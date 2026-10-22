YPF y McDonald’s abrieron su primer local juntos: cómo es la estación Black que combina combustible, gastronomía y Pit Stop

La nueva YPF Black Melo, en Vicente López, es la cuarta estación de ese formato que abre la petrolera en el país. (Foto: gentileza)

YPF y McDonald’s inauguraron este jueves en Vicente López el primer restaurante de su alianza estratégica, que funciona dentro de la nueva estación YPF Black Melo, la cuarta de ese formato en el país. La apertura, en Avenida del Libertador 901, contó con la presencia de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y de Woods Staton, presidente ejecutivo del directorio de Arcos Dorados, la operadora de McDonald’s en América Latina.

Según informaron ambas compañías en un comunicado conjunto, la estación se presenta bajo el concepto «Más que una estación, un destino» y reúne en un mismo lugar energía, gastronomía, conveniencia y atención personalizada.

«En YPF estamos transformando nuestra red para ofrecer mucho más que combustibles. Queremos que nuestras estaciones sean destinos donde los clientes encuentren servicios, gastronomía y experiencias que se adapten a sus necesidades», señaló Marín. Y agregó que la alianza con McDonald’s les permite «combinar dos grandes marcas y llevar esa visión a una nueva escala».

El descubrimiento de la placa que marca el primer local de la alianza entre YPF y McDonald’s, en Avenida del Libertador 901. (Foto: gentileza)

Por su parte, Staton afirmó que la apertura es «un paso muy importante para seguir acercando la experiencia McDonald’s a más personas, a través de nuevos formatos que se adaptan a sus hábitos y necesidades». También sostuvo que el acuerdo con YPF abre nuevas oportunidades de crecimiento en Argentina.

Qué ofrece la nueva estación YPF Black: McDonald’s, FULL y café de especialidad

La propuesta gastronómica combina los productos de McDonald’s con la oferta de FULL, la red de tiendas de conveniencia de YPF. En el mismo espacio hay comida rápida, café de especialidad, pastelería premium y platos pensados para comer en el lugar.

Los surtidores y, al fondo, el restaurante de McDonald’s y la tienda FULL, que comparten el mismo espacio dentro de la estación. (Foto: gentileza)

El objetivo, de acuerdo con el comunicado, es ampliar las ocasiones de consumo y el tiempo que los clientes permanecen en la estación.

FULL tiene más de 1.250 sucursales en más de 500 localidades del país. Según YPF, la cadena registra un récord de 3,2 millones de cafés y más de 800.000 hamburguesas vendidas por mes, y suma acuerdos con marcas como PedidosYa, Cabrales, La Fonte D’Oro, Guapaletas, Lucciano’s y Coca-Cola.

YPF Pit Stop: el servicio inspirado en la Fórmula 1 para dejar el auto mientras se come

Además de la atención en playa, donde el personal asesora sobre el combustible más adecuado para cada vehículo, la estación incorpora YPF Pit Stop. Se trata de un servicio de boxes inspirado en la dinámica de la Fórmula 1: el cliente deja el auto en manos de un equipo especializado mientras usa la tienda o el restaurante.

El restaurante incluye encendido automático de cartelería e iluminación exterior, luces LED y equipos de climatización VRV con control programable del aire acondicionado.

También cuenta con separación de residuos en el comedor y gestión diferenciada del aceite usado, en línea con Receta del Futuro, el programa ambiental de Arcos Dorados. La compañía es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo, opera en 21 países y territorios y tiene más de 2.500 restaurantes.