del acreage de Vaca Muerta. Nos hemos concentrado en 215.000 acres del core hub formado por Loma Campana, La Amarga Chica, Bandurria Sur y Aguada del Chañar”. En esas áreas la hoja de ruta a 5 años de YPF planea sumar 3000 pozos en esos bloques.

“Tenemos un tremendo progreso operacional y estimamos sumar 3000 pozos en este core hub y solo llevamos perforados el 20% en 2022”, indicó Iuliano y agregó que además “estimamos 2580 pozos en los demás bloques que suman 450.000 acres de Vaca Muerta”.

El balance de YPF

“Del 51% estatal que tiene YPF, el 26% es del Estado Nacional y el 25% de las provincias productoras, y el 49% restante cotiza acá en la Bolsa de Nueva York”, destacó González.

“Lo más valioso que tiene YPF no son sus reservas, sino sus trabajadores”, señaló el presidente de la firma para dar pie al indicar que “el salto del 7,2% alcanzado es efectivamente el más grande alcanzado en 25 años, porque en 2014 se compró una empresa, Apache, y no es lo mismo crecer en producción que crecer por comprar una empresa”.

“Tuvimos ingresos por 18.757 millones de dólares, y egresos por 13.652 millones de dólares, y 4.947 millones de dólares de Ebitda es uno de los más altos en la historia de la compañía”, indicó y marcó que “el directorio ha aprobado un presupuesto para este año de 5.500 millones de dólares y nosotros preventivamente lo hemos reducido un poco”, sumó.

El proyecto de GNL con Petronas

YPF está llevando adelante un proceso asociativo con uno de los proyectos más grandes de los últimos años que es monetizar esas moléculas de gas y exportar GNL al mundo. «Estamos esperando que el Estado remita al Congreso la ley marco y ahí comienza un trabajo diferente», dijo González.

Contó que cada 3 meses tienen un comité de avance del proyecto con Petronas, y la definición del último comité fue qué «bueno». «Terminó el trabajo de los abogados y ahora empieza el trabajo de los ingenieros. Venimos llevando adelante un proceso que va a determinar exportar 25 millones de toneladas anuales en el pico del proyecto, 460 barcos», precisó.

Explicó que se construirá un gasoducto y luego habrá un buque de Petronas y desde ahí se va a empezar el desarrollo.

La Vaca Muerta del sur

González también se refirió a Palermo Aike, otra formación no convencional -conocida como la Vaca Muerta del Sur- a la que indicó que apuntan a desarrollar en lo que hace a la producción de gas natural.

Ya en el segmento del petróleo, planteó que «no va a pasar mucho tiempo» para que el no convencional supere al convencional, algo que ya sucedió con el gas no convencional, que superó en volúmenes al convencional. «Llegó el momento también de mirar a Palermo Aike en petróleo con 6,6 billones de barriles para poder explotar», sumó.

González indicó que se avanzó en el offshore y estiman que existe la posibilidad de desarrollar «un gran potencial». «Puede haber 7,5 billones de barriles«, dijo.

CEO de YPF, Iuliano, sumó que “hay oportunidades de crecimiento en la formación Palermo Aike, en especial en Santa Cruz con 6,6 billones de barriles recuperables para los que vamos a perforar uno o dos pozos este año, y también en el bloque CAN 100 del offshore”.

En lo que hace al brazo renovable de la firma, operado por YPF Luz, el presidente de la compañía confirmó que en 15 días inaugurarán el primer parque solar de la firma, denominado Zonda en San Juan. «YPF ya es el segundo productor de energías renovables en Argentina», agregó.

González también se refirió a la confianza de los inversores, marcó que la acción de YPF creció un 130% en dólares en un año y pidió que “sigan acompañando en este desafío de crecimiento y en este sistema público y privado que sí que funciona”.